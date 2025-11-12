2025. november 12. szerda Jónás, Renátó
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Amszterdam, Hollandia - 2015. április 16: MERCEDES AMG PETRONAS Mercedes F1 W05 Hybrid F1 versenyautó a 2015-ös amszterdami autószalonon. A háttérben emberek nézegetik az autókat.
Sport

Eladják a Mercedes F1 csapatát? Már folynak a tárgyalások, 6 milliárd dollár a tét - mi lesz így a legendás istállóval?

Pénzcentrum
2025. november 12. 19:13

Toto Wolff tárgyalásokat folytat a Mercedes F1 csapat részesedésének eladásáról a Crowdstrike vezérigazgatójának, ami rekord értékelést jelentene a Formula 1-ben - írta a Reuters.

Toto Wolff, a Mercedes F1 csapat résztulajdonosa és csapatfőnöke előrehaladott tárgyalásokat folytat részesedésének egy részének eladásáról George Kurtz, a Crowdstrike vezérigazgatója számára. Az üzlet a Financial Times jelentése szerint 6 milliárd dollárra értékelné a Formula 1-es csapatot, ami rekordnak számítana a sportágban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Jelenleg az osztrák Wolff, a Mercedes-Benz és Jim Ratcliffe Ineos petrolkémiai vállalata egyaránt 33%-os részesedéssel rendelkezik a csapatban. A Mercedes nem kommentálta közvetlenül a hírt, de közleményben jelezte, hogy "a csapat irányítása változatlan marad, és mindhárom partner továbbra is elkötelezett a Mercedes-Benz Formula 1-es sikerének folytatása mellett".

A jelentések szerint Wolff, aki csapatfőnökként és a Mercedes motorsport vezetőjeként is tevékenykedik, külső befektetőt kíván bevonni a részesedését birtokló holdingcégbe. A tervek szerint a befektető körülbelül 5%-os részesedést szerezne a csapatban, miközben Wolff megtartaná jelenlegi pozícióit.

Kapcsolódó cikkeink:

A Crowdstrike, amely globális kiberbiztonsági technológiai vállalat, már jelenleg is a Mercedes csapat partnere, logójuk megtalálható az autókon és a versenyzők felszerelésén. Kurtz maga is lelkes autóversenyző, aki Le Mans-ban és más hosszútávú versenyeken is részt vett.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A Mercedes 2014 és 2021 között nyolc egymást követő konstruktőri bajnoki címet nyert, és jelenleg a második helyen áll a 2025-ös bajnokságban 21 futam után. A Mercedes-motorokat használó McLaren már bebiztosította a konstruktőri bajnoki címet, és jó úton halad a versenyzői bajnoki cím megszerzése felé is.

A Formula 1-es csapatok értékelése az utóbbi években jelentősen megnövekedett, amit a sportág népszerűségének gyors növekedése táplált, köszönhetően többek között a Netflix 'Drive to Survive' dokumentumsorozatának és az Apple F1-es filmjének. Összehasonlításképpen, a McLaren Racing tavaly szeptemberi üzlete során a csapatot 5 milliárd dollárra értékelték, amikor a bahreini Mumtalakat és az abu-dzabi CYVN Holdings teljes tulajdonjogot szerzett.
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #tech #sport #részvény #tárgyalás #mercedes #autóverseny #vezérigazgató #f1

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:11
20:04
19:48
19:37
19:26
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 12.
A mesterséges intelligenciáról vallottak a Bosch kutatói: sokan nem állnak készen arra, ami még jön
2025. november 11.
Ez a gyermekvédelem 2025-ben a magyar iskolákban: szexuális edukáció és drogprevenció helyett csak „tűzoltásra” jut idő
2025. november 12.
Ezek a leggyakoribb plasztikai műtétek itthon: döbbenetes, mennyi magyar fekszik kés alá
2025. november 12.
Egyre több magyar menekül ide pihenni a karácsonyi hajtás előtt: döbbenet, mennyi pénzt tapsolnak el
2025. november 12.
Ezért nem zárkóznak fel a Nyugathoz a magyar focicsapatok: semmit sem érnek az elköltött milliárdok?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 12. szerda
Jónás, Renátó
46. hét
November 12.
Baháalláh születése (Bahai)
November 12.
Minőségügyi világnap
November 12.
A szociális munka világnapja
November 12.
A tüdőgyulladás elleni küzdelem világnapja
November 12.
Az irodalmi szervezetek napja
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Minden készen áll: épülhet az új gigastadion, minden engedély megvan
2
2 hete
Gyászol a sportvilág: meghalt a világrekorder rúdugró
3
2 hete
Megdöbbentő állítást tett a Fradiról Zacher Gábor: durva, mit látott a kispad mellett
4
2 hete
Családjával együtt veszett oda a magyar sportvezető a kenyai tragédiában: itt van, amit eddig tudni lehet
5
1 hete
Formula-1 brazil nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Sao Paolo, Brazília helyszínen
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kamatmarzs
A hitelkamatok és betéti kamatok a különbsége.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 12. 19:37
Fontos döntéseket jelentett be Orbán Viktor: rengeteg gyereket nevelő magyar kap plusz pénzt - van olyan díj, amit megdupláznak
Pénzcentrum  |  2025. november 12. 18:58
Ezek a leggyakoribb plasztikai műtétek itthon: döbbenetes, mennyi magyar fekszik kés alá
Agrárszektor  |  2025. november 12. 19:33
Itt a megállapodás: nem lehet tovább packázni a termelőkkel