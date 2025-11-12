Nagyon szeretnének jó eredményt elérni, de nem szabad közben lebecsülni az örmény válogatottat, akivel sorsdöntő meccset játszanak holnap este
Eladják a Mercedes F1 csapatát? Már folynak a tárgyalások, 6 milliárd dollár a tét - mi lesz így a legendás istállóval?
Toto Wolff tárgyalásokat folytat a Mercedes F1 csapat részesedésének eladásáról a Crowdstrike vezérigazgatójának, ami rekord értékelést jelentene a Formula 1-ben - írta a Reuters.
Toto Wolff, a Mercedes F1 csapat résztulajdonosa és csapatfőnöke előrehaladott tárgyalásokat folytat részesedésének egy részének eladásáról George Kurtz, a Crowdstrike vezérigazgatója számára. Az üzlet a Financial Times jelentése szerint 6 milliárd dollárra értékelné a Formula 1-es csapatot, ami rekordnak számítana a sportágban.
Jelenleg az osztrák Wolff, a Mercedes-Benz és Jim Ratcliffe Ineos petrolkémiai vállalata egyaránt 33%-os részesedéssel rendelkezik a csapatban. A Mercedes nem kommentálta közvetlenül a hírt, de közleményben jelezte, hogy "a csapat irányítása változatlan marad, és mindhárom partner továbbra is elkötelezett a Mercedes-Benz Formula 1-es sikerének folytatása mellett".
A jelentések szerint Wolff, aki csapatfőnökként és a Mercedes motorsport vezetőjeként is tevékenykedik, külső befektetőt kíván bevonni a részesedését birtokló holdingcégbe. A tervek szerint a befektető körülbelül 5%-os részesedést szerezne a csapatban, miközben Wolff megtartaná jelenlegi pozícióit.
A Crowdstrike, amely globális kiberbiztonsági technológiai vállalat, már jelenleg is a Mercedes csapat partnere, logójuk megtalálható az autókon és a versenyzők felszerelésén. Kurtz maga is lelkes autóversenyző, aki Le Mans-ban és más hosszútávú versenyeken is részt vett.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A Mercedes 2014 és 2021 között nyolc egymást követő konstruktőri bajnoki címet nyert, és jelenleg a második helyen áll a 2025-ös bajnokságban 21 futam után. A Mercedes-motorokat használó McLaren már bebiztosította a konstruktőri bajnoki címet, és jó úton halad a versenyzői bajnoki cím megszerzése felé is.
A Formula 1-es csapatok értékelése az utóbbi években jelentősen megnövekedett, amit a sportág népszerűségének gyors növekedése táplált, köszönhetően többek között a Netflix 'Drive to Survive' dokumentumsorozatának és az Apple F1-es filmjének. Összehasonlításképpen, a McLaren Racing tavaly szeptemberi üzlete során a csapatot 5 milliárd dollárra értékelték, amikor a bahreini Mumtalakat és az abu-dzabi CYVN Holdings teljes tulajdonjogot szerzett.
Japánban nagy várakozás övezi, hogy Takaicsi Szanae, az ország első női miniszterelnöke belép-e a szumó ringbe a hagyományokkal szembeszállva.
70 éves volt a Knicks, a Warriors és a Nets legendája, néhány hete prosztatarákkal diagnosztizálták.
Antonio Brown, a korábbi NFL-sztár nem vallotta magát bűnösnek az ellene felhozott gyilkossági kísérlet vádjában.
Tavasszal menesztette, szerda délelőtt újra kinevezte vezetőedzőnek Pető Tamást a labdarúgó Merkantil Bank Ligában szereplő Videoton FC Fehérvár vezetősége.
Ezért nem zárkóznak fel a Nyugathoz a magyar focicsapatok: semmit sem érnek az elköltött milliárdok?
Mi a baj a sportwashinggal, és milyen hatása van a megváltozott igényekre? Többek között erről is beszélgettünk a TF sportmarketing tanszékének munkatársaival.
Kitört a spanyol futballháború: kimaradt a keretből Lamine Yamal, egymásra mutogat a Barcelona és a szövetség
Luis de la Fuente, a spanyol válogatott szövetségi kapitánya megszólalt a Lamine Yamal körüli vitában, amely a Barcelona és a spanyol szövetség között alakult ki.
Oscar, a korábbi Chelsea-sztár vélhetően visszavonul, miután egy edzés során szívproblémák miatt eszméletét vesztette.
Brian Kelly jogi eljárást indított az LSU ellen: az egyetem állítólag megpróbálja "alapos okkal" elbocsátani, hogy elkerülje a közel 54 millió dolláros végkielégítés kifizetését.
Raheem Sterling, a Chelsea és az angol válogatott játékosa ismét betörés áldozata lett, ezúttal viszont otthon tartózkodott gyermekeivel.
Két néző hunyt el szívleállás következtében az ATP Finals hétfői versenynapján Torinóban.
A 2022-es Világjátékokon eredményes magyar sportolóknak mégsem jár az eredményességi jutalom - a Kúria ítélete szerint.
Cristiano Ronaldo bejelentette, hogy a 2026-os világbajnokság lesz az utolsó nagy tornája pályafutása során.
Keira Walsh, az angol női válogatott középpályása szerint a sportirányító szerveknek jobban oda kellene figyelniük a játékosok véleményére a zsúfolt mérkőzésnaptárral kapcsolatban.
Dróth Zoltánnal egy videóban közölte a szövetségi kapitány, hogy kimarad a keretből, ő maga másra számított ennyi év és ennyi válogatottság után.
A Ferrari egyik vezetője azt várja a Forma-1-es istálló két pilótájától, hogy "fókuszáljanak a vezetésre, és beszéljenek kevesebbet".
Szijjártó Péter bejelentette, hogy a csapatnak egy új szponzora lesz, a következő négy évben több százmillió forintos nagyságrendben megnő a költségvetési mozgástér.
Az Olimpiai Bizottság 2026-tól megtiltaná a transznemű sportolók részvételét a női versenyeken.
A futballszerető látogatók november 19-től tekinthetik meg a figurát és természetesen szelfizhetnek is vele.
-
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
-
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.