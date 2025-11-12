Eladják a Mercedes F1 csapatát? Már folynak a tárgyalások, 6 milliárd dollár a tét - mi lesz így a legendás istállóval?

Toto Wolff tárgyalásokat folytat a Mercedes F1 csapat részesedésének eladásáról a Crowdstrike vezérigazgatójának, ami rekord értékelést jelentene a Formula 1-ben - írta a Reuters.

Toto Wolff, a Mercedes F1 csapat résztulajdonosa és csapatfőnöke előrehaladott tárgyalásokat folytat részesedésének egy részének eladásáról George Kurtz, a Crowdstrike vezérigazgatója számára. Az üzlet a Financial Times jelentése szerint 6 milliárd dollárra értékelné a Formula 1-es csapatot, ami rekordnak számítana a sportágban.

Jelenleg az osztrák Wolff, a Mercedes-Benz és Jim Ratcliffe Ineos petrolkémiai vállalata egyaránt 33%-os részesedéssel rendelkezik a csapatban. A Mercedes nem kommentálta közvetlenül a hírt, de közleményben jelezte, hogy "a csapat irányítása változatlan marad, és mindhárom partner továbbra is elkötelezett a Mercedes-Benz Formula 1-es sikerének folytatása mellett".

A jelentések szerint Wolff, aki csapatfőnökként és a Mercedes motorsport vezetőjeként is tevékenykedik, külső befektetőt kíván bevonni a részesedését birtokló holdingcégbe. A tervek szerint a befektető körülbelül 5%-os részesedést szerezne a csapatban, miközben Wolff megtartaná jelenlegi pozícióit.

A Crowdstrike, amely globális kiberbiztonsági technológiai vállalat, már jelenleg is a Mercedes csapat partnere, logójuk megtalálható az autókon és a versenyzők felszerelésén. Kurtz maga is lelkes autóversenyző, aki Le Mans-ban és más hosszútávú versenyeken is részt vett.

A Mercedes 2014 és 2021 között nyolc egymást követő konstruktőri bajnoki címet nyert, és jelenleg a második helyen áll a 2025-ös bajnokságban 21 futam után. A Mercedes-motorokat használó McLaren már bebiztosította a konstruktőri bajnoki címet, és jó úton halad a versenyzői bajnoki cím megszerzése felé is.

A Formula 1-es csapatok értékelése az utóbbi években jelentősen megnövekedett, amit a sportág népszerűségének gyors növekedése táplált, köszönhetően többek között a Netflix 'Drive to Survive' dokumentumsorozatának és az Apple F1-es filmjének. Összehasonlításképpen, a McLaren Racing tavaly szeptemberi üzlete során a csapatot 5 milliárd dollárra értékelték, amikor a bahreini Mumtalakat és az abu-dzabi CYVN Holdings teljes tulajdonjogot szerzett.