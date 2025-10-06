Donald Trump bejelentette, hogy a korábban ígért UFC küzdősport-eseményt 2026. június 14-én, 80. születésnapján rendezik meg a Fehér Ház területén.
Figyelmeztet Hamilton volt csapattársa: lejárhatott az idő, 2026-ban virítani kell
Jenson Button szerint a 2026-os Formula 1-es szabályváltozások döntő jelentőségűek lesznek Lewis Hamilton Ferrari-karrierjében, ami vagy a hétszeres világbajnok visszatérését hozhatja legjobb formájához, vagy akár pályafutása végét is jelentheti - jelentette a Motorsport.com.
A 2009-es világbajnok Jenson Button úgy véli, hogy a 2026-os átfogó szabályváltozások fogják eldönteni, hogy Lewis Hamilton visszatér-e legjobb formájához, vagy esetleg fontolóra veszi a visszavonulást. Hamilton 2025 elején csatlakozott a Ferrarihoz a Mercedestől, ahol 12 sikeres évet töltött, hat világbajnoki címet és nyolc konstruktőri bajnoki címet szerezve. Az átállás azonban nehezebbnek bizonyult, mint azt a brit pilóta előzetesen gondolta.
"Láttunk néhány briliáns teljesítményt az év során" - nyilatkozta Button a Sky Sports F1-nek Szingapúrban. "Visszamennék egészen a sanghaji sprintig, ami nagyon impresszív volt. De nincs meg az a következetesség az év során, ami elég lenne ahhoz, hogy magabiztosan vezesse az autót."
Hamilton jelenleg a hatodik helyen áll a bajnokságban 125 ponttal. Idén megszerezte első sprintfutam-győzelmét a Ferrarival Kínában, legjobb nagydíj-eredménye pedig a negyedik hely volt Imolában, Ausztriában és Nagy-Britanniában.
Hamilton az Azerbajdzsáni Nagydíj után beszélt a Vasseur vezette csapatnál elért fejlődéséről: "Még mindig van mit javítani abban, mennyire lehetek agresszív. Az autó elég kiszámíthatatlan volt, így még nem vagyok 100%-osan magabiztos fékezésnél, amikor támadok. Az előző futamon az voltam, de ezen a versenyen a beállításokkal nem éreztem annyira."
"Elég furcsa, mert fejlődtünk, mégsem voltak igazán jó eredményeink az utóbbi néhány futamon. De nem arról van szó, hogy nincs fejlődés, szerintem képesek vagyunk jó hétvégét és jó eredményt elérni" - tette hozzá a hétszeres világbajnok.
címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
