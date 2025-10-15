Abbahagyja a kétszeres F1-világbajnok veterán? Megszólalt Alonso csapatfőnöke

Cristiano Ronaldo két gólt szerzett és új rekordot állított fel, de Portugália csak döntetlent játszott Magyarországgal.
Az Aston Martin csapatfőnöke, Andy Cowell cáfolta azokat a híreket, miszerint Fernando Alonso a 2026-os szezon végén visszavonulna a Formula 1-ből - írta a Motorsport.com.
Cowell a Motorsport.com-nak nyilatkozva elmondta, hogy nem folytatott ilyen jellegű beszélgetéseket a 44 éves spanyol versenyzővel. "Az elmúlt évben folytatott beszélgetéseink kizárólag a 2026-os szezonra összpontosítottak. Lance Stroll esetében ugyanez a helyzet, ami egy nehéz 2025-ös szezont eredményez, de minden erőfeszítésünket a 2026-ra fordítjuk" - magyarázta a csapatfőnök.
A kétszeres világbajnok Alonso, aki 419 nagydíj-indulásával a Formula 1 legtapasztaltabb versenyzője, korábban a spanyol AS napilapnak adott interjújában beszélt jövőjéről. "Tudom, hogy ez az utolsó esélyem" - mondta a 2026-os új technikai szabályokról. "Ha gyenge lesz az autó, talán még egy évet maradok, hogy pozitív jegyzettel fejezzem be. Ha erős lesz az autó, 2026 valószínűleg az utolsó évem lesz."
Cowell szerint azonban Alonso nem jelezte felé visszavonulási szándékát. "Azt hiszem, Fernando a 2026-os szezon végére gondol, és azon töpreng, mit tegyen, de mi csak keményen dolgozunk, hogy a lehető legjobb helyzetben legyünk 2026-ban, 2027-ben és azon túl is. Fernando bebizonyította, hogy kivételes versenyző. A kor számára nem tűnik problémának. Úgy tűnik, az életkora inkább erősség!" - tette hozzá.
Alonso már most is a Formula 1 legidősebb versenyzője Graham Hill 1975-ös brazil nagydíjon való indulása óta, valamint a legidősebb versenyvezetőként, leggyorsabb kört futóként és dobogósként Michael Schumacher 2011-2012-es teljesítménye óta.
A Milwaukee Bucks két Antetokounmpo testvér szerződtetése miatt elbocsátja Jamaree Bouyea-t, aki mindössze öt mérkőzésen lépett pályára a csapatban az előző szezonban.
A megállapodás sportszakmai részét ugyan nem közölték behatóan, de az vbalószínű, hogy nagy dolgok készülnek Újpesten.
Európából és Ázsiából kettő, Afrikából pedig három csapat juthat ma ki a világbajnokságra - összeszedtük a lehetséges forgatókönyveket.
Hatvannyolc éves korában meghalt Alekszandr Gyityatyin háromszoros olimpiai bajnok szovjet tornász.
Demetri Mitchell a ChatGPT mesterséges intelligencia platformot használta, amikor a nyáron a Leyton Orient csapatához igazolt.
Az új, független labdarúgási szabályozó hatóság (IFR) 2027-28-tól licencrendszert vezet be az angol labdarúgás felső öt osztályának 116 klubja számára.
A Zöld-foki-szigetek lett a második legkisebb ország, amely kijutott a labdarúgó-világbajnokságra, miután 3-0-ra legyőzte Szváziföldet, ezzel bebiztosítva helyét a 2026-os tornán.
A portugál válogatott egy győzelemmel biztosan kijut a világbajnokságra csoportelsőként, de a magyar válogatottnak is kellene a győzelem, ha a pótselejtezőt komolyan gondolja.
Martin Odegaard, az Arsenal csapatkapitánya térdszalag-sérülése miatt várhatóan csak a novemberi válogatott szünet után térhet vissza a pályára
Ennyi volt a lengyel legendának: véget érhet a barcelonai kaland Lewandowski számára, de hogyan tovább?
Robert Lewandowski a hírek szerint már csak ezt a szezont játssza le Barcelonában, de a várostól nem szeretne eltávolodni.
Iain Dowie, az egykori Premier League edző csődeljárással néz szembe - 15 évvel azután, hogy utoljára a futballban dolgozott.
A Lazio labdarúgóklub és többségi tulajdonosa határozottan cáfolta a katari befektetőkkel folytatott tárgyalásokról szóló híreszteléseket.
Az UEFA módosítani készül a több klub egyidőben való tulajdonlására (MCO) vonatkozó szabályait - a döntéssel sok most kizárt csapat jól járhat.
Zinedine Zidane, a Real Madrid és a francia válogatott legendája megerősítette, hogy szeretne visszatérni az edzősködéshez.
Az amerikai egyetemi futballban elitcsapatnak szmító Penn State Egyetem közel 50 millió dollárt fizet James Franklin vezetőedzőnek a kirúgása után.
Sir Alex Ferguson 10 ezer fontot adományozott korábbi klubjának, a glasgow-i Benburb FC-nek, hogy segítse őket a Skót Kupa második fordulójában.
Nagy Zsolt betegség miatt nem lehet ott a csapattal a holnapi, portugálok elleni selejtezőn.
Nagelsmann és Klopp is megvédte a Liverpool 116 millió fontos igazolását, Florian Wirtzet, aki még gól nélkül áll a Premier League-ben.
