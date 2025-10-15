Abbahagyja a kétszeres F1-világbajnok veterán? Megszólalt Alonso csapatfőnöke

Az Aston Martin csapatfőnöke, Andy Cowell cáfolta azokat a híreket, miszerint Fernando Alonso a 2026-os szezon végén visszavonulna a Formula 1-ből - írta a Motorsport.com.

Cowell a Motorsport.com-nak nyilatkozva elmondta, hogy nem folytatott ilyen jellegű beszélgetéseket a 44 éves spanyol versenyzővel. "Az elmúlt évben folytatott beszélgetéseink kizárólag a 2026-os szezonra összpontosítottak. Lance Stroll esetében ugyanez a helyzet, ami egy nehéz 2025-ös szezont eredményez, de minden erőfeszítésünket a 2026-ra fordítjuk" - magyarázta a csapatfőnök.

A kétszeres világbajnok Alonso, aki 419 nagydíj-indulásával a Formula 1 legtapasztaltabb versenyzője, korábban a spanyol AS napilapnak adott interjújában beszélt jövőjéről. "Tudom, hogy ez az utolsó esélyem" - mondta a 2026-os új technikai szabályokról. "Ha gyenge lesz az autó, talán még egy évet maradok, hogy pozitív jegyzettel fejezzem be. Ha erős lesz az autó, 2026 valószínűleg az utolsó évem lesz."

Cowell szerint azonban Alonso nem jelezte felé visszavonulási szándékát. "Azt hiszem, Fernando a 2026-os szezon végére gondol, és azon töpreng, mit tegyen, de mi csak keményen dolgozunk, hogy a lehető legjobb helyzetben legyünk 2026-ban, 2027-ben és azon túl is. Fernando bebizonyította, hogy kivételes versenyző. A kor számára nem tűnik problémának. Úgy tűnik, az életkora inkább erősség!" - tette hozzá.

Alonso már most is a Formula 1 legidősebb versenyzője Graham Hill 1975-ös brazil nagydíjon való indulása óta, valamint a legidősebb versenyvezetőként, leggyorsabb kört futóként és dobogósként Michael Schumacher 2011-2012-es teljesítménye óta.