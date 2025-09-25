Hatalmas bejelentés: visszatér Romain Grosjean az F1-be

Romain Grosjean közel öt évvel csaknem végzetes kimenetelű balesete után visszatér a Formula 1-be egy tesztvezetés erejéig - jelentette az AP News.

A francia pilóta pénteken a Mugello versenypályán ül majd a Haas 2023-as autójába, ahol korábbi csapatával és kollégáival találkozhat újra. Grosjean egy különleges sisakot fog viselni, amelyet három gyermeke rajzai díszítenek. Ezt eredetileg a 2020-as szezon utolsó, Abu Dhabi-i versenyén viselte volna, de erre a bahreini balesete miatt már nem került sor.

A 2020-as bahreini futamon történt incidens F1-történelmi jelentőségű: Grosjean autója kettétört, a szalagkorlátba szorult és kigyulladt. A pilóta égési sérüléseket szenvedett, de szinte mégis karcolások nélkül megúszta a burátlis balesetet. A szezon utolsó két versenyét ezután kihagyta, majd 2021-re már nem kapott F1-es ülést. A brutális balesetről itt egy videó, csak erős idegzetűeknek:

"Alig hiszem el, hogy már majdnem öt év telt el, de visszatérni és a régi csapatommal vezetni valóban különleges élmény" - nyilatkozta Grosjean.

Az F1-ből való távozása óta Grosjean főként az Egyesült Államokban versenyzett, IndyCar és sportautó sorozatokban. Háromszor indult az Indianapolis 500-on és egyszer a Le Mans-i 24 órás versenyen. A pénteki eseményen James Hinchcliffe korábbi IndyCar-pilóta és F1-műsorvezető is tesztelni fogja a 2023-as Haas versenyautót.