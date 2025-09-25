A közvetítésben először úgy tűnt, hogy valamilyen belső nézeteltérés miatt egymást püfölik a román ultrák, de másról volt szó.
Hatalmas bejelentés: visszatér Romain Grosjean az F1-be
Romain Grosjean közel öt évvel csaknem végzetes kimenetelű balesete után visszatér a Formula 1-be egy tesztvezetés erejéig - jelentette az AP News.
A francia pilóta pénteken a Mugello versenypályán ül majd a Haas 2023-as autójába, ahol korábbi csapatával és kollégáival találkozhat újra. Grosjean egy különleges sisakot fog viselni, amelyet három gyermeke rajzai díszítenek. Ezt eredetileg a 2020-as szezon utolsó, Abu Dhabi-i versenyén viselte volna, de erre a bahreini balesete miatt már nem került sor.
A 2020-as bahreini futamon történt incidens F1-történelmi jelentőségű: Grosjean autója kettétört, a szalagkorlátba szorult és kigyulladt. A pilóta égési sérüléseket szenvedett, de szinte mégis karcolások nélkül megúszta a burátlis balesetet. A szezon utolsó két versenyét ezután kihagyta, majd 2021-re már nem kapott F1-es ülést. A brutális balesetről itt egy videó, csak erős idegzetűeknek:
"Alig hiszem el, hogy már majdnem öt év telt el, de visszatérni és a régi csapatommal vezetni valóban különleges élmény" - nyilatkozta Grosjean.
Az F1-ből való távozása óta Grosjean főként az Egyesült Államokban versenyzett, IndyCar és sportautó sorozatokban. Háromszor indult az Indianapolis 500-on és egyszer a Le Mans-i 24 órás versenyen. A pénteki eseményen James Hinchcliffe korábbi IndyCar-pilóta és F1-műsorvezető is tesztelni fogja a 2023-as Haas versenyautót.
Két korábbi Macarthur Bulls-játékos, Clayton Lewis és Kearyn Baccus 10 000 ausztrál dolláros (6 600 amerikai dollár) pénzbüntetést kapott egy fogadási botrányban való részvételért.
A Major League Baseball 2026-tól bevezeti a robotbírókat a mérkőzéseken, amelyek a vitás helyzetek elbírálásában segítenek majd a játékvezetőknek.
A Premier League-részvényesek legutóbbi találkozóján nem sikerült előrelépést elérni az új költségvetési szabályok bevezetésében.
Az NFL-ben szereplő New York Giants a sorozatos vereségek után jelentős váltást hajt végre.
Hugo Ekitike, a Liverpool csatára négy gólt szerzett hét mérkőzésen, de a Southampton elleni Ligakupa-meccsen kiállították.
Ralf Rangnick, az osztrák válogatott szövetségi kapitánya továbbra is kórházi kezelésre szorul, miután többszöri műtétet követően fertőzést kapott a jobb bokájában.
Felfüggesztett börtönbüntetéssel zárult a Juventus korábbi vezetői ellen indított csalási ügy, miután a római bíróság elfogadta a vádalkut
Sir Alex Ferguson leállította a Manchester United játékosainak videójátékozását a csapatbuszon, miután zavarta őt a túlzott hangoskodás.
Daniel Jones, az NFL-es Indianapolis Colts irányítója jelentős pénzügyi ösztönzőt kap minden győzelem után, amelyben részt vesz.
A Major League Baseball tulajdonosai egyhangúlag jóváhagyták a Tampa Bay Rays eladását Patrick Zalupski ingatlanfejlesztő vezette csoportnak.
Ousmane Dembele az a játékos volt, akit korábban nagyon sokan leírtak, de idén beváltotta a hozzá fűzött reményeket: teljesítménye Aranylabdát ért.
Enzo Maresca, a Chelsea menedzsere szerint lehetetlen feladat lehet bármelyik csapatnak megállítani a Liverpoolt a Premier League-címvédésben.
A válogatott olasz vezetőedzője részletesen mesélt életéről, és arról, hogy hogyan hagyta el majdnem örökre a futballvilágot.
Dembelétől senki nem vehette el ezt a díjat, egy hatalmas szezon után kapta meg a legnagyobb egyéni elismerést.
Christian Horner csaknem 60 millió fontos végkielégítéssel távozott a Red Bull Formula 1-es csapatától, miután júliusban elbocsátották a csapatfőnöki pozícióból.
Lando Norris a hetedik helyről indulva hetedikként ért célba az Azerbajdzsáni Nagydíjon, pedig komoly sanszot kapott jobban felzárkózni a pontversenyben.
Danny Webb mindössze 10 nap után lemondott a Yeovil Town vezetőedzői posztjáról, személyes és családi okokra hivatkozva.
Botswana nemzeti ünnepnapot hirdetett a tokiói atlétikai világbajnokságon aratott történelmi győzelem tiszteletére.
