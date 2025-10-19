A brit kormány mindent megtesz a Maccabi Tel Aviv szurkolóit érintő birminghami tilalom feloldásáért.
Ezt se láttuk jönni: tüntetett két spanyol csapat a szombati meccs elején, ezért csinálták
A spanyol labdarúgók tiltakozást szerveztek a La Liga azon döntése ellen, hogy december 20-án Miamiban rendezik meg a Villarreal-Barcelona mérkőzést - közölte a BBC.
Az Oviedo és az Espanyol játékosai pénteki mérkőzésük első 15 másodpercében mozdulatlanul álltak, így tiltakozva a spanyol bajnokság döntése ellen. A tiltakozás után az Espanyol végül 2-0-ra nyerte a meccset.
A Spanyol Labdarúgók Szakszervezete (AFE) közleményben jelentette be, hogy a La Liga csapatainak kapitányaival együttműködve szervezték meg a szimbolikus tiltakozást a liga "átláthatóságának hiánya, a párbeszéd és a következetesség" ellen.
A La Liga a héten jelezte, hogy "hajlandó találkozni" az AFE-vel, hogy "elősegítse a hasznos párbeszédet, amely lehetővé teszi a projekt elmagyarázását". Az Oviedo és az Espanyol játékosainak tiltakozását nem közvetítették élőben, mivel a kamerák a stadion külső részére váltottak.
A spanyol bajnokság meccseit, eredményeit és tabelláját megtalálod a Sportonlineon: kattints!
Az AFE azonban közölte, hogy hasonló demonstrációkra kerül sor a hétvége többi La Liga mérkőzésén is. Xabi Alonso, a Real Madrid vezetőedzője azt mondta: "Ellenezzük azt, hogy Miamiban rendezzenek mérkőzést. Úgy gondoljuk, hogy torzítja a versenyt. Nem volt egyhangú döntés vagy konzultáció arról, hogy semleges pályán játsszák." Hansi Flick, a Barcelona edzője pénteken kijelentette: "A játékosaim nem elégedettek. Én sem vagyok elégedett. De a La Liga úgy döntött, hogy lejátsszuk ezt a mérkőzést."
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A szakszervezet nem kérte a Barcelona és a Villarreal játékosait a tiltakozásban való részvételre, hogy elkerüljék annak "bármely klub elleni intézkedésként való értelmezését". Az AFE határozottan elutasítja a projektet, amely "nem rendelkezik a sportág fő szereplőinek jóváhagyásával".
A miami mérkőzés megerősítése azt követte, hogy az olasz labdarúgó-szövetség (FIGC) jóváhagyta egy Serie A mérkőzés, az AC Milan és a Como közötti találkozó februári, ausztráliai megrendezését. Rafael Louzan, az RFEF elnöke szerint a lépés "jó a labdarúgás számára", míg Joan Laporta, a Barcelona elnöke úgy vélekedett, hogy a mérkőzés "határozottan nagyszerű show lesz".
Kifúrják a Manchester United tulajdonosát? Elképesztő puccs készülhet, régi legenda is beszállhatott
Eric Cantona, a Manchester United legendája már korábban élesen bírálta Sir Jim Ratcliffe tulajdonosi tevékenységét.
Itt a legjobban kereső focisták listája: még mindig durva pénzeket tesz zsebre Ronaldo, de a fiatalok már a sarkában vannak
Cristiano Ronaldo vezeti a világ legjobban fizetett labdarúgóinak listáját 280 millió dolláros éves bevétellel.
"Az emberek véleményéből nem veszek kenyeret": kiakadtak a szurkolók a "kokszolimpia" újabb résztvevőjeére
Shane Ryan, háromszoros olimpikon ír úszó bejelentette, hogy részt vesz a doppingszerek használatát engedélyező Enhanced Games versenyen
Jamie Carragher négy fő okot azonosított Mohamed Salah gyengébb teljesítményére a Liverpool csatárának jelenlegi formahanyatlása mögött.
Nem lehetnek ott a Makkabi Tel-Aviv szurkolói az Aston Villa elleni november 6-i idegenbeli találkozón a labdarúgó Európa-ligában.
A régi idők szerelését idézi meg az a mez, amelyet a csapat is visel a vasárnapi derbin - a szurkolók is hozzájuthatnak, de borsos áron,...
A két hónapja nyeretlen Újpest hazai pályán játszik a Ferencvárossal a labdarúgó Fizz Liga tizedik fordulójában, s már a döntetlen is bravúros eredmény lenne a...
A 2030-as labdarúgó-világbajnokság 64 csapatosra bővítésének terve erős ellenállásba ütközik a dél-amerikai szövetségen (Conmebol) belül.
Francesco Camarda, az AC Milan 17 éves csatára három gólt szerzett első két U21-es válogatott mérkőzésén.
Lando Norris súlyos következményekkel néz szembe a McLarennél, miután összeütközött csapattársával, Oscar Piastrival a Szingapúri Nagydíjon.
Lewis Macari, a Notts County játékosa felfüggesztett három hónapos eltiltást kapott a fogadási szabályok megsértése miatt.
A Sheffield Wednesday futballklub súlyos pénzügyi válságba került, hamarosan felszámolási kérelmet nyújtanak be ellenük.
Hatvanhét éves korában elhunyt Novath György, a Videoton 1985-ben UEFA-kupa-döntős labdarúgócsapatának játékosa.
Tizenegy Premier League-klub kénytelen új főszponzort találni a következő szezonra, ahogy életbe lép a fogadócégek mezreklámjainak tilalma.
A Manchester United nehéz mérkőzéssorozat előtt áll, amely meghatározhatja Ruben Amorim csapatának szezonját.
Nem lesz meg időben a jégcsarnok, ami pedig az olimpián is fontos szerephez jutna majd februárban.
-
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
-
Otthon Start Program: Nagyobb lakás helyett a prémium ingatlanok felé fordulhatnak az eladók (x)
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.