Foci asszisztens vonalbíró játékvezető nő a zászlóval a játéktéren, mozgásban.
Ezt se láttuk jönni: tüntetett két spanyol csapat a szombati meccs elején, ezért csinálták

2025. október 19. 12:02

A spanyol labdarúgók tiltakozást szerveztek a La Liga azon döntése ellen, hogy december 20-án Miamiban rendezik meg a Villarreal-Barcelona mérkőzést - közölte a BBC.

Az Oviedo és az Espanyol játékosai pénteki mérkőzésük első 15 másodpercében mozdulatlanul álltak, így tiltakozva a spanyol bajnokság döntése ellen. A tiltakozás után az Espanyol végül 2-0-ra nyerte a meccset.

A Spanyol Labdarúgók Szakszervezete (AFE) közleményben jelentette be, hogy a La Liga csapatainak kapitányaival együttműködve szervezték meg a szimbolikus tiltakozást a liga "átláthatóságának hiánya, a párbeszéd és a következetesség" ellen.

A La Liga a héten jelezte, hogy "hajlandó találkozni" az AFE-vel, hogy "elősegítse a hasznos párbeszédet, amely lehetővé teszi a projekt elmagyarázását". Az Oviedo és az Espanyol játékosainak tiltakozását nem közvetítették élőben, mivel a kamerák a stadion külső részére váltottak.

A spanyol bajnokság meccseit, eredményeit és tabelláját megtalálod a Sportonlineon: kattints!

Az AFE azonban közölte, hogy hasonló demonstrációkra kerül sor a hétvége többi La Liga mérkőzésén is. Xabi Alonso, a Real Madrid vezetőedzője azt mondta: "Ellenezzük azt, hogy Miamiban rendezzenek mérkőzést. Úgy gondoljuk, hogy torzítja a versenyt. Nem volt egyhangú döntés vagy konzultáció arról, hogy semleges pályán játsszák." Hansi Flick, a Barcelona edzője pénteken kijelentette: "A játékosaim nem elégedettek. Én sem vagyok elégedett. De a La Liga úgy döntött, hogy lejátsszuk ezt a mérkőzést."

A szakszervezet nem kérte a Barcelona és a Villarreal játékosait a tiltakozásban való részvételre, hogy elkerüljék annak "bármely klub elleni intézkedésként való értelmezését". Az AFE határozottan elutasítja a projektet, amely "nem rendelkezik a sportág fő szereplőinek jóváhagyásával".

A miami mérkőzés megerősítése azt követte, hogy az olasz labdarúgó-szövetség (FIGC) jóváhagyta egy Serie A mérkőzés, az AC Milan és a Como közötti találkozó februári, ausztráliai megrendezését. Rafael Louzan, az RFEF elnöke szerint a lépés "jó a labdarúgás számára", míg Joan Laporta, a Barcelona elnöke úgy vélekedett, hogy a mérkőzés "határozottan nagyszerű show lesz".
