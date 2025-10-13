2025. október 13. hétfő Kálmán, Ede
Nagylelkű adományt küldött gyerekkori csapatának Sir Alex Ferguson: ezt a klubot támogatta

Pénzcentrum
2025. október 13. 12:41

Sir Alex Ferguson 10 ezer fontot adományozott korábbi klubjának, a glasgow-i Benburb FC-nek, hogy segítse őket a Skót Kupa második fordulójában - tudósított a The Sun.

A Manchester United korábbi menedzsere, Sir Alex Ferguson nagyvonalú gesztust tett egykori klubja, a Benburb FC felé. A 83 éves skót szakember 10 ezer fontot adományozott a glasgow-i csapatnak, hogy támogassa őket a Skót Kupa második fordulójában.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Benburb, amely a West of Scotland Football League-ben szerepel, a Cowdenbeath legyőzésével jutott a második fordulóba. Ha október 25-én sikerrel veszik a Wick Academy elleni akadályt, akkor a harmadik fordulóban már olyan óriásokkal találkozhatnak, mint a Celtic vagy a Rangers.

Ferguson adománya lehetővé teszi, hogy a csapat ne kényszerüljön 12 órás oda-vissza utazásra a mérkőzés napján, hanem a helyszínen szállhassanak meg, és kipihenten léphessenek pályára a délután 3 órakor kezdődő találkozón.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

A legendás edző soha nem titkolta, hogy különleges helyet foglal el szívében a Benburb. 2012-ben, még a Manchester United menedzsereként 200 fontot küldött a klubnak, kérve hazai és idegenbeli mezeket, baseball sapkákat, autómatricát és "egy bögrét a teámhoz, hogy mindenki tudja, melyik az igazi klubom".

"A Bens csak egy ugrásra volt attól a helytől, ahol felnőttem. Apámmal a Tinto Park korlátjára támaszkodva néztük a meccseiket. Egy évig az utánpótláscsapat tagja voltam. A Tinto Parkban edzettünk és játszottunk" - nyilatkozta Ferguson.

Frank Lovering, a Benburb korábbi játékosa és vezetőedzője hozzátette: "Minden sikere ellenére ő egy govan-i ember, aki büszke a gyökereire. Soha nem felejtette el, honnan jött. Örömmel fogadjuk Sir Alex ajánlatát, és reméljük, büszkévé tehetjük."

Érdekesség, hogy a Manchester United még tavaly megszüntette Ferguson évi 2 millió fontos globális nagyköveti szerződését, miután Sir Jim Ratcliffe költségcsökkentő intézkedéseket vezetett be a klubnál.
Címlapkép: Getty Images
