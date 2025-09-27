Itt egy korszak vége? Eladó a hatszoros bajnok NFL-csapat egy része, vajon mi történhetett?

Robert Kraft, a New England Patriots tulajdonosa a csapat 8%-át értékesíti két befektetői csoportnak egy olyan ügyletben, amely 9 milliárd dollárra értékeli a franchise-t - tudósított a CNBC.

Az 1994-ben 172 millió dollárért megvásárolt NFL-csapat részesedésének eladásáról szóló megállapodás szerint a Sixth Street Partners körülbelül 3%-os, míg Dean Metropoulos mintegy 5%-os részesedést szerez a Patriots-ban.

Az értékesítésből származó bevétel a Patriots mérlegében marad, ami azt jelenti, hogy a tranzakció utáni értékelés meghaladja a 9 milliárd dollárt. Az ügylet nem érinti a Kraft család tulajdonában lévő New England Revolution labdarúgócsapatot.

A kisebbségi részesedés eladását még jóvá kell hagynia az NFL pénzügyi bizottságának. Októberben két másik kisebbségi részesedés eladásáról is szavazni fog a liga pénzügyi bizottsága: a New York Giants 10%-os eladásáról Julia Koch részére, ami 10,3 milliárd dolláros értékelést jelent, valamint a San Francisco 49ers 3,2%-os eladásáról Pete Briger Jr. részére 8,6 milliárd dolláros értékeléssel. Nemrég a Chicago Bears 2,35%-os részesedése is gazdát cserélt 8,9 milliárd dolláros értékelés mellett.

A Patriots tulajdonában van a 2002-ben megnyitott és 2023-ban 250 millió dollárért felújított Gillette Stadion is. Egy belső NFL-dokumentum szerint a Patriots az előző szezonban 118 millió dollárt termelt jegyértékesítésből, ami a 11. legmagasabb bevétel a ligában.

A CNBC korábbi értékelése szerint a Patriots 9,25 milliárd dollárt ér, ami az ötödik legmagasabb a liga 32 csapata között. A Patriots hat Super Bowl győzelmet szerzett Kraft tulajdonlása alatt, amivel holtversenyben áll a Pittsburgh Steelers-szel a legtöbb bajnoki cím tekintetében.