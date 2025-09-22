Ma este minden kiderül: átadják a 2025-ös Aranylabdát, vajon kinél köt ki a díj?

A legnagyobb esélyes Dembelé, de a lista nagyon illusztris, sok olyan focista van rajta, akinek bármikor oda lehetne adni a díjat.

Magyar idő szerint ma este kilenc órakor kezdődik Párizsban a 69. Aranylabda-díjátadó, ahol egy szavazás dönt arról, ki lett a 2025-ös év legjobb labdarúgója. Emellett díjat kap a legjobb fiatal játékos (Kopa-trófea), a legjobb kapus (Jasin-trófea), a legjobb férfi és női klub, a legtöbb gólt szerző játékos (Gerd Müller-trófea), és a legjobb edző is (Johann Cruyff-trófea).

Az Aranylabda 2025-ös átadásának legnagyobb esélyese a PSG-ben játszó Ousmane Dembelé, de sok szavazatra számíthat Jude Bellingham és Erling Haaland is. A nemrég a Manchester Citybe igazoló olasz kapus, Gianluigi Donnarumma nem csak a legjobb kapusnak jártó Jasin-díj, hanem az Aranylabda-jelöltek listáján is szerepel.

Az Aranylabda - Ballon D'or 2025-ös jelöltjeinek listája a következő: