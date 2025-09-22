A UCI, a kerékpársport világszervezete bejelentette, hogy az idei országúti világbajnokságon minden versenyző kerékpárjára GPS-nyomkövetőt szerelnek a biztonság javítása érdekében.
Ma este minden kiderül: átadják a 2025-ös Aranylabdát, vajon kinél köt ki a díj?
A legnagyobb esélyes Dembelé, de a lista nagyon illusztris, sok olyan focista van rajta, akinek bármikor oda lehetne adni a díjat.
Magyar idő szerint ma este kilenc órakor kezdődik Párizsban a 69. Aranylabda-díjátadó, ahol egy szavazás dönt arról, ki lett a 2025-ös év legjobb labdarúgója. Emellett díjat kap a legjobb fiatal játékos (Kopa-trófea), a legjobb kapus (Jasin-trófea), a legjobb férfi és női klub, a legtöbb gólt szerző játékos (Gerd Müller-trófea), és a legjobb edző is (Johann Cruyff-trófea).
Az Aranylabda 2025-ös átadásának legnagyobb esélyese a PSG-ben játszó Ousmane Dembelé, de sok szavazatra számíthat Jude Bellingham és Erling Haaland is. A nemrég a Manchester Citybe igazoló olasz kapus, Gianluigi Donnarumma nem csak a legjobb kapusnak jártó Jasin-díj, hanem az Aranylabda-jelöltek listáján is szerepel.
Az Aranylabda - Ballon D'or 2025-ös jelöltjeinek listája a következő:
- Jude Bellingham (angol, Real Madrid),
- Ousmané Dembélé (francia, PSG),
- Denzel Dumfries (holland, Inter),
- Gianluigi Donnarumma (olasz, Manchester City),
- Désiré Doué (francia, PSG),
- Serhou Guirassy (guineai, Dortmund),
- Erling Haaland (norvég, Manchester City),
- Viktor Gyökeres (svéd, Arsenal),
- Achraf Hakimi (marokkói, PSG),
- Harry Kane (angol, Bayern München),
- Hvicsa Kvaracelia (georgiai, Napoli, PSG),
- Robert Lewandowski (lengyel, Barcelona),
- Alexis Mac Allister (argentin, Liverpool),
- Lautaro Martinez (argentin, Inter),
- Scott McTominay (skót, Napoli),
- Kylian Mbappé (francia, Real Madrid),
- Nuno Mendes (portugál, PSG),
- Joao Neves (portugál, PSG),
- Michael Olise (francia, Bayern München),
- Cole Palmer (angol, Chelsea),
- Pedri (spanyol, Barcelona),
- Raphina (brazil, Barcelona),
- Declan Rice (angol, Arsenal),
- Fabian Ruiz (spanyol, PSG),
- Mohamed Szalah (egyiptomi, Liverpool),
- Virgil van Dijk (holland, Liverpool),
- Vinicius jr. (brazil, Real Madrid),
- Vitinha (portugál, PSG),
- Florian Wirtz (német, Liverpool),
- Lamine Yamal (spanyol, Barcelona)
Az NHL játékosok 12 év után térnek vissza a téli olimpiára, ami Gary Bettman NHL-biztos szerint jelentős hatással lesz a ligára.
Verstappen behúzta magának a pole-t, de arra senki nem számított előzetesen, ami még volt a helyekről döntő időmérőn.
Eszement összeget kaszálnak a legjobb focisták: egymilliárd az összekereset, ki viszi haza a legtöbbet?
Az NFL legjobban fizetett játékosai 2025-ben összesen 1 milliárd dollárt keresnek, a listát Patrick Mahomes vezeti 80 millió dollárral.
Amint előre jelezték, a városban csak egyetlen évre vállalják a csapat működtetését, most elindult az új tulajdonos keresése.
Alan Shearer szerint a Manchester United vezetőedzője, Ruben Amorim akár már a Chelsea elleni hétvégi mérkőzés után elveszítheti állását.
Hamilton és Leclerc jól hozták le a második szabadedzést, majdnem fél másodpercet vertek Russellre.
A 38 éves argentin legenda hosszas tárgyalások után egyezett meg a klubbal, a hivatalos bejelentés várhatóan hamarosan érkezik.
Luis Enrique, a Paris Saint-Germain jelenlegi vezetőedzője a jövőben szeretne visszatérni a Barcelona kispadjára, ahol korábban történelmi triplázást ért el.
Hatalmas tettre készül két magyar hegymászó: a hetedik legmagasabb csúcsot támadja Klein Dávid és társa
Klein Dávid és Nagy Márton expedíciója a világ hetedik legmagasabb hegyére, a Dhaulagiri 8167 méteres csúcsára mászik fel, oxigénpalack és magashegyi teherhordók nélkül.
Oscar Piastri szerint ő és csapattársa, Lando Norris saját maguk irányítják sorsukat a Formula–1-es világbajnoki címért folytatott küzdelemben.
Anze Kopitar, a Los Angeles Kings csapatkapitánya bejelentette, hogy a 2025-26-os szezon végén visszavonul a profi jégkorongtól
Az írek elleni labdarúgó világbajnoki selejtezőn kiállított Sallai Roland két mérkőzésre szóló eltiltást kapott, így az örmények elleni, októberi meccsen sem játszhat.
Fegyvertartási engedély megszerzése 2025: mi a fegyvertartási engedély szerzés menete, kinek lehet fegyvertartási engedélye Magyarországon és melyek a fegyvertartás szabályai?
A portugál szakember kevesebb mint egy hónappal azután vállalt új munkát, hogy a Fenerbahçe menesztette.
Akár már két év múlva indulhat az NBA európai ligája, ahol a kontinens topcsapatai játszanának.
Leköphette az Atleti egyik stábtagja a szurkolókat a BL-meccsen: súlyos fegyelmi vétség miatt vizsgálódnak
Az UEFA vizsgálatot indított a tegnap esti eset után, amikor az Atletico Madrid vezetőedzője a vidók tanúsága szerint a Liverpool-szurkolók felé köpött.
Elhunyt Nagy Tibor, a Vác FC-Samsung legendás csapatkapitánya, aki 1994-ben bajnoki címet nyert a csapattal.
A 11-szeres Grand Slam-győztes önéletrajzában vallotta be betegségét, hangsúlyozva, hogy minden nap úgy fog küzdeni, "mintha egy wimbledoni döntő lenne".
