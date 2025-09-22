2025. szeptember 22. hétfő Móric
Ma este minden kiderül: átadják a 2025-ös Aranylabdát, vajon kinél köt ki a díj?

Pénzcentrum
2025. szeptember 22. 10:14

A legnagyobb esélyes Dembelé, de a lista nagyon illusztris, sok olyan focista van rajta, akinek bármikor oda lehetne adni a díjat.

Magyar idő szerint ma este kilenc órakor kezdődik Párizsban a 69. Aranylabda-díjátadó, ahol egy szavazás dönt arról, ki lett a 2025-ös év legjobb labdarúgója. Emellett díjat kap a legjobb fiatal játékos (Kopa-trófea), a legjobb kapus (Jasin-trófea), a legjobb férfi és női klub, a legtöbb gólt szerző játékos (Gerd Müller-trófea), és a legjobb edző is (Johann Cruyff-trófea).

Az Aranylabda 2025-ös átadásának legnagyobb esélyese a PSG-ben játszó Ousmane Dembelé, de sok szavazatra számíthat Jude Bellingham és Erling Haaland is. A nemrég a Manchester Citybe igazoló olasz kapus, Gianluigi Donnarumma nem csak a legjobb kapusnak jártó Jasin-díj, hanem az Aranylabda-jelöltek listáján is szerepel.

Az Aranylabda - Ballon D'or 2025-ös jelöltjeinek listája a következő:

  • Jude Bellingham (angol, Real Madrid),
  • Ousmané Dembélé (francia, PSG),
  • Denzel Dumfries (holland, Inter),
  • Gianluigi Donnarumma (olasz, Manchester City),
  • Désiré Doué (francia, PSG),
  • Serhou Guirassy (guineai, Dortmund),
  • Erling Haaland (norvég, Manchester City),
  • Viktor Gyökeres (svéd, Arsenal),
  • Achraf Hakimi (marokkói, PSG),
  • Harry Kane (angol, Bayern München),
  • Hvicsa Kvaracelia (georgiai, Napoli, PSG),
  • Robert Lewandowski (lengyel, Barcelona),
  • Alexis Mac Allister (argentin, Liverpool),
  • Lautaro Martinez (argentin, Inter),
  • Scott McTominay (skót, Napoli),
  • Kylian Mbappé (francia, Real Madrid),
  • Nuno Mendes (portugál, PSG),
  • Joao Neves (portugál, PSG),
  • Michael Olise (francia, Bayern München),
  • Cole Palmer (angol, Chelsea),
  • Pedri (spanyol, Barcelona),
  • Raphina (brazil, Barcelona),
  • Declan Rice (angol, Arsenal),
  • Fabian Ruiz (spanyol, PSG),
  • Mohamed Szalah (egyiptomi, Liverpool),
  • Virgil van Dijk (holland, Liverpool),
  • Vinicius jr. (brazil, Real Madrid),
  • Vitinha (portugál, PSG),
  • Florian Wirtz (német, Liverpool),
  • Lamine Yamal (spanyol, Barcelona)
Címlapkép: Getty Images
