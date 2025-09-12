Keely Hodgkinson, olimpiai 800 méteres bajnok súlyos sérülésből felépülve készül az atlétikai világbajnokságra.
Eltűntek a Manchester United focistáinak cipői: csak a meccs előtt vették észre, mehettek a boltba újakért
A Manchester United női csapata kínos helyzetbe került a Bajnokok Ligája selejtezőjén, amikor a játékosok cipői eltűntek a norvégiai utazás során, ami miatt a klub kénytelen volt helyi üzletből pótolni a felszerelést - közölte a BBC.
A Manchester United vizsgálatot indított, miután a játékosok futballcipői eltűntek a csütörtöki, Bergenben rendezett fontos női Bajnokok Ligája selejtező előtt.
A klub képviselői egy helyi sportboltban voltak kénytelenek pótcipőket vásárolni, miután felfedezték, hogy néhány lábbeli hiányzik. A hiányt csak a mérkőzés napján vették észre, mivel a csapat még Carringtonban edzett az elutazás előtt. A klubvezetők kevesebb mint három órával a 16:30-as kezdés előtt érkeztek a Torshov Sport üzletbe, ahol 15 pár cipőt és 20 szett sípcsontvédőt vásároltak.
"Nagy üzlet vagyunk, de nagyon szerencsések voltak, hogy elegendő megfelelő méretű cipőnk volt raktáron," nyilatkozta Andre Gullord, az üzlet tulajdonosa a BBC Sportnak. "Minden cipőpárért 200-230 fontot, a sípcsontvédőkért pedig 30 fontot fizettek. Előfordult már, hogy egy-egy játékos bejött, mert otthon hagyta a cipőjét, de soha nem az egész csapat," tette hozzá. A tulajdonos becslése szerint a váratlan bevásárlás közel 4000 fontba került.
Marc Skinner csapata végül elvesztette az első mérkőzést, miközben történetük során először próbálnak bejutni a főtáblára. Lisa Naalsund, a United bergeni származású középpályása a mérkőzés után megerősítette a TV2-nek, hogy megkérte édesanyját, vigyen neki cipőt a stadionba. "Néhány cipő eltűnt. Még nem jöttünk rá pontosan, hol vannak. Közvetlenül a stadionba indulás előtt történt, így elég nagy volt a káosz," mondta.
Szoboszlai Dominik az Arsenal elleni mérkőzésen lőtt szabadrúgásgóljával elnyerte a 2025 augusztusi Hónap Gólja-díjat.
Sokan kritizálták a "Tuchelballt", ám az angolok most öles léptekkel haladnak a vb-részvétel felé.
A legendás futballista saját műsorába várta a Szentatyát, válasz azonban nem érkezett. A meghívás viszont ettől még áll.
Ange Postecoglou lett a Nottingham Forest új vezetőedzője, miután a klubtulajdonos Evangelos Marinakis menesztette Nuno Espirito Santót.
A fogadók óvatosak az esti, portugálok elleni meccs előtt: a tétek mindössze 8-8 százaléka érkezett az első félidei hazai győzelemre, illetve döntetlenre.
Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) főtitkára szerint a februári téli olimpián tizennégy magyar versenyző részvétele várható.
Luis Suarez, az Inter Miami csatára három mérkőzéses eltiltást kapott, miután leköpött egy Seattle Sounders stábtagot.
Harry Kane kijelentette, hogy az angol válogatott kész elhagyni a pályát, ha a szerb szurkolók rasszista megnyilvánulásokkal illetnék a játékosokat a belgrádi vb-selejtezőn.
Nuno Espirito Santo távozik a Nottingham Forest kispadjáról, miután megromlott a viszonya a klub tulajdonosával, Evangelos Marinakisszal.
A magyar válogatott a sztárokkal teletűzdelt Portugáliát fogadja ma este a Puskásban, a statisztikák alapján pedig alapos félnivalóink is lehetnek Ronaldóék ellen.
Boris Beckert pókerezés okán fenyegették a nehézfiúk a sitten, de szerencséjére barátai kisegítették.
A Liverpool FC nem tesz újabb kísérletet Marc Guehi megszerzésére a januári átigazolási időszakban.
Bár a 30 éves középső védő magyarázkodott egy darabig, és ki is tartott ártatlansága mellett, az UEFA nem kegyelmezett, így majdnem a teljes szezont ki...
Fernando Santosnak esze ágában nem volt lemondani a súlyos verés után sem, de az azeri szövetség nem így gondolta, és már az első selejtező után...
Elmondta Szoboszlai Dominik, mire számítsunk a portugálok ellen: "mindenki tegye ki a szívét, lelkét!"
Először találkozik a pályán gyerekkori példaképével, Cristiano Ronaldoval Szoboszlai, aki azonban elvárásokat is megfogalmazott csapattársai felé.
A Tottenham Hotspur vezetősége határozottan elutasított két felvásárlási ajánlatot, és megerősítette, hogy a csapat nem eladó.
Andre Onana, a Manchester United kapusa kölcsönben a török Trabzonsporhoz igazol, miután a klubnál "feleslegessé" vált.
Itt az új világelső: domináns játékkal verte Alcaraz legnagyobb ellenfelét, ő maradt a US Open királya
Carlos Alcaraz lenyűgöző teljesítménnyel nyerte meg hatodik Grand Slam címét a US Openen, legyőzve Jannik Sinnert a döntőben.
