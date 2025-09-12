Eltűntek a Manchester United focistáinak cipői: csak a meccs előtt vették észre, mehettek a boltba újakért

A Manchester United női csapata kínos helyzetbe került a Bajnokok Ligája selejtezőjén, amikor a játékosok cipői eltűntek a norvégiai utazás során, ami miatt a klub kénytelen volt helyi üzletből pótolni a felszerelést - közölte a BBC.

A Manchester United vizsgálatot indított, miután a játékosok futballcipői eltűntek a csütörtöki, Bergenben rendezett fontos női Bajnokok Ligája selejtező előtt.

A klub képviselői egy helyi sportboltban voltak kénytelenek pótcipőket vásárolni, miután felfedezték, hogy néhány lábbeli hiányzik. A hiányt csak a mérkőzés napján vették észre, mivel a csapat még Carringtonban edzett az elutazás előtt. A klubvezetők kevesebb mint három órával a 16:30-as kezdés előtt érkeztek a Torshov Sport üzletbe, ahol 15 pár cipőt és 20 szett sípcsontvédőt vásároltak.

"Nagy üzlet vagyunk, de nagyon szerencsések voltak, hogy elegendő megfelelő méretű cipőnk volt raktáron," nyilatkozta Andre Gullord, az üzlet tulajdonosa a BBC Sportnak. "Minden cipőpárért 200-230 fontot, a sípcsontvédőkért pedig 30 fontot fizettek. Előfordult már, hogy egy-egy játékos bejött, mert otthon hagyta a cipőjét, de soha nem az egész csapat," tette hozzá. A tulajdonos becslése szerint a váratlan bevásárlás közel 4000 fontba került.

Marc Skinner csapata végül elvesztette az első mérkőzést, miközben történetük során először próbálnak bejutni a főtáblára. Lisa Naalsund, a United bergeni származású középpályása a mérkőzés után megerősítette a TV2-nek, hogy megkérte édesanyját, vigyen neki cipőt a stadionba. "Néhány cipő eltűnt. Még nem jöttünk rá pontosan, hol vannak. Közvetlenül a stadionba indulás előtt történt, így elég nagy volt a káosz," mondta.