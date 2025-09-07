Fontos bejelentést tett Hosszú Katinka: bővül a család, jön a második gyermek

Az úszónő terhessége már eléggé előrehaladt, a kép tanúsága alapján hamarosan négytagú lesz a család.

Saját közösségi oldalán jelentette be a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka, hogy férjével második gyermeküket várják. A januárban visszavonult úszónő azt írta posztjához: "alig várjuk, hogy találkozzunk Veled"

Az úszőnőnek és férjének, Gelencsér Máténak 2023-ban született meg első gyermeke, Katinka ezután még rövid ideig versenyzett. A második gyermeküket bejelentő posztot itt nézheted meg:

címlapkép: Kovács Tamás, MTI/MTVA