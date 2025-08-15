Ilyet még nem láttál: kiesett a csapat, majd matricásalbumot adott ki

Moses Itauma, a 20 éves brit nehézsúlyú ökölvívó tehetség szombaton Dillian Whyte ellen lép ringbe Szaúd-Arábiában, ami karrierje eddigi legnagyobb kihívása lehet.
Az Aberystwyth Town Football Club egyedi kezdeményezéssel, saját matricás albummal próbálja újraépíteni kapcsolatát szurkolóival, miután 33 év után kiesett a walesi élvonalból - közölte a BBC.
A walesi klub a Cymru Premier-ből való kiesést követően különleges módszert választott a szurkolókkal és a helyi közösséggel való kapcsolat helyreállítására. Tomos Roberts, a klub igazgatója és pénztárosa szerint a matricás album "lehetőséget ad a szurkolóknak, hogy megismerjék a játékosokat, és remélhetőleg javítja a kapcsolatokat".
A gyűjtők megvásárolhatják az első csapat edzőinek és játékosainak matricáit, emellett egy külön fejezet ünnepli a korábbi szezonok játékosait is. A klub a tavalyi kiesés után elismerte, hogy a szurkolókat "lesújtotta" a történtek, és mindent megtesznek az azonnali visszajutás érdekében.
Roberts szerint az album egy "egyedi kis ötlet", és a matricagyűjtés gyakorlata egykor "ikonikus" volt. "Szeretnénk visszahozni ezt a hagyományt" - nyilatkozta. Hozzátette, hogy a csapat jelentősen átalakult a JD Cymru South bajnokságban kezdődő új szezonra.
"Május elején nem volt sem csapatunk, sem edzőnk, és csak négy helyi játékos maradt velünk a tavalyi keretből" - mondta Roberts. A klub 16 új játékost igazolt, és jól kezdte a szezont, mindkét nyitómeccsét megnyerve.
"Mivel sok az új játékos, és mivel elvesztettük a kapcsolatot a közösséggel, ez a matricás album lehetőséget ad a szurkolóknak, hogy megismerjék a játékosokat és javítsák a kapcsolatokat" - magyarázta az igazgató, aki szerint a kezdeményezésre adott visszajelzések "fantasztikusak".
Roberts elmondta, hogy eddig körülbelül 30 albumot adtak el, és azok a hónap végéig lesznek elérhetők. Hozzátette, hogy ha sikeres lesz a kezdeményezés, a klub jövőre és azt követően is folytatja majd az albumok kiadását. A klub jövőjével kapcsolatban bizakodó, mivel a városi tanács engedélyt adott a jelenlegi stadion fejlesztésére.
