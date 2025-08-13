2025. augusztus 13. szerda Ipoly
Szorongott, majdnem feladta a legendás futballista: most mesélt erről először

Pénzcentrum
2025. augusztus 13. 18:19

Tom Brady, az egykori hétszeres bajnok irányító őszintén beszélt a Fox Sports NFL-elemzőjeként átélt kezdeti nehézségeiről, amelyekkel 10 éves, 375 millió dolláros szerződésének első évében szembesült - írta meg a Front Office Sports.

Brady kommentátori teljesítménye az NFL-nézők körében forró téma volt, ráadásul a Raiders kisebbségi tulajdonosaként korlátozták a csapatokhoz és játékosokhoz való hozzáférését.

"Azt hittem, felkészültem, mert sok kutatást végeztem, volt egy évem a felkészülésre és sok gyakorló mérkőzést elemeztem" - nyilatkozta Brady a héten a The Joel Klatt Show-ban.

De semmi, amit tettem, nem készíthetett fel igazán arra, ami várt rám. Az év során sok nehézséggel kellett megküzdenem a felkészülés és a műsorvezetés terén, hibáztam és tévedtem is

- mondta Brady, akinek nemrég még szobrot is emeltek Foxborough-ban, egykori sikerei egyik helyszínén.

"Nem akarsz olyan szörnyű pillanatokat, amikor teljesen mellélősz" - magyarázta Brady. "Azt hiszem, eleinte talán túlságosan is óvatos voltam, aztán ahogy haladt az idény, egyre felszabadultabbá váltam." - tette hozzá. A rájátszás során Brady helyzete még összetettebb lett, amikor a Las Vegas-i csapat képviselőjeként edzőjelöltekkel, köztük a Lions mindkét koordinátorával interjúzott, közvetlenül azelőtt, hogy a Detroit NFC-elődöntőjét közvetítette a Commanders ellen.

Brady elmondta, hogy a rekordot jelentő 127,7 millió néző előtt közvetített Super Bowl LIX idejére már "sokkal magabiztosabb" volt. A fejlődés ellenére Brady számára továbbra is rejtélyes a közvetítés egyik "trükkös" része - a nézők mind mást szeretnének.

Egyesek egy kis tanítást szeretnek. Mások egy kis szórakozást. Vannak, akik a személyes történeteket kedvelik. Néhány másik néző szerint túl sokat beszélsz magadról

- mondta a visszavonult irányító.

Brady és a Fox a 2025-ös NFL-szezont a Giants-Commanders mérkőzéssel nyitja az első héten, majd a második héten az Eagles-Chiefs Super Bowl-visszavágót közvetíti. Ez a beosztás ellentétben áll a debütáló szezonjával, amely három egymást követő, a Cowboys részvételével zajló mérkőzéssel kezdődött.
Címlapkép: Getty Images
#tévé #sport #millió #sportolás #sportrendezvény #sportoló #nfl #amerikai futball #amerikai foci

