Balaton - a magyar tenger ősszel
Eladó a magyar focilegenda balatoni háza: Puskás és Hidegkuti is járt itt, most bárki megveheti

Pénzcentrum
2025. augusztus 10. 11:04

Balatonkeresztúron eladó az a ház, ahol Bene Ferenc, az Újpest egykori csatára gyermekkorát töltötte. Az ingatlan 60 millió forintért kínálják, és a család egykori nyaralójaként ismert.

Balatonkeresztúron 60 millió forintért eladó az a ház, ahol Bene Ferenc, az Újpest egykori csatára gyermekéveit töltötte - írja a Blikk. A jelenlegi tulajdonos 2015-ben vásárolta meg az ingatlant Bene öccsétől, és nyaralóként használta. A házba kisgyermekként költözött a család Balatonújlakról, és itt fogadták gyakran a sportoló barátait, csapattársait is.

A szomszédok felidézték, hogy a Bene családhoz időnként ismert labdarúgók is ellátogattak, köztük Puskás Ferenc és Hidegkuti Nándor. Ifjabb Bene Ferenc szerint édesapja számára ez a hely inkább családi találkozások színtere volt, ahol a nyarakat pogácsával, lángossal és fürdéssel töltötték.

Az Újpest egykori játékosa, Tóth András arról mesélt, hogy a csapat többször is megállt itt meccsek után, ahol Bene szülei étellel és itallal látták vendégül őket. Egy zágrábi mérkőzést követően még a kertben is fociztak, játékos büntetésekkel kiegészítve. Az ingatlan jelenleg is megvásárolható, a tulajdonos elmondása szerint több érdeklődő is jelentkezett már.
Címlapkép: Getty Images
