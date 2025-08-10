Van olyan balatoni település, ahol a víz hőmérséklete már megközelíti a 26 fokot.
Eladó a magyar focilegenda balatoni háza: Puskás és Hidegkuti is járt itt, most bárki megveheti
Balatonkeresztúron eladó az a ház, ahol Bene Ferenc, az Újpest egykori csatára gyermekkorát töltötte. Az ingatlan 60 millió forintért kínálják, és a család egykori nyaralójaként ismert.
Balatonkeresztúron 60 millió forintért eladó az a ház, ahol Bene Ferenc, az Újpest egykori csatára gyermekéveit töltötte - írja a Blikk. A jelenlegi tulajdonos 2015-ben vásárolta meg az ingatlant Bene öccsétől, és nyaralóként használta. A házba kisgyermekként költözött a család Balatonújlakról, és itt fogadták gyakran a sportoló barátait, csapattársait is.
A szomszédok felidézték, hogy a Bene családhoz időnként ismert labdarúgók is ellátogattak, köztük Puskás Ferenc és Hidegkuti Nándor. Ifjabb Bene Ferenc szerint édesapja számára ez a hely inkább családi találkozások színtere volt, ahol a nyarakat pogácsával, lángossal és fürdéssel töltötték.
Az Újpest egykori játékosa, Tóth András arról mesélt, hogy a csapat többször is megállt itt meccsek után, ahol Bene szülei étellel és itallal látták vendégül őket. Egy zágrábi mérkőzést követően még a kertben is fociztak, játékos büntetésekkel kiegészítve. Az ingatlan jelenleg is megvásárolható, a tulajdonos elmondása szerint több érdeklődő is jelentkezett már.
