Halálos fegyvert szerzett az Arsenal? Most minden kiderül az új csatárról, korábbi ellenfelei nyilatkoztak

Viktor Gyökeres, az Arsenal új svéd csatára két szezon alatt 68 gólt szerzett 66 portugál bajnoki mérkőzésen a Sporting színeiben. Korábbi ellenfelei és edzői most elárulják, milyen kihívást jelentett megállítani őt, és milyen taktikával lehet korlátozni a Premier League-ben - írja a The Guardian.

Kewin Silva, a Moreirense korábbi kapusa nehéz emlékeket őriz Gyökeresről, aki egy mérkőzésen háromszor is bevette a kapuját. "Tisztában voltunk az egyéni képességeivel. Emiatt különösen óvatosnak kellett lennünk, főleg amikor sikerült kitörnie. Gyakran kénytelenek voltunk szabálytalankodni ellene, csak hogy lelassítsuk" - emlékszik vissza a brazil kapus.

Silva szerint Gyökeres egy komplett játékos, aki bárhonnan képes befejezni az akciókat, intelligensen olvassa a játékot és remekül tartja meg a labdát.

Carlos Carvalhal, a Braga korábbi menedzsere, aki korábban a Swansea City és a Sheffield Wednesday csapatait is irányította, megosztotta taktikáját, amellyel sikerült semlegesíteniük a svéd csatárt. "Van egy kedvenc mozgása - a középpályáról a bal szélre sodródik. Ennek semlegesítésére a jobb oldalon tartottuk az egyensúlyt. A Sporting megpróbálta kicsalogatni a jobb hátvédünket, hogy helyet teremtsen Gyökeresnek. Ezért külön edzettük a jobb hátvédünket, hogy ne hagyja magát kicsalogatni."

KATT! Friss hírek, élő sporteredmények a Sportonlineon!

Carvalhal kiemelte, hogy a szögleteknél és egyéb pontrúgásoknál különösen veszélyes lehet Gyökeres. "Nagyon erős játékos a területen, amikor beadás érkezik. Nagyon finoman hangolt szektoriális taktikával játszottunk, a négy védőt nagyon közel tartottuk egymáshoz, hogy ne legyen helye."

A szakember szerint Gyökeres sokat fejlődött a Sportingnál töltött ideje alatt. "Ha az Arsenal vezet, ki fogja használni a nyílt területeket. Sokat fejlődött az összekötő játékban is. Az Arsenal nemcsak a széleken játszik, hanem középen is építkezik. Most már sokkal jobban illik a stílusukhoz, mint amikor először érkezett Portugáliába. Akkor csak a gyorsaságról és az erőről szólt a játéka. Azóta jelentősen finomította."

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 899 074 forintot 20 éves futamidőre már 6,42 százalékos THM-el, havi 145 468 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,93% a THM, míg a MagNet Banknál 6,87%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

EZ IS ÉRDEKELHET Immár hivatalos: aláírt az Arsenalhoz a svéd csodacsatár, hihetetlen pénzt fizetnek érte a londoniak Viktor Gyökeres, aki tavaly 5-1-es vereséget szenvedett az Arsenaltól a Bajnokok Ligájában, most 64 millió fontért csatlakozott a londoni klubhoz

Rúben Fernandes, a Gil Vicente korábbi csapatkapitánya büszkén emlékszik vissza arra az estére, amikor csapata kapott gól nélkül végzett a Sporting ellen. "Egész héten arra edzettünk, hogy Gyökeres ne kapjon területet, és megakadályozzuk a Sporting veszélyes támadásait. Két-három játékos külön feladata volt, hogy ne tudja érvényesíteni az akaratát. Ő volt az egyik legveszélyesebb játékos, normális, hogy mindig legalább egy ember rajta van."

A mérkőzés után az öltözőt büszkeség töltötte el. A döntetlen győzelemnek érződött a bajnok ellen. "Úgy éreztük, teljesítettük a küldetésünket. Szinte minden mérkőzésen gólt szerzett, így számunkra, különösen a védelem számára, büszkeség volt, hogy megállítottuk."

A portugál szakemberek üzenete egyértelmű: Gyökeres megállítható, de soha nem könnyen. Az Arsenal szurkolói remélik, hogy a csatár legjobb formája még előtte áll, miközben egy sokkal komplettebb és veszélyesebb játékosként lép a Premier League színpadára, mint aki 2018-21 között alig kapott lehetőséget a Brightonnál, majd a Swansea és a Coventry csapatainál játszott a Championshipben.