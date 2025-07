Ennyi volt, befejezte az NFL "legmocskosabb" játékosa: nehéz elhinni, mibe vágott bele foci helyett

Ndamukong Suh-t szabályosan rettegték az NFL-ben az ellenfelei, most azonban 13 szezon után szögre akasztja a sisakot és vállvédőt.

Saját közösségi oldalán jelentette be a visszavonulását Ndamokung Suh egykori NFL-védőfalember, aki hosszú karrierje során játszott a Detroit Lions, a St. Louis Rams, a Miami Dolphins, a Tampa Bay Buccaneers és a Philadelphia Eagles mezében is.

A volt játékos azt írta, hogy a július 12-én bejelentett távozás dátuma egyáltalán nem véletlen: éppen ez az első évfordulója annak, hogy elveszítette szeretett édesapját.

Apám az első edzőm volt, a példaképem, a mentorom, és az az ember, akire minden körülmények között számíthattam, akármit is hozott az élet. Apa a halála előtt azt kérte tőlem, hogy hagyjak fel a futballal - ezt a kívánságát teljesítem most

- írta a posztban a futballista.

A kameruni származású Suh-t 2010-ben a második helyen választotta ki a játékosbörzén a Detroit Lions, és hosszú éveken át a csapat meghatározó tagja volt. Igaz ugyanakkor, hogy játékstílusa az NFL rettegett fenegyerekévé tette: karrierje során összesen 420 ezer dollárra büntették csak azért, amit a pályán szabálytalanul vagy egyenesen veszélyes módon csinált. Suh negatív rekordjai közé tartozik például, hogy egyetlen súlyos szabálytalanságért egyszer 100 ezer dollárra büntette a liga.

Suh-ra persze nem csak "mocskos", hanem jelentős hatású játékosként is emlékeznek. Sok esetben választották be az All-Star csapatba teljesítménye miatt, emellett háromszor is szerepelhetett a sportliga nagydöntőjében, a Super Bowl-on - ebből egyet meg is nyert.

Suh természetesen nem ücsörög a babérjain, konkrét tervei vannak a további életére. Nemrégiben a The Athletic című sportlapnál indított exkluzív, sportgazdasági témájú podcastet, és néhány éve már erőteljesen benne van a pénzügyek, befektetések világában, így ebben az irányban építi tovább az életét.