Körömrágós rajt, de a győzelem megvan: megvertük a görögöket a vb-n

A harmadik negyedben egyetlen gólt sem kapott a magyar válogatott, aztán mégis majdnem kiengedte a kezéből a győzelmet.

Győzelemmel rajtolt a magyar női vízilabda-válogatott a szingapúri világbajnokságon: Cseh Sándor együttese a torna pénteki nyitónapján 10-9-re nyert a világkupa-győztes görögök ellen.

Akcióból szerzett centergóllal nyitottak a görögök, a magyarok támadásban döcögősen kezdtek, hátul viszont Neszmély Boglárka rögtön az első ötméteresnél hárított. A rivális lefordulásból újra akciógólt szerzett, de több mint hat perc játék után megszületett az első magyar találat is, a vb-újonc Varró Eszter húzott a hálóba centerből (1-2).

A második negyed magyar góllal indult, a 19 éves Varró ismét centerből, ezúttal egy remek csavarral talált be, a túloldalon pedig Neszmély a görögök második büntetőjét is hárította. Elöl ugyanakkor a negyedik fór is kimaradt, a görögök pedig egy gyors lefordulás után újra előnybe kerültek. Az ellenfél létszámfölényből növelte a különbséget, Cseh Sándor pedig időt kért. Ez nem igazán hatott, továbbra is pontatlanok voltak a lövések, a túloldalon Foteini Triha pedig már a harmadik gólját szerezte (2-5). A rossz sorozatot a tizedik világbajnokságán szereplő - ezzel a nők között rekorder - Keszthelyi Rita törte meg büntetőből. Varró centerből fórt harcolt ki, Garda Krisztina pedig értékesítette is a helyzetet (4-5).

A harmadik negyed első fele a védelmekről szólt, mindkét oldalon rengeteg volt a blokk, Rybanska Natasa volt az, aki először utat talált a kezek között a hálóba, majd Vályi Vanda pattintásába csak beleérni tudott a görög kapus, ezzel először vezettek a magyarok (6-5). A görögök még előnyben is csak nehezen jutottak el lövőhelyzetig, ott pedig rendre Neszmély volt a végállomás. A másik oldalon Keszthelyi villant, tűpontos lövése a bal kapufáról vágódott be, majd Rybanska emelkedett ki a fal közepéből és pattintott a hálóba (8-5).

A záró nyolc perc görög büntetővel kezdődött, Neszmély harmadszor már nem tudott védeni. Elöl két magyar fór is kimaradt, ráadásul a görögök egy sikeres VAR-ozás után - a vb-k történetében először van lehetőségük kikérni ezt az edzőknek - ötmétereset kaptak, Neszmély csak beleérni tudott a labdába. A túloldalon Garda értékesítette az előnyt megnyugtatva ezzel a társakat, majd hátul ő maga zárta le blokkjával a görög támadást.

A rivális Triha ötödik találatával zárkózott fel ismét egy gólra, majd egy rossz átadást lefülelve ismét ő tört kapura, és ki is használta a ziccert (9-9). Bő egy perccel a vége előtt fórt kapott a magyar válogatott, Rybanska használta ki a lehetőséget, eldöntve ezzel a meccset.

A magyar csapat háromgólos hátrányból egy fantasztikus, 6-0-s sorozattal fordította meg az összecsapást. A válogatott vasárnap a japánokkal, kedden pedig a vb-újonc horvátokkal találkozik, azaz a papírforma alapján várhatóan csoportelső lesz.

A csoportokból az első helyezettek közvetlenül a negyeddöntőbe jutnak, a másodikok és harmadikok keresztbejátszanak majd a legjobb nyolc közé kerülésért.

címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA