Igazi sztárparádé a Balaton-átúszáson: elképesztő, hányadszor úsznak már

Rekordlétszámú, közel 13 000 fős mezőny vág neki 2025. július 26-án Európa legnagyobb nyíltvízi úszóeseményének, a 43. LIDL Balaton-átúszásnak, amelyre már hetekkel a rajt előtt minden hely elkelt.

A teltházas eseményen a Magyar Honvédség „Úszó Erőd” köteléke Gergely István kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázóval, és a teljes felnőtt női nyíltvízi válogatott is vízbe száll. Mellettük a sport, a tudomány és a művészvilág ismert alakjai, többek között Steigervald Krisztián generációkutató és Barabás Lőrinc jazztrombita művész is teljesítik a Révfülöp–Balatonboglár közötti klasszikus, 5,2 kilométeres távot.

Az esemény hűségét és töretlen népszerűségét bizonyítja, hogy idén is indul Gurbán Béla, aki az eddigi összes, 42 Balaton-átúszáson sikeresen célba ért, így a 43. teljesítésére készül. Ötödik alkalommal úszik Kende Anna, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológiai Intézetének igazgatója. A mezőnyben lesz Mécs László hegymászó is, aki több Everest-expedíció tapasztalatával a háta mögött ússza át a magyar tengert.

A művészvilágot Barabás Zsófi festőművész és testvére, a nemzetközileg is elismert jazz-trombitaművész, Barabás Lőrinc képviseli. Zsófinak ez lesz a negyedik, Lőrincnek pedig a harmadik sikeres átúszása a cél.

A szervezők a hagyományokhoz híven idén is kiemelt figyelmet fordítanak a biztonságra. Több mint 150 vitorlásból álló úszófolyosó, vízimentők, rendőrségi motorcsónakok és három kórházhajó is készenlétben áll majd a vízen. Az átúszást csak ideális időjárási körülmények között rendezik meg, a végső döntést az esemény előtt két nappal jelentik be.

címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA