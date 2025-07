Ezt gondolja Csányi Sándor a magyar válogatottról: kemény véleményt mondott az elnök

Csányi Sándor szerint a magyar válogatott már többször is bebizonyította, hogy képes a megújulásra, és mindenki nagyon ki akar jutni a világbajnokságra - negyven év után először.

Nemrégiben újabb öt évre megválasztották a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökévé Csányi Sándort, aki így az MLSZ történetének leghosszabban regnáló elnöke már most is. Az elnök most a Nemzeti Sportnak adott terjedelmes interjút, amiben kitért a "magyarszabályra", az MLSZ előtt még álló feladatokra és a válogatottnál uralkodó hangulatra is.

Csányi Sándor szerint nem értek még véget azok a feladatok, amelyeket ő 2010-ben vállalt, amikor átvette az MLSZ elnöki székét. Többek között a jövő májusi, budapesti BL-döntőt és a válogatottal kapcsolatos feladatokat emelte itt ki.

Bőven van még végrehajtandó feladat és kihívás az előttünk álló öt esztendőben és számomra személy szerint továbbra is motiváló a magyar labdarúgás átfogó fejlesztésének irányítása. A Bajnokok Ligája-döntő budapesti rendezése mellett a legizgalmasabb kérdés a szurkolók számára nyilván a vb-selejtezőkön való jó szereplés. Nincs egyszerű helyzetben a válogatott, de nagy sikernek tartanám, ha 1986 után sikerülne a három Eb-kijutást megkoronázni egy világbajnoki részvétellel. És már most készülni kell a Nemzetek Ligájában az A-ligába való visszatérésre, és utána a sorozatban negyedik Eb-döntőre való kijutásra. Ezek a feladatok még részei a 2010-ben megfogalmazott céloknak

- fogalmazott Csányi Sándor.

A válogatottal kapcsolatban elmondta, hogy bár a válogatott háza táján most valóban kell némi ráncfelvarrás, a korábbi eredmények is bizonyítják, hogy a csapatban benne van a megújulás képessége.

A Marco Rossi vezette magyar válogatott többször bizonyította, hogy igazán nehéz helyzetekben is eredményesen tud futballozni. A szurkolók sem remélték, hogy nyerünk az angolok, a németek ellen tétmérkőzéseken, vagy hogy egymás után 14 mérkőzésen nem találunk legyőzőre, és idegenben is verjük Szerbiát. A nehézségeket, a keret átalakulásának folyamatát természetesen én is látom, az elmúlt másfél év gyengébb lett, mint az azt megelőző kiemelkedő időszak. Árnyalja a képet, ha az eredményeket egyesével nézzük végig, hogy a korábbiakhoz képest elsősorban a meglepetést jelentő sikerek maradtak el, többnyire nálunk erősebb csapatoktól kaptunk ki, azaz a megemelkedett elvárásoknak nem tudtunk megfelelni

- mondta erről az elnök.

Csányi Sándor beszélt arról az új szabályról is, melyet a jövő évben terveznek bevezetni a magyar bajnokságban: ennek lényege, hogy egyszerre öt magyar játékosnak kell majd pályán lennie, akik közül legalább egy 21 éven aluli. Csányi Sándor elmondta, hogy bár a bejelentést értetlenkedés, nem egyszer erős véleménnyilvánítás fogadta, azért ez nem most merült fel először.

Nem egy váratlan irányváltásról, hirtelen ötletről van szó. A magyar és fiatal játékosok szereplésének ösztönzése 2013 óta hangsúlyos része a felnőtt bajnokságok kiírásának. Az 5/1-es szabály bevezetésének szándékát pedig még tavaly tavasszal bemutattuk a csapatoknak. Számomra évek óta ez az egyik legfontosabb kérdés. A májusi közgyűlésen bejelentett irányelvek mentén megújítottuk az ösztönzési rendszert, melynek célja egyszerű: a magyar játékosok és sportszakemberek foglalkoztatásának növelését akarjuk elérni, ezen keresztül a magyar labdarúgás és a különböző magyar labdarúgó-válogatottak eredményességének erősítését. A legtöbb élvonalbeli klub eddigi gyakorlatából indultunk ki, a pluszforrás olyan cél megvalósításáért jár, amely reális: legalább öt magyar, köztük egy fő U21-es korú játékost kell szerepeltetni az egész mérkőzésen. Ne feledjük, a legtöbb klubtulajdonos nagy részben központi forrásokból teremti meg a csapat működéséhez szükséges pénzügyi alapokat. Éppen ezért a szövetség részéről hiba lenne, ha a források egy részét nem kötnénk a magyar futball jövője szempontjából kedvező stratégiai feltételekhez. Egyébként a nagypályás férfi és női NB I, a futsal férfi és női NB I mellett a férfi NB II-t is érinti a szabályozás

- mondta erről az MLSZ elnöke.

címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA