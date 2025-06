Hatalmas tettre készül az olimpiai bajnok atléta: ha sikerül, az átszakíthatja a gátat

Faith Kipyegon háromszoros olimpiai bajnok kenyai középtávfutó ma Párizsban kísérletet tesz a női atlétika egyik legnagyobb mérföldkövének elérésére: ő lehet az első nő, aki négy percen belül futja le a mérföldet - számolt be a The Guardian.

A 31 éves atléta, aki már most a sporttörténelem egyik legnagyobb női középtávfutójának számít, a verseny előtt kedvenc dalát, Shakira Try Everything című számát hallgatja majd, hogy felkészüljön a kihívásra. Kipyegon jelenlegi világcsúcsa mérföldön 4 perc 7,64 másodperc, ami azt jelenti, hogy közel 8 másodpercet kellene javítania, ami hatalmas ugrás lenne egy olyan sportágban, ahol gyakran tizedmásodpercek döntenek.

"Nem szabad korlátokat állítani magunk elé. Álmodni kell, vállalni a kockázatot és hinni önmagunkban. Amit egy férfi meg tud tenni, azt egy nő is képes véghezvinni" - nyilatkozta a kenyai futó.

A szakértők azonban szkeptikusak. Steve Magness neves atlétikai edző szerint a négy percen belüli mérföldhöz körülbelül 1 perc 53 másodperces 800 méteres időre lenne szükség, ami négy másodperccel gyorsabb, mint amit Kipyegon valaha futott.

A Nike által biztosított új felszerelések - köztük egy speciális aerodinamikus ruha és az új, könnyebb és rugalmasabb futócipők - várhatóan segítik a sportolót, de a szakértők szerint ezek együttesen is legfeljebb néhány másodperces javulást eredményezhetnek.

A kísérlet során iramfutók csoportja veszi majd körül Kipyegont, hogy csökkentsék a légellenállást, de a tudósok szerint ez is csak 2-3 másodperces előnyt jelenthet ideális körülmények között. Érdekes, hogy a Nike ezúttal nem tesz olyan magabiztos kijelentéseket, mint Eliud Kipchoge 2 órán belüli maratoni kísérleténél 2017-ben. Bár a kísérlet nem számít majd hivatalos világcsúcsnak, mivel nem hivatalos versenyen zajlik, mindenképpen izgalmas pillanat lesz a női atlétika történetében.