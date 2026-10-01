150 ezres bírságot is kaphatnak a kutyatartók, ha nem figyelnek: ezt mindenkinek el kell intéznie

Ebösszeírás kezdődik Budapest több kerületében, amelyben a kutyatartóknak kötelező részt venniük. Az adatlapot akkor is ki kell tölteni, ha a tulajdonos a korábbi években már eleget tett ennek a kötelezettségnek. A határidők kerületenként eltérnek, több helyen októberben, máshol decemberben jár le a beadási idő. Aki a kötelező adatszolgáltatást nem vagy nem megfelelően teljesíti, akár 150 ezer forintos bírságot is kaphat.

Ebösszeírást tartanak Budapest több kerületében, amelyben a törvény szerint minden kutyatartónak kötelező részt vennie. A VII. és a VIII. kerületben október 1-jén kezdődik az összeírás, az adatlapokat pedig december 1-jéig kell eljuttatni az önkormányzathoz.

Az összeírás célja, hogy nyilvántartsák a kerületekben tartott kutyák, valamint tulajdonosaik és tartóik adatait és elérhetőségeit. Az adatgyűjtés a veszettség elleni védekezést, az állatvédelmi feladatok ellátását, valamint az állatok tulajdonosai, tartói és mások jogainak és biztonságának védelmét is szolgálja.

Fontos, hogy akkor is ki kell tölteni az adatlapot, ha a kutyatartó egy korábbi összeírás során már megtette ezt. A VI. kerületben október 30-ig, a III. és a XV. kerületben október 31-ig tart az adatgyűjtés, a XIII. kerületben pedig december 31-ig lehet benyújtani a szükséges adatokat. Óbudán minden kutyáról külön adatlapot kell kitölteni, az előző összeírás óta elvesztett állatokról is.

A XV. kerületi önkormányzat arra is felhívta a figyelmet, hogy aki a kötelező adatszolgáltatást nem vagy nem megfelelően teljesíti, 150 ezer forintos bírsággal sújtható. Ebösszeírást háromévente kötelező tartani, a Fővárosi Közgyűlés pedig korábban az ebnyilvántartás rendszerének átalakítását is kezdeményezte.