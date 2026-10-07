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Láthatatlan veszély fojtogatja a magyarokat: ezekben a városokban a legdurvább most a helyzet
Otthon

Láthatatlan veszély fojtogatja a magyarokat: ezekben a városokban a legdurvább most a helyzet

Pénzcentrum
2026. október 7. 14:44

A napok óta tartó száraz és szélcsendes idő miatt az ország több nagyvárosában jelentősen romlott a levegőminőség. Bár a szennyezettség egyelőre magas marad, a csütörtökön érkező hidegfront és a várható csapadék hamarosan megtisztítja a légkört.

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A tartósan csapadékmentes és gyengén szeles időjárás miatt hazánk több pontján is feldúsultak a légszennyező anyagok. Jelenleg Szombathelyen, Budapesten, Debrecenben, Nyíregyházán, Szegeden és Békéscsabán a legkedvezőtlenebb a helyzet. A problémát elsősorban a szálló por magas koncentrációja okozza, de helyenként az ózon és a nitrogén-dioxid szintje is megemelkedett. Szombathelyen a finom szálló por (PM2,5) felhalmozódása miatt a levegő minősége már az egészségtelen kategóriába tartozik.

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A következő egy-két napban helyenként még az egészségügyi határértéket is meghaladhatja a szálló por koncentrációja, azonban már közeleg az időjárás-változás. Csütörtökön egyre nagyobb területen élénkül meg a déli szél, estétől pedig egy hullámzó frontrendszer éri el a térséget. A feltámadó légmozgás, majd a pénteken többfelé várható esőzés hatékonyan mossa át a légkört - írta meg az Időkép.

Ennek köszönhetően a hét második felére jelentősen javul a levegőminőség, ugyanakkor fel kell készülni arra, hogy a front mögött az eddigieknél jóval hűvösebb levegő árasztja el az országot.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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