Láthatatlan veszély fojtogatja a magyarokat: ezekben a városokban a legdurvább most a helyzet

A napok óta tartó száraz és szélcsendes idő miatt az ország több nagyvárosában jelentősen romlott a levegőminőség. Bár a szennyezettség egyelőre magas marad, a csütörtökön érkező hidegfront és a várható csapadék hamarosan megtisztítja a légkört.

A tartósan csapadékmentes és gyengén szeles időjárás miatt hazánk több pontján is feldúsultak a légszennyező anyagok. Jelenleg Szombathelyen, Budapesten, Debrecenben, Nyíregyházán, Szegeden és Békéscsabán a legkedvezőtlenebb a helyzet. A problémát elsősorban a szálló por magas koncentrációja okozza, de helyenként az ózon és a nitrogén-dioxid szintje is megemelkedett. Szombathelyen a finom szálló por (PM2,5) felhalmozódása miatt a levegő minősége már az egészségtelen kategóriába tartozik.

A következő egy-két napban helyenként még az egészségügyi határértéket is meghaladhatja a szálló por koncentrációja, azonban már közeleg az időjárás-változás. Csütörtökön egyre nagyobb területen élénkül meg a déli szél, estétől pedig egy hullámzó frontrendszer éri el a térséget. A feltámadó légmozgás, majd a pénteken többfelé várható esőzés hatékonyan mossa át a légkört - írta meg az Időkép.

Ennek köszönhetően a hét második felére jelentősen javul a levegőminőség, ugyanakkor fel kell készülni arra, hogy a front mögött az eddigieknél jóval hűvösebb levegő árasztja el az országot.