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Erős fekete férfi felveszi a súlyzókat a szabad súlyok közül az edzőteremben, készen áll az edzésre
Szórakozás

Kiderült, miből él a kormányváltás óta Schóbert Lara: szép summát hoz az új karrier

Pénzcentrum
2026. szeptember 24. 15:21

Schóbert Lara új munkahelyen, a HEAT Club & Caféban folytatja edzői pályafutását, ahol alakformáló és boksz-aerobik órákat tart majd. A bejelentést követően a fiatal lányt több negatív kritika is érte a közösségi médiában, új munkaadója azonban határozottan kiállt mellette, és nyilvánosan elítélte a bántó kommenteket, írja a Blikk.

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A 2023 végén hivatalos edzői vizsgát tett Schóbert Lara szülei, Rubint Réka és Schobert Norbert nyomdokaiba lépett. Az elmúlt években egyéni vállalkozóként, influenszerként és csoportos fitneszedzőként építette karrierjét.

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Országszerte tartott intenzív edzései mellett – a Sztárboxban megszerzett női bajnoki címének köszönhetően – a klasszikus alakformálást saját boksz-aerobik órákkal is kiegészítette. Korábban többször is hangsúlyozta, hogy már fiatalon a saját lábára akart állni, és nem vágyik hagyományos alkalmazotti szerepkörre.

Pályafutásának újabb állomásaként most a HEAT Club & Café csapatához csatlakozott. Az edzőterem az Instagram-oldalán jelentette be az érkezését, kiemelve, hogy Lara a tőle megszokott lendülettel és két új óratípussal – az erősítést és a bokszot ötvöző "POWER SHAPE & BOX BURN" edzésekkel – várja a sportolni vágyókat.

A bejelentést azonban némileg beárnyékolta, hogy a poszt kommentszekciójában hamar megjelentek a kritizáló hozzászólások. Az edzőterem vezetősége nem hagyta szó nélkül a támadásokat, és válaszüzenetében határozottan megvédte új edzőjét.

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Kiemelték, hogy bár a kulturált véleménycserének és a másfajta gondolkodásnak mindig van helye náluk, a testszégyenítést és a másokat megalázó megnyilvánulásokat semmilyen formában nem tűrik. Mint írták, klubjuk egy támogató és elfogadó közösség, ahol mindenki megérdemli a tiszteletet, ezért arra kérték követőiket, hogy legyenek kedvesek egymáshoz.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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