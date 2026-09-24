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Kiderült, miből él a kormányváltás óta Schóbert Lara: szép summát hoz az új karrier
Schóbert Lara új munkahelyen, a HEAT Club & Caféban folytatja edzői pályafutását, ahol alakformáló és boksz-aerobik órákat tart majd. A bejelentést követően a fiatal lányt több negatív kritika is érte a közösségi médiában, új munkaadója azonban határozottan kiállt mellette, és nyilvánosan elítélte a bántó kommenteket, írja a Blikk.
A 2023 végén hivatalos edzői vizsgát tett Schóbert Lara szülei, Rubint Réka és Schobert Norbert nyomdokaiba lépett. Az elmúlt években egyéni vállalkozóként, influenszerként és csoportos fitneszedzőként építette karrierjét.
Országszerte tartott intenzív edzései mellett – a Sztárboxban megszerzett női bajnoki címének köszönhetően – a klasszikus alakformálást saját boksz-aerobik órákkal is kiegészítette. Korábban többször is hangsúlyozta, hogy már fiatalon a saját lábára akart állni, és nem vágyik hagyományos alkalmazotti szerepkörre.
Pályafutásának újabb állomásaként most a HEAT Club & Café csapatához csatlakozott. Az edzőterem az Instagram-oldalán jelentette be az érkezését, kiemelve, hogy Lara a tőle megszokott lendülettel és két új óratípussal – az erősítést és a bokszot ötvöző "POWER SHAPE & BOX BURN" edzésekkel – várja a sportolni vágyókat.
A bejelentést azonban némileg beárnyékolta, hogy a poszt kommentszekciójában hamar megjelentek a kritizáló hozzászólások. Az edzőterem vezetősége nem hagyta szó nélkül a támadásokat, és válaszüzenetében határozottan megvédte új edzőjét.
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