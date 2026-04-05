Idén tizenharmadik alkalommal, május 8‑án megrendezik a Balaton Fagyija választást, amelyre már jelentkezhetnek a régió cukrászai.
Kiderül, valójában milyen rákkal küzd Rubint Réka
Rubint Réka a TV2 Napló című műsorában vallott először arról, hogy az elmúlt majdnem négy évben egy ritka, rosszindulatú daganatos betegséggel, szarkómával küzdött. A fitneszedző egy makacs köhögés után szembesült a súlyos diagnózissal. Ezt követően kemoterápián és fájdalmas sugárkezeléseken esett át. Most azért állt a nyilvánosság elé, és vette le parókáját a kamerák előtt, hogy véget vessen a találgatásoknak, egyúttal erőt adjon a hasonló helyzetben lévőknek.
Mint arról beszámoltun, Runint Rékánál daganatos betegséggel küzd. A kálvária 2022 nyarán kezdődött egy makacs köhögéssel, amelyet eleinte koronavírus-utótünetnek hitt. Amikor októberben kiesett a "Dancing with the Stars" műsorából, azonnal orvoshoz fordult. A mellkas-CT jelentős elváltozást mutatott ki a légcsöve mögött. A műtéti szövettan később megerősítette, hogy rosszindulatú daganatról van szó. Orvosa elmondása szerint ez a szarkómatípus rendkívül ritka. A szakember negyvenéves praxisa alatt Rubint Réka mindössze a hetedik ilyen beteg volt.
A terápiát gyógyszeres kemoterápiával kezdték, amelynek hatására a daganat a felére zsugorodott. Ennek köszönhetően megkezdődhetett a sugárkezelés. Ez utóbbi azonban súlyos mellékhatásokkal járt. Húsz alkalom után a nyelőcsöve annyira megégett, hogy már a vízivás is elviselhetetlen fájdalmat okozott számára. Az orvosok a légcső kilyukadásának reális veszélye miatt le akarták állítani a terápiát. Ő azonban saját felelősségére vállalta a folytatást, így végül további tizenhárom kezelést kapott.
A betegség fizikailag, lelkileg és anyagilag is óriási terhet rótt a családra. Férjét, Schobert Norbertet annyira megviselték a történtek, hogy a folyamatos stressz elől egy időben nyugtatókba és alkoholba menekült. Rubint Réka a nehézségek ellenére is próbálta fenntartani a normál mindennapokat. A kieső bevételek pótlása érdekében még a jéghideg garázsban is megtartotta az online edzéseit. Gyermekeiket, különösen a legkisebb fiukat igyekeztek óvni, ezért sokáig nem avatták be őket a részletekbe - hangzott el a műsorban.
A fitneszedző sokáig titokban tartotta az állapotát. A kezelések látható fizikai nyomai és a szárnyra kapott pletykák miatt azonban végül úgy döntött, felvállalja a küzdelmét. A televíziós műsorban levette a hajhullás eltitkolására hordott parókáját, ami elmondása szerint hatalmas megkönnyebbülést jelentett számára. Bár a haja elvesztését nehéz volt feldolgoznia, idővel sikerült elfogadnia önmagát. Kijelentette, hogy az elkövetkező hónapokat már nem akarja bujkálással tölteni. A nehéz időszak után jelenleg az a legfőbb célja, hogy saját tapasztalataiból merítve támaszt nyújtson a hasonló helyzetben lévőknek. Meg akarja mutatni nekik, hogy sosem szabad a félelmek rabjává válni.
Na, vajon elvitte-e valaki a 6,25 milliárd forintos főnyereményt a 14. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Vérfagyasztó jelenetek a metróállomáson: egy férfi a szerelvények elé akart lökni egy mit sem sejtő utast, hátulról támadott + VIDEÓ
Emberölés kísérletével vádoltak meg egy férfit Seattle-ben. Vonat elé akart lökni egy másik embert.
Mihalik Enikő egy interjúban idézte fel, mekkora sokként érte, amikor New York-i modellkarrierje során először kapott kiemelkedően magas díjazást.
130 milliót nyert az idős nagypapa: a szívrohamtól esett össze, amikor megtudta, hogy a kaszinó egy forintot se hajlandó fizetni neki
Az egyik legsúlyosabb eset a 76 éves John Ridingé. Az idős férfit tíz nappal azután szállították mentővel kórházba, hogy érvénytelenítették a 285 ezer fontos nyereményét.
Döbbenet, ami kiderült az Ötöslottó húsvéti sorsolásáról: megszólalt a Szerencsejáték Zrt., minden játékos tudjon róla
Ezen a hétvégén a játék történetének negyedik legnagyobb összegét, 6,25 milliárd forintot viheti haza egy szerencsés nyertes.
Csodálatos égi jelenségek tanúja lehet, aki áprilisban az égre néz: különleges telihold és tavaszi csillaghullás várható
A Lyridák meteorraj este 21:40-kor tetőzik április 22-én, de érdemes elkezdeni az észlelést már a sötétedés után, este 9 óra körül.
Kihúzták a Skandináv lottó 14. játékhetének nyerőszámait, a tét 140 millió forint volt. Lássuk, rámosolygott-e valakire a szerencse, lett-e telitalálatos szelvény ezen a héten?
Örkény István utolsó feleségeként az író halála óta odaadóan gondozta a hagyatékot.
A húsvéti tévé- és moziműsor mellett olyan filmeket is ajánlunk, amit streamingen érdemes megnézni, vagy előkotorni a DVD-gyűjteményből.
Újra tévéműsort kap Friderikusz Sándor: olyan dobással tér vissza a képernyőre, amire senki sem számított
Több év kihagyás után április 18-án visszatér az RTL képernyőjére Friderikusz Sándor.
Nádasdy Ádám, a magyar nyelv és irodalom egyik legmeghatározóbb alakja 79 éves korában elhunyt.
Kihúzták a Hatoslottó 2026/13. heti, vasárnapi nyerőszámait.
Na, vajon elvitte-e valaki a 6 milliárd 50 millió forintos főnyereményt a 13. játékhéten? Mutatjuk az ötöslottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Hatalmas mázli az Eurojackpoton: hihetetlen szerencsésen ébredt ma 14 ezer magyar, te is köztük vagy?
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/13. heti, pénteki nyerőszámait.
Hiába a brutál belépőár, már teltházas a füredi Anna-bál: ekkor rendezik az egyik legszebb hazai eseményt 2026-ban
Hamar elkapkodták a 201. Anna‑bál jegyeit: mindhárom kategória – az Anna Café, az Árkádok és az Emelet – pillanatok alatt sold out lett.
Ezen a héten 220 millió forint volt a Hatoslottó főnyereménye a csütörtöki sorsoláson. Lássuk, rámosolygott-e valakire Fortuna, elvitték-e a főnyereményt?
Régóta várt sorozat érkezik a SkyShowtime kínálatába: legendás színészek lesznek láthatók a képernyőn
A SkyShowtime áprilisi kínálata látványos erősítést kap: több új sorozat és film érkezik a platformra.
Szívszorító vallomást tett a népszerű énekesnő otthona leégése után: így kezdene új életet férjével és a szüleivel
Bár a házaspár korábban saját, külön otthont és családalapítást tervezett, a tűzeset átírta a forgatókönyvet.