Kiderül, valójában milyen rákkal küzd Rubint Réka

Rubint Réka a TV2 Napló című műsorában vallott először arról, hogy az elmúlt majdnem négy évben egy ritka, rosszindulatú daganatos betegséggel, szarkómával küzdött. A fitneszedző egy makacs köhögés után szembesült a súlyos diagnózissal. Ezt követően kemoterápián és fájdalmas sugárkezeléseken esett át. Most azért állt a nyilvánosság elé, és vette le parókáját a kamerák előtt, hogy véget vessen a találgatásoknak, egyúttal erőt adjon a hasonló helyzetben lévőknek.

Mint arról beszámoltun, Runint Rékánál daganatos betegséggel küzd. A kálvária 2022 nyarán kezdődött egy makacs köhögéssel, amelyet eleinte koronavírus-utótünetnek hitt. Amikor októberben kiesett a "Dancing with the Stars" műsorából, azonnal orvoshoz fordult. A mellkas-CT jelentős elváltozást mutatott ki a légcsöve mögött. A műtéti szövettan később megerősítette, hogy rosszindulatú daganatról van szó. Orvosa elmondása szerint ez a szarkómatípus rendkívül ritka. A szakember negyvenéves praxisa alatt Rubint Réka mindössze a hetedik ilyen beteg volt.

A terápiát gyógyszeres kemoterápiával kezdték, amelynek hatására a daganat a felére zsugorodott. Ennek köszönhetően megkezdődhetett a sugárkezelés. Ez utóbbi azonban súlyos mellékhatásokkal járt. Húsz alkalom után a nyelőcsöve annyira megégett, hogy már a vízivás is elviselhetetlen fájdalmat okozott számára. Az orvosok a légcső kilyukadásának reális veszélye miatt le akarták állítani a terápiát. Ő azonban saját felelősségére vállalta a folytatást, így végül további tizenhárom kezelést kapott.

A betegség fizikailag, lelkileg és anyagilag is óriási terhet rótt a családra. Férjét, Schobert Norbertet annyira megviselték a történtek, hogy a folyamatos stressz elől egy időben nyugtatókba és alkoholba menekült. Rubint Réka a nehézségek ellenére is próbálta fenntartani a normál mindennapokat. A kieső bevételek pótlása érdekében még a jéghideg garázsban is megtartotta az online edzéseit. Gyermekeiket, különösen a legkisebb fiukat igyekeztek óvni, ezért sokáig nem avatták be őket a részletekbe - hangzott el a műsorban.

EZ IS ÉRDEKELHET Brutál osztalékot vett ki cégéből Rubint Réka: két pesti lakás is kijönne belőle Rubint Réka vállalkozása jelentős nyereséget könyvelhetett el a tavalyi évben, a tulajdonos pedig számottevő osztalékot vett ki a cégből.

A fitneszedző sokáig titokban tartotta az állapotát. A kezelések látható fizikai nyomai és a szárnyra kapott pletykák miatt azonban végül úgy döntött, felvállalja a küzdelmét. A televíziós műsorban levette a hajhullás eltitkolására hordott parókáját, ami elmondása szerint hatalmas megkönnyebbülést jelentett számára. Bár a haja elvesztését nehéz volt feldolgoznia, idővel sikerült elfogadnia önmagát. Kijelentette, hogy az elkövetkező hónapokat már nem akarja bujkálással tölteni. A nehéz időszak után jelenleg az a legfőbb célja, hogy saját tapasztalataiból merítve támaszt nyújtson a hasonló helyzetben lévőknek. Meg akarja mutatni nekik, hogy sosem szabad a félelmek rabjává válni.