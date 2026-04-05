Kiderül, valójában milyen rákkal küzd Rubint Réka
Szórakozás

Kiderül, valójában milyen rákkal küzd Rubint Réka

Pénzcentrum
2026. április 5. 10:29

Rubint Réka a TV2 Napló című műsorában vallott először arról, hogy az elmúlt majdnem négy évben egy ritka, rosszindulatú daganatos betegséggel, szarkómával küzdött. A fitneszedző egy makacs köhögés után szembesült a súlyos diagnózissal. Ezt követően kemoterápián és fájdalmas sugárkezeléseken esett át. Most azért állt a nyilvánosság elé, és vette le parókáját a kamerák előtt, hogy véget vessen a találgatásoknak, egyúttal erőt adjon a hasonló helyzetben lévőknek.

Mint arról beszámoltun, Runint Rékánál daganatos betegséggel küzd. A kálvária 2022 nyarán kezdődött egy makacs köhögéssel, amelyet eleinte koronavírus-utótünetnek hitt. Amikor októberben kiesett a "Dancing with the Stars" műsorából, azonnal orvoshoz fordult. A mellkas-CT jelentős elváltozást mutatott ki a légcsöve mögött. A műtéti szövettan később megerősítette, hogy rosszindulatú daganatról van szó. Orvosa elmondása szerint ez a szarkómatípus rendkívül ritka. A szakember negyvenéves praxisa alatt Rubint Réka mindössze a hetedik ilyen beteg volt.

A terápiát gyógyszeres kemoterápiával kezdték, amelynek hatására a daganat a felére zsugorodott. Ennek köszönhetően megkezdődhetett a sugárkezelés. Ez utóbbi azonban súlyos mellékhatásokkal járt. Húsz alkalom után a nyelőcsöve annyira megégett, hogy már a vízivás is elviselhetetlen fájdalmat okozott számára. Az orvosok a légcső kilyukadásának reális veszélye miatt le akarták állítani a terápiát. Ő azonban saját felelősségére vállalta a folytatást, így végül további tizenhárom kezelést kapott.

A betegség fizikailag, lelkileg és anyagilag is óriási terhet rótt a családra. Férjét, Schobert Norbertet annyira megviselték a történtek, hogy a folyamatos stressz elől egy időben nyugtatókba és alkoholba menekült. Rubint Réka a nehézségek ellenére is próbálta fenntartani a normál mindennapokat. A kieső bevételek pótlása érdekében még a jéghideg garázsban is megtartotta az online edzéseit. Gyermekeiket, különösen a legkisebb fiukat igyekeztek óvni, ezért sokáig nem avatták be őket a részletekbe - hangzott el a műsorban. 

Brutál osztalékot vett ki cégéből Rubint Réka: két pesti lakás is kijönne belőle
EZ IS ÉRDEKELHET
Brutál osztalékot vett ki cégéből Rubint Réka: két pesti lakás is kijönne belőle
Rubint Réka vállalkozása jelentős nyereséget könyvelhetett el a tavalyi évben, a tulajdonos pedig számottevő osztalékot vett ki a cégből.

A fitneszedző sokáig titokban tartotta az állapotát. A kezelések látható fizikai nyomai és a szárnyra kapott pletykák miatt azonban végül úgy döntött, felvállalja a küzdelmét. A televíziós műsorban levette a hajhullás eltitkolására hordott parókáját, ami elmondása szerint hatalmas megkönnyebbülést jelentett számára. Bár a haja elvesztését nehéz volt feldolgoznia, idővel sikerült elfogadnia önmagát. Kijelentette, hogy az elkövetkező hónapokat már nem akarja bujkálással tölteni. A nehéz időszak után jelenleg az a legfőbb célja, hogy saját tapasztalataiból merítve támaszt nyújtson a hasonló helyzetben lévőknek. Meg akarja mutatni nekik, hogy sosem szabad a félelmek rabjává válni.
NEKED AJÁNLJUK
Meghalt Radnóti Zsuzsa

Meghalt Radnóti Zsuzsa

Örkény István utolsó feleségeként az író halála óta odaadóan gondozta a hagyatékot.

Meghalt Nádasdy Ádám

Meghalt Nádasdy Ádám

Nádasdy Ádám, a magyar nyelv és irodalom egyik legmeghatározóbb alakja 79 éves korában elhunyt.

CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 5.
Sorra tűnnek el a pénzek a magyarok bankszámláiról: sokan csak későn veszik észre, mi történt velük
2026. április 4.
Fogyókúrás csodafegyver vagy veszélyes illúzió? Ezt tudják a havi 180 ezer forintos terápiás gyógyszerek
2026. április 5.
Hidegzuhany az autósoknak: 30 km/h-ra csökkentik a sebességhatárt rengeteg úton, ezt nagyon nem éri meg benézni
2026. április 5.
Súlyos hibát követ el, aki most nyúl a befektetéseihez: így lehet elkerülni a totális krachot a pánik közepén
2026. április 4.
Megkezdődött a tavaszi roham: így készülnek a húsvétra, választásokra a magyar cukrászdák - Ennyibe kerül egy gombóc fagyi 2026-ban
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 11. játékhéten
2
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 10. játékhéten
3
3 hete
Súlyos, ami kiderült az Ötöslottó március 14-i sorsolásáról: megszólalt a Szerencsejáték Zrt. erről mindenkinek tudnia kell
4
4 hete
Váratlan bejelentést tett az Ötöslottó mai sorsolásáról a Szerencsejáték: 69 éves titokra derült fény
5
1 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 13. játékhéten
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 5. 19:02
A kormány új korlátozást jelentett be a benzinkutakon: minden autóst érint a szigorítás
Pénzcentrum  |  2026. április 5. 18:04
Kvíz: Fel tudod még idézni Jézus életének a történetét? Tedd próbára, mire emlékszel a Bibliából!
Agrárszektor  |  2026. április 5. 18:29
Ami vasárnap történt itthon, olyan még egyszer sem volt az évben