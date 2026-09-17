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Meghalt Deák Bill Gyula
A kiváló bluesénekest nemrégiben műtötték, amit sikeresnek hittek, ám csütörtökön váratlanul meghalt. 77 éves volt.
Hetvenhét éves korában, egy sikeresnek hitt műtétet követően váratlanul elhunyt Deák Bill Gyula, a magyar blues legendás alakja.
A páratlan tehetségű zenész, akit a közönség és a szakma egyaránt a "legfeketébb hangú fehér énekesként" emlegetett, mankójára támaszkodva is lenyűgöző jelenléttel uralta a színpadot. Bár a közelmúltban elvégzett operációja után mindenki a felépülésében bízott, a művész váratlanul elhunyt.
A gyászoló család arra kéri a rajongókat és a nyilvánosságot, hogy tartsák tiszteletben a magánéletüket ebben a nehéz időszakban, biztosítva a nyugodt körülményeket a veszteség feldolgozásához. A zenész búcsúztatásának részleteiről a későbbiekben adnak hivatalos tájékoztatást.
A többszörös arany-, platina és gyémántlemezes Deák Bill Gyula pályafutását Kőbányán kezdte a Sztár zenekarban, 1979-től a Hobo Blues Band (HBB) tagjaként lett országszerte ismert. Miután a HBB-ből kivált, előbb a Bill és a Box Company, majd a Deák Bill Blues Band frontembereként állt színpadra.
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