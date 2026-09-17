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Meghalt Deák Bill Gyula

Pénzcentrum
2026. szeptember 17. 10:17

A kiváló bluesénekest nemrégiben műtötték, amit sikeresnek hittek, ám csütörtökön váratlanul meghalt. 77 éves volt.

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Hetvenhét éves korában, egy sikeresnek hitt műtétet követően váratlanul elhunyt Deák Bill Gyula, a magyar blues legendás alakja.

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A páratlan tehetségű zenész, akit a közönség és a szakma egyaránt a "legfeketébb hangú fehér énekesként" emlegetett, mankójára támaszkodva is lenyűgöző jelenléttel uralta a színpadot. Bár a közelmúltban elvégzett operációja után mindenki a felépülésében bízott, a művész váratlanul elhunyt.

A gyászoló család arra kéri a rajongókat és a nyilvánosságot, hogy tartsák tiszteletben a magánéletüket ebben a nehéz időszakban, biztosítva a nyugodt körülményeket a veszteség feldolgozásához. A zenész búcsúztatásának részleteiről a későbbiekben adnak hivatalos tájékoztatást.

A többszörös arany-, platina és gyémántlemezes Deák Bill Gyula pályafutását Kőbányán kezdte a Sztár zenekarban, 1979-től a Hobo Blues Band (HBB) tagjaként lett országszerte ismert. Miután a HBB-ből kivált, előbb a Bill és a Box Company, majd a Deák Bill Blues Band frontembereként állt színpadra.

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Számos musicalben és rockoperában is láthatta a közönség, legjelentősebb szerepe az István a királyban Torda, a táltos volt.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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