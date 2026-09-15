2026. szeptember 15. kedd Enikő, Melitta
23 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Silótároló egy ipari területen
Otthon

Kilőtt a magyar ipar: megugrott a termelés, de nem mindenhol jó a helyzet

Pénzcentrum
2026. szeptember 15. 08:33

Nagyot nőtt a magyar ipari termelés júliusban. A kibocsátás 4,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, havi alapon pedig 1,7 százalékos bővülést mért a Központi Statisztikai Hivatal. A növekedésben elsősorban a járműgyártás és a számítógép, elektronikai, optikai termékek gyártásának felfutása játszott szerepet. Közben azonban az ipari alágazatok többsége továbbra is gyengélkedett.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A KSH szerint júliusban az ipari termelés volumene 4,7 százalékkal nőtt az előző év azonos hónapjához képest. A munkanaphatással megtisztított index megegyezett a kiigazítatlan adattal. A szezonálisan és munkanappal kiigazított kibocsátás az előző hónaphoz képest 1,7 százalékkal emelkedett.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az idei év első hét hónapját nézve mérsékeltebb a kép. 2026 januárja és júliusa között az ipari termelés 2,7 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának szintjét.

A júliusi növekedésben két ágazat játszott meghatározó szerepet. A feldolgozóipari termelés 27 százalékát adó járműgyártás kibocsátása 18 százalékkal nőtt egy év alatt. Ezen belül a közúti gépjárművek gyártása 35 százalékkal bővült, míg a közúti járművek alkatrészeinek gyártása 1,5 százalékkal emelkedett.

Kapcsolódó cikkeink:

Még ennél is nagyobb növekedést produkált a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása. Az ágazat termelése 19,7 százalékkal nőtt júliusban. A számítógép és perifériás egység gyártása 46 százalékkal ugrott meg, miközben az elektronikai alkatrészek és áramköri kártyák gyártása 12 százalékkal visszaesett.

A két húzóágazat exportja is látványosan nőtt. Az ipari export volumene 6,3 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A feldolgozóipari export 33 százalékát adó járműgyártás kivitele 15,7 százalékkal, a számítógép, elektronikai és optikai termékeké pedig 36 százalékkal bővült.

Nem minden ágazat tudott felzárkózni

A júliusi ipari növekedés mögött ezért elsősorban néhány nagy súlyú ágazat teljesítménye állt. A feldolgozóipari alágak többségében továbbra is visszaesést mért a KSH. A villamos berendezések gyártása például 6 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. Ezen belül az akkumulátorok és szárazelemek gyártása 15,2 százalékkal esett vissza, miközben a villamos motorok, áramfejlesztők és kapcsolókészülékek gyártása 14,2 százalékkal nőtt.

Az élelmiszer, ital és dohánytermékek gyártása 2,3 százalékkal csökkent. A visszaesés mögött a hazai és az exportértékesítés gyengülése egyaránt ott volt. A legnagyobb súlyú húsfeldolgozás, -tartósítás és húskészítménygyártás 1,2 százalékkal maradt el a tavaly júliusi szinttől.

Gyengébben teljesített a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termékek gyártása is, ahol 5,6 százalékos visszaesést mértek. A fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 3,4 százalékkal csökkent. A vegyiparban már több mint egy éve tart a visszaesés. A vegyi anyag és termék gyártása 2025 februárja óta minden hónapban elmaradt az egy évvel korábbitól, júliusban 1,6 százalékos volt a csökkenés.

A legnagyobb visszaesést a kokszgyártás és kőolaj-feldolgozás szenvedte el. Az ágazat termelése 14 százalékkal esett vissza, elsősorban az export jelentős csökkenése miatt. A belföldi értékesítés ezzel szemben nőtt.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Megugrottak az új rendelések

A jövő szempontjából kedvezőbb jel, hogy az új rendelések júliusban jelentősen nőttek. A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 17,8 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.

Az új belföldi rendelések 4,5 százalékkal, az új exportrendelések pedig 20 százalékkal emelkedtek. Még látványosabb az összes rendelésállomány változása. Július végén 46 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. Ez arra utalhat, hogy az ipari teljesítmény a következő hónapokban is kaphat támogatást, bár a rendelésállomány önmagában nem garantálja, hogy minden ágazatban tartósan fennmarad a növekedés.

Az export húzza a magyar ipart

A január és július közötti időszakban az ipari értékesítésen belül továbbra is a külpiac jelentette a fontosabb támaszt. Az összes értékesítés 65 százalékát adó export volumene 3,3 százalékkal nőtt, miközben a 35 százalékos súlyú belföldi értékesítés 2 százalékkal csökkent.

Ez jól mutatja a magyar ipar kettősségét. Egyes exportorientált ágazatok, elsősorban a járműgyártás és az elektronikai ipar, már jelentős növekedést mutatnak, miközben több, elsősorban belföldi kereslethez kötődő ágazat továbbra is gyenge.

Az ipari teljesítmény régiónként is jelentősen eltért júliusban. Öt régióban nőtt, háromban pedig csökkent a termelés éves alapon. A legnagyobb, 32 százalékos növekedést Észak-Alföldön mérte a KSH. Ezzel szemben Pest régióban 18,3 százalékkal esett vissza az ipari kibocsátás.

A júliusi adatok alapján tehát látványos javulás indult a magyar iparban, de még korai lenne széles körű fordulatról beszélni. A növekedés jelentős részét két ágazat, a járműgyártás és az elektronikai ipar adta, miközben több fontos feldolgozóipari terület továbbra is visszaesést mutat. Az első hét hónap 2,7 százalékos növekedése már kedvezőbb képet fest az év eleji adatoknál, a tartós ipari fordulathoz azonban arra lenne szükség, hogy a jelenlegi húzóágazatok mellett a gyengélkedő ipari területek is stabilan növekedési pályára álljanak.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #magyarország #ksh #gazdaság #export #növekedés #autóipar #ipar #feldolgozóipar #elektronika #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:28
11:12
10:59
10:45
10:29
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 15.
Váratlan nyugdíjkorhatár-csökkentés jöhet Magyarországon? Ez mindent átírna, százezernyi idős magyarnak lenne megváltás
2026. szeptember 14.
Milliós számlát kaphat, aki így utazik ősszel külföldre: rengeteg magyar sétál önként a méregdrága csapdába
2026. szeptember 15.
Két kézzel kapkodnak a cégek ezekért a magyar szakemberekért: diploma sem kell a nettó 650 ezres fizetéshez
2026. szeptember 14.
Vigyázz, mit írsz be a ChatGPT-be: 5 adat, amit jobb titokban tartani, óriási bajt okozhat velük az AI
2026. szeptember 14.
Megszólalt a benzinkútszövetség: jöhet a literenkénti 1100 forintos üzemanyagár
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 15. kedd
Enikő, Melitta
38. hét
Szeptember 15.
A demokrácia nemzetközi napja
Szeptember 15.
Nemzetközi prosztata nap
Szeptember 15.
A mozdonyvezetők napja
Szeptember 15.
Limfóma világnap
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Húzós évek várnak a vidéki házasokra: kétmillió magyar otthonra csap le az új uniós szigor
2
6 napja
30 000 forintért lehet lakást venni ebben a városban: a fűtés is ingyen van - te költöznél?
3
4 hete
Óraátállítás 2026 ősz: itt a dátum, mikor lesz óraátállítás az ősz folyamán – Nem ez lesz az utolsó?
4
4 hete
Százezres számla jöhet az örökség mellé 2026-ban: keményen fizethet, akinek a rokona ilyen lakásban élt
5
3 hete
Itt vesznek most új lakást az élelmes magyarok: sokkal olcsóbb, mint Budapest
PÉNZÜGYI KISOKOS
Unit-linked életbiztosítás
A biztosítási szerződés díjának befektetésre kerülő részét az ügyfél által kiválasztott, önálló befektetési politikával rendelkező, elkülönítetten kezelt ún. eszközalapokba fekteti. Az egyes eszközalapok a befektetési politikájuknak megfelelő befektetési eszközökből (például kötvényekből, részvényekből, befektetési jegyekből) állnak, melyeket a biztosító befektetési céllal kezel. Az eszközalapok befektetési egységekre oszlanak, az ügyfelek egyéni részesedését az egyes eszközalapok által megtestesített vagyonból befektetési egységekben tartják számon. Az egyes szerződések a hozzájuk tartozó befektetési egységek árfolyamának változásán keresztül részesülnek a befektetési eredményből.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 15. 11:12
Kitálalt a Google egykori kutatója: az évtized végére mindannyiunk vesztét okozhatja az új technológia
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 15. 10:01
Két kézzel kapkodnak a cégek ezekért a magyar szakemberekért: diploma sem kell a nettó 650 ezres fizetéshez
Agrárszektor  |  2026. szeptember 15. 10:27
Vészesen terjed a vírus itthon: újabb megyében jelentettek fertőzést