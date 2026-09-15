Gyengült kissé a forint kedd reggelre a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
Kilőtt a magyar ipar: megugrott a termelés, de nem mindenhol jó a helyzet
Nagyot nőtt a magyar ipari termelés júliusban. A kibocsátás 4,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, havi alapon pedig 1,7 százalékos bővülést mért a Központi Statisztikai Hivatal. A növekedésben elsősorban a járműgyártás és a számítógép, elektronikai, optikai termékek gyártásának felfutása játszott szerepet. Közben azonban az ipari alágazatok többsége továbbra is gyengélkedett.
A KSH szerint júliusban az ipari termelés volumene 4,7 százalékkal nőtt az előző év azonos hónapjához képest. A munkanaphatással megtisztított index megegyezett a kiigazítatlan adattal. A szezonálisan és munkanappal kiigazított kibocsátás az előző hónaphoz képest 1,7 százalékkal emelkedett.
Az idei év első hét hónapját nézve mérsékeltebb a kép. 2026 januárja és júliusa között az ipari termelés 2,7 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának szintjét.
A júliusi növekedésben két ágazat játszott meghatározó szerepet. A feldolgozóipari termelés 27 százalékát adó járműgyártás kibocsátása 18 százalékkal nőtt egy év alatt. Ezen belül a közúti gépjárművek gyártása 35 százalékkal bővült, míg a közúti járművek alkatrészeinek gyártása 1,5 százalékkal emelkedett.
Még ennél is nagyobb növekedést produkált a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása. Az ágazat termelése 19,7 százalékkal nőtt júliusban. A számítógép és perifériás egység gyártása 46 százalékkal ugrott meg, miközben az elektronikai alkatrészek és áramköri kártyák gyártása 12 százalékkal visszaesett.
A két húzóágazat exportja is látványosan nőtt. Az ipari export volumene 6,3 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A feldolgozóipari export 33 százalékát adó járműgyártás kivitele 15,7 százalékkal, a számítógép, elektronikai és optikai termékeké pedig 36 százalékkal bővült.
Nem minden ágazat tudott felzárkózni
A júliusi ipari növekedés mögött ezért elsősorban néhány nagy súlyú ágazat teljesítménye állt. A feldolgozóipari alágak többségében továbbra is visszaesést mért a KSH. A villamos berendezések gyártása például 6 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. Ezen belül az akkumulátorok és szárazelemek gyártása 15,2 százalékkal esett vissza, miközben a villamos motorok, áramfejlesztők és kapcsolókészülékek gyártása 14,2 százalékkal nőtt.
Az élelmiszer, ital és dohánytermékek gyártása 2,3 százalékkal csökkent. A visszaesés mögött a hazai és az exportértékesítés gyengülése egyaránt ott volt. A legnagyobb súlyú húsfeldolgozás, -tartósítás és húskészítménygyártás 1,2 százalékkal maradt el a tavaly júliusi szinttől.
Gyengébben teljesített a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termékek gyártása is, ahol 5,6 százalékos visszaesést mértek. A fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 3,4 százalékkal csökkent. A vegyiparban már több mint egy éve tart a visszaesés. A vegyi anyag és termék gyártása 2025 februárja óta minden hónapban elmaradt az egy évvel korábbitól, júliusban 1,6 százalékos volt a csökkenés.
A legnagyobb visszaesést a kokszgyártás és kőolaj-feldolgozás szenvedte el. Az ágazat termelése 14 százalékkal esett vissza, elsősorban az export jelentős csökkenése miatt. A belföldi értékesítés ezzel szemben nőtt.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Megugrottak az új rendelések
A jövő szempontjából kedvezőbb jel, hogy az új rendelések júliusban jelentősen nőttek. A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 17,8 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.
Az új belföldi rendelések 4,5 százalékkal, az új exportrendelések pedig 20 százalékkal emelkedtek. Még látványosabb az összes rendelésállomány változása. Július végén 46 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. Ez arra utalhat, hogy az ipari teljesítmény a következő hónapokban is kaphat támogatást, bár a rendelésállomány önmagában nem garantálja, hogy minden ágazatban tartósan fennmarad a növekedés.
Az export húzza a magyar ipart
A január és július közötti időszakban az ipari értékesítésen belül továbbra is a külpiac jelentette a fontosabb támaszt. Az összes értékesítés 65 százalékát adó export volumene 3,3 százalékkal nőtt, miközben a 35 százalékos súlyú belföldi értékesítés 2 százalékkal csökkent.
Ez jól mutatja a magyar ipar kettősségét. Egyes exportorientált ágazatok, elsősorban a járműgyártás és az elektronikai ipar, már jelentős növekedést mutatnak, miközben több, elsősorban belföldi kereslethez kötődő ágazat továbbra is gyenge.
Az ipari teljesítmény régiónként is jelentősen eltért júliusban. Öt régióban nőtt, háromban pedig csökkent a termelés éves alapon. A legnagyobb, 32 százalékos növekedést Észak-Alföldön mérte a KSH. Ezzel szemben Pest régióban 18,3 százalékkal esett vissza az ipari kibocsátás.
A júliusi adatok alapján tehát látványos javulás indult a magyar iparban, de még korai lenne széles körű fordulatról beszélni. A növekedés jelentős részét két ágazat, a járműgyártás és az elektronikai ipar adta, miközben több fontos feldolgozóipari terület továbbra is visszaesést mutat. Az első hét hónap 2,7 százalékos növekedése már kedvezőbb képet fest az év eleji adatoknál, a tartós ipari fordulathoz azonban arra lenne szükség, hogy a jelenlegi húzóágazatok mellett a gyengélkedő ipari területek is stabilan növekedési pályára álljanak.
Nagyot változik a lakáskiadás Magyarországon: döbbenetes lépésre készül az EU a lakhatási válság miatt
Új korszakot nyithat az európai lakáspolitikában az Európai Bizottság szeptember elején bemutatott rendelettervezete.
A legfrissebb Zenga Ingatlan Radar adatai szerint április és augusztus között Budapesten és további 14 megyében is csökkentek a panellakások négyzetméterárai.
Szociális tűzifa igénylés 2026-ban: ezek az aktuális tűzifa árak idén, így lehet hozzájutni az olcsó tüzelőhöz
A tűzifával fűtőknek 2026-ban a szociális tűzifa támogatás és az áfacsökkentés is fontos változást hozhat.
Fordult a kocka a magyar albérletpiacon: mostantól a lakástulajdonosoknak kell harcolniuk a bérlőkért
A változás hátterében a vevőkör átalakulása áll.
Vallottak az ingatlanszakértők: komoly fordulat jött el a piacon - az ilyen lakások már csak több milliós engedménnyel kelnek el
A nyári hónapok végére kismértékben élénkült a lakáspiaci kereslet, de ez egyelőre nem hozott fordulatot a forgalomban.
A javaslat éles különbséget tesz a saját otthonuk egy részét időszakosan kiadó magánszemélyek, valamint a befektetési célú turisztikai szereplők között.
Négy vármegyében feloldják a tűzgyújtási tilalmat szombattól, miután az elmúlt napok csapadéka mérsékelte az erdőtűzveszélyt.
A bíróság döntése értelmében a férfi nem bocsátható feltételes szabadságra: szándékosan vállalt olyan munkát, ahol kiskorúak közelébe férkőzhetett.
Súlyos milliókat bukhat, aki új lakást vesz: kiderült az áfa-szigorítás nagy trükkje, így mentheted meg a pénzed
Első pillantásra akár 21 millió forintos áremelkedést is okozhatna az új lakások kedvezményes áfájának kivezetése, a valóság azonban jóval árnyaltabb.
Nemsokára döntés születhet az otthonfelújítási támogatásról: rengeteg magyar háztulaj lélegezhet fel
A döntés mintegy öt hónapja tartó bizonytalanság végére tehet pontot, ráadásul a hírek szerint a keretösszeg kimerülése miatt várólistára került pályázatokat is befogadhatják.
Akár 20 fokos hőmérséklet-különbség is lehet itthon két tájegység értékei között, de ez a kettősség nem tart sokáig.
Pár százezerből is jócskán feljebb tornázhatod a lakásod értékét: erre érdemes költeni méregdrága felújítás helyett
Mutatjuk, hogy a Pénzcentrum által megkérdezett szakértők szerint, mire érdemes költeni, és mire nem.
A 2026-os aszály megmutatta, hogy a Paksi Atomerőmű termelése sem független az időjárástól.
A nyár végére kifulladt a korábbi erős áremelkedés Budapest belvárosi használt téglalakásainál.
Megállt a roham az újlakás-piacon: látványos zuhanás jött, kénytelenek engedni az árból az ingatlanfejlesztők
Látványosan megtorpant a budapesti újlakás-piac a nyári hónapokban, az értékesített lakások száma 38 százalékkal esett vissza az előző negyedévhez képest.
Elektronikai hulladékot már nem vesznek át az önkormányzati veszélyeshulladék-gyűjtésen Ferencvárosban, miután a MOHU egy friss döntés alapján nem fogadja be ezeket.
A budapesti lakáspiac az elmúlt időszakban egyértelmű lassulást mutat, amit a túlzottan magas árak és a megváltozott támogatási feltételek egyaránt hűtenek.
Az európai városlakók több mint fele sürgős problémának érzi a lakhatási helyzetet a saját környezetében.
-
Egy merész ötlettől a Vigadóig – 30 éves a KÖBE (x)
A Pesti Vigadóban ünnepelték a magyar biztosító három évtizedét.