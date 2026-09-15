Most közölte az MVM, rendszerleállás jön a fűtési szezon előtt: a számlákat sem lehet majd online befizetni

Jelentős informatikai rendszerátállást végez az MVM a földgázfelhasználókat kiszolgáló rendszerén szeptember második felében. Emiatt több napon keresztül korlátozott lesz a gázügyintézés, az online felületek pedig csaknem két hétig nem lesznek elérhetők. Az MVM azt kéri, hogy aki teheti, még a leállás előtt intézze el a tervezett ügyeit.

Az informatikai átállás szeptember 21. és 29. között zajlik, de a korlátozások már szeptember 17-én reggel 9 órakor elkezdődnek, és egyes ügyekben egészen október elejéig tarthatnak. Szeptember 17-én reggel 9 órától szeptember 30-án reggel 9 óráig nem lesz elérhető a földgázügyintézés az MVM online ügyfélszolgálatán és az MVM Next alkalmazásban.

Ez idő alatt többek között nem lehet majd online szerződést kötni, felhasználóváltozást bejelenteni, új vagy meglévő felhasználási hely bekapcsolását intézni, illetve kereskedőt váltani. A szerződéses adatok módosítása sem lesz elérhető, és bizonyos műszaki munkák megrendelésére sem lesz lehetőség.

A telefonos és személyes ügyfélszolgálatok működése is korlátozott lesz. Az MVM arra figyelmeztet, hogy egyes ügyek feldolgozása a megszokottnál hosszabb időt vehet igénybe.

A rendszerátállás a számlázást is érinti. Az érintett időszakban esedékes földgázszámlák a megszokottnál később érkezhetnek. Szeptember 17-én 9 órától szeptember 30-án 9 óráig az online bankkártyás számlafizetés sem lesz elérhető.

Az e-számlákat ez idő alatt egyedi banki átutalással lehet kiegyenlíteni. A papírszámlák esetében az átutalás továbbra is működik, a csekkes befizetés pedig csekken és az iCsekk alkalmazáson keresztül is zavartalan marad. A Díjneten keresztüli számlafizetés szintén működik, azonban a befizetésről szóló információ nem feltétlenül jelenik meg azonnal.

A csoportos beszedéssel fizetőknek nincs külön teendőjük. Az MVM a terheléseket szeptember 30. után automatikusan indítja. Nekik arra kell figyelniük, hogy a számlájukon legyen megfelelő fedezet, illetve a terhelési limit is elegendő legyen.

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Azoknál, akiknek a diktálási időszaka éppen az átállás idejére esik, szintén változás lesz. Mivel ebben az időszakban online vagy telefonos automatán keresztül nem lehet majd rögzíteni a mérőállást, az MVM becsült részszámlát készít. A következő hónapban, amikor már ismét rendelkezésre áll a diktált mérőállás, szükség esetén korrigálják a számlát. A kereskedelmi egyedi szerződéssel rendelkező ügyfelek diktálása közben változatlan marad.

Az előre fizetős gázórával rendelkező ügyfelek számára fontos határidő szeptember 16.

Szeptember 17. és 30. között ugyanis a feltöltés csak az MVM személyes ügyfélszolgálati irodáiban, azok nyitvatartási idejében lesz lehetséges.

Ez azt jelenti, hogy ebben az időszakban hétvégén, illetve a postákon és a Lapker hálózatában sem lehet majd feltölteni az előre fizetős gázórákat. Az MVM ezért azt kéri, hogy az érintett ügyfelek legkésőbb szeptember 16ig töltsék fel megfelelő összeggel a mérőórájukat, hogy a rendszerátállás alatt se legyen problémájuk.

Az MVM Főgáz és az MVM Égáz-Dégáz szolgáltatási területén azok az ügyfelek, akiknél a karbantartás időszakára esik a fényképes éves leolvasás, külön értesítést kapnak a módosított leolvasási időszakról. Az MVM azt kéri, hogy az ügyfelek a tervezhető gázügyeiket lehetőség szerint még szeptember 17. előtt intézzék el. A rendszerátállás a versenypiaci ügyfelek rövid távú kapacitásigényeinek kezelését is érinti. Az ilyen igényeket legkésőbb szeptember 17én reggel 9 óráig kell megküldeni az MVM Next részére.