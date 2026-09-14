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Vallottak az ingatlanszakértők: komoly fordulat jött el a piacon - az ilyen lakások már csak több milliós engedménnyel kelnek el
A nyári hónapok végére kismértékben élénkült a lakáspiaci kereslet, de ez egyelőre nem hozott fordulatot a forgalomban. Továbbra is sok ingatlan marad hosszabb ideig a piacon, és egyre több szegmensben szükséges nagyobb engedmény az adásvétel lezárásához. Közben az áraknál erősödnek a területi különbség: a korábban olcsóbb vidéki és panelszegmensekben még mindig dinamikus a drágulás, de Budapest legdrágább részein már jóval visszafogottabb az áremelkedés, a belvárosban pedig csökkenés is látszik – derül ki a Duna House augusztus havi lakáspiaci jelentéséből.
Az egyik legszembetűnőbb változás az értékesítési idő hosszabbodása. A budai panellakások eladása augusztusban átlagosan 90, a pestieké 74 napot vett igénybe. A használt téglalakásoknál Pesten már 100, Budán 92, a belvárosban 88 nap volt az átlagos értékesítési idő. Vidéken a téglalakások keleten és nyugaton egyaránt több mint 100 napot töltöttek a piacon. A hosszabb értékesítés több helyen nagyobb alkuval párosult. A vidéki téglalakásoknál 6–7 százalék, a fővárosi téglapiacon jellemzően 4 százalék körüli árengedménnyel zárultak az adásvételek.
Az árakban továbbra is nagyok a területi különbségek. A fővárosi használt téglalakások átlagos négyzetméterára Budán 1,6 millió, a belvárosban 1,4 millió, Pesten 1,1 millió forint volt. Pesten még 10 százalékos éves drágulást mért a Duna House, Budán 4 százalékost, a belvárosban viszont 3 százalékkal csökkent az átlagos négyzetméterár. Vidéken jóval erősebb maradt az éves áremelkedés. A nyugat-magyarországi téglalakások négyzetméterára 23, a kelet-magyarországiaké 15 százalékkal nőtt egy év alatt. A kelet-magyarországi városok panelpiacán 25 százalékos drágulás történt egy év alatt. A korábban olcsóbb piacok elkezdtek felzárkózni, miközben a főváros legdrágább szegmenseiben már megtorpant a korábbi lendület.
A megvásárolt ingatlanok összetétele is eltérően alakult Budapesten és vidéken. Budán a kisebb, magas négyzetméterárú lakások kerültek előtérbe. Az augusztusi adásvételek 68 százalékánál már 1,6 millió forint felett volt a négyzetméterár, minden negyedik tranzakció pedig 2 millió forint feletti fajlagos áron zárult. Vidéken közben nőtt a nagyobb ingatlanok súlya, a 80–100 négyzetméteres kategória az adásvételek 21 százalékát adta. Pest megyében a 100–120 négyzetméteres ingatlanok aránya 14 százalékra nőtt.
Az Otthon Start hatása még mindig érezhető, a vevői összetételben továbbra is erős az első lakásukat megszerzők jelenléte. Budapesten augusztusban az első lakásukat vásárlók és a befektetők egyaránt az adásvételek 32 százalékát adták. Vidéken az első lakás vásárlása volt a leggyakoribb cél, 36 százalékos aránnyal, míg a nagyobb ingatlanba költözők és a befektetők egyaránt 22 százalékot képviseltek. A fővárosi vevők átlagosan 92 millió forintot fizettek egy 71 négyzetméteres ingatlanért, vidéken 55 millió forintért átlagosan 88 négyzetméteres otthont vásároltak.
A kereslet augusztusban enyhén emelkedett. A Duna House keresletindexe a júliusi 64 pontról 68 pontra nőtt, vagyis a nyári mélypont után több vevő jelent meg a piacon. Ettől azonban egyelőre még nem nőtt a tranzakciók száma. A Duna House becslése szerint augusztusban 8 077 lakóingatlan cserélt gazdát, 13 százalékkal kevesebb, mint júliusban.
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