Kegyetlen időszak várhat a magyar kertesház-tulajokra: ha ezt az egy dolgot nem léped meg, ellepnek a vérszívók

A héten négy vármegyében – Baranyában, Fejérben, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében – végez szúnyoggyérítést a katasztrófavédelem. Bár a közelmúltban több zápor is volt, kiterjedt tenyészőhelyek nem alakultak ki, így az ország nagy részén egyelőre csak korlátozott beavatkozásra van szükség.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a kisebb erdei és mocsaras területeken már megjelentek a kifejlett szúnyog példányok, ám tömeges rajzásra és jelentős szúnyogártalomra egyelőre nem kell számítani.

Pest vármegye déli részén, a Csepel-szigeten, a Duna mellékágainál, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei holtágaknál a szakemberek biológiai lárvagyérítést alkalmaznak. Ezzel párhuzamosan Pécs bizonyos városrészeiben és két szomszédos településen az inváziós fajok, különösen az ázsiai tigrisszúnyog elszaporodása miatt vált szükségessé a beavatkozás.

A hatóság hangsúlyozza, hogy a vérszívók visszaszorításában a lakosságnak is kulcsszerepe van, mivel a magántelkeken nem végeznek központi gyérítést. A házak körül felgyülemlő pangó vizek felszámolásával és az esővízgyűjtők szúnyoghálóval történő lefedésével hatékonyan megelőzhető a rovarok szaporodása. Az egyéni védekezéshez a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján részletes útmutatók találhatók.