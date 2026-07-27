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Kegyetlen időszak várhat a magyar kertesház-tulajokra: ha ezt az egy dolgot nem léped meg, ellepnek a vérszívók

MTI
2026. július 27. 17:01

A héten négy vármegyében – Baranyában, Fejérben, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében – végez szúnyoggyérítést a katasztrófavédelem. Bár a közelmúltban több zápor is volt, kiterjedt tenyészőhelyek nem alakultak ki, így az ország nagy részén egyelőre csak korlátozott beavatkozásra van szükség.

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Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a kisebb erdei és mocsaras területeken már megjelentek a kifejlett szúnyog példányok, ám tömeges rajzásra és jelentős szúnyogártalomra egyelőre nem kell számítani.

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Pest vármegye déli részén, a Csepel-szigeten, a Duna mellékágainál, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei holtágaknál a szakemberek biológiai lárvagyérítést alkalmaznak. Ezzel párhuzamosan Pécs bizonyos városrészeiben és két szomszédos településen az inváziós fajok, különösen az ázsiai tigrisszúnyog elszaporodása miatt vált szükségessé a beavatkozás.

A hatóság hangsúlyozza, hogy a vérszívók visszaszorításában a lakosságnak is kulcsszerepe van, mivel a magántelkeken nem végeznek központi gyérítést. A házak körül felgyülemlő pangó vizek felszámolásával és az esővízgyűjtők szúnyoghálóval történő lefedésével hatékonyan megelőzhető a rovarok szaporodása. Az egyéni védekezéshez a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján részletes útmutatók találhatók.
Címlapkép: Getty Images
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