Felborulhat a kereslet és a kínálat egyensúlya a lakáspiacon: komoly változásokat hozhat a Wekerle Plusz

Jelentősen átalakulhat a magyar lakáspiac a 2027-re tervezett Wekerle Plusz program bevezetésével, amely az új lakások vásárlásához 3, a használt ingatlanokhoz pedig 5 százalékos kamatozású hitelt kínálna, miközben szigorodnának a jogosultsági feltételek. Egy friss elemzés szerint a változások élénkíthetik az új építésű lakások iránti keresletet, a használt ingatlanok piacán pedig erősíthetik a vevők alkupozícióját. A szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a kedvezőbb finanszírozás önmagában nem oldja meg a lakhatási problémákat, a tényleges megfizethetőséget továbbra is az ingatlanárak, a jövedelmek és az elérhető kínálat határozza meg.

A 2026. október 19-én bejelentett Wekerle Plusz az Otthon Start Program helyébe lépne, és a jelenleg ismert tervek szerint eltérő kamatozással támogatná az új, illetve a használt lakások vásárlását. Új lakás vásárlásához vagy építéséhez fix 3 százalékos, használt lakás vásárlásához fix 5 százalékos kamatozású hitelt kínálna a meghatározott jogosulti körnek. A bejelentés alapján a program a 18–41 éves korosztályra korlátozódna, ötéves bentlakási kötelezettséggel és szigorúbb tulajdoni feltételekkel - írja az OTP Ingatlanpont legfrissebb elemzésében.

A változás több ponton is átrendezheti a lakáshoz jutás lehetőségeit. A 41 év felettiek számára a tervek szerint a piaci finanszírozás maradna elérhető, ami az ő esetükben a támogatott hitelhez képest magasabb kamatterhet jelenthet. A hatás különösen azoknál lehet jelentős, akiknek a vásárlási lehetőségeit már eleve korlátozza az ingatlanárak és a jövedelmek közötti különbség. A szigorúbb jogosultsági feltételek a befektetési célú vásárlásokat is visszaszoríthatják a támogatott konstrukcióban. A bentlakási kötelezettség és a meglévő ingatlantulajdonra vonatkozó korlátozás ugyanis a saját célú otthonteremtés felé terelné a programot, és szűkítené azok körét, akik befektetési céllal vehetnének igénybe kedvezményes finanszírozást.

A jövedelmi helyzet ugyanakkor továbbra is meghatározó marad. A kedvezményes kamat önmagában nem garantálja a hitelhez jutást: a banki hitelbírálat, az igazolható jövedelem, a szükséges önerő és a megvásárolni kívánt ingatlan ára együttesen határozza meg, hogy ki tud ténylegesen élni a lehetőséggel. És amennyiben például a jövőben a szülők már nem segíthetik adóstársként a fiatalok életkezdését, akkor az alacsonyabb keresetű háztartások a kedvező hitelkamat ellenére is nehezebb helyzetbe kerülhetnek.

EZ IS ÉRDEKELHET Wekerle Plusz program: itt vannak a támogatott lakástakarék részletei, rengeteg ingyenpénzre lehet lecsapni Új, államilag támogatott lakástakarékossági programot indít a kormány, amellyel tíz év alatt akár 1,8 millió forintos, vissza nem térítendő támogatáshoz is juthatnak a megtakarítók.

A használt lakásoknál a finanszírozás és az ár is újra meghatározóvá válhat

A korábbi Otthon Start Program egyik fontos sajátossága az volt, hogy nem tett különbséget az új és a használt lakások között a támogatott hitel kamatmértéke szempontjából. A Wekerle Plusz tervezett konstrukciójában ez megváltozna: a két szegmens eltérő finanszírozási feltételekkel versenyezne a jogosult vásárlókért.

Azonos hitelösszeg és futamidő mellett az 5 százalékos kamatozás magasabb havi törlesztőrészletet eredményezne, mint a 3 százalékos finanszírozás. Ez befolyásolhatja a használt lakást keresők fizetőképességét, és egyes vevőket arra ösztönözhet, hogy az új lakások kínálatát is megvizsgálják, amennyiben megfelelnek a program feltételeinek, és a magasabb vételár finanszírozható számukra. A használt lakások piacán mindez keresleti átrendeződést, erősebb alkupozíciót és bizonyos ingatlanoknál árkorrekciót is eredményezhet.

Ez azonban nem tekinthető automatikus következménynek. A helyi kereslet, az ingatlan állapota, elhelyezkedése, energetikai jellemzői és az eladói árazás egyaránt meghatározza majd, hogy hol és milyen mértékben változhatnak az értékesítési feltételek. A finanszírozási lehetőségek szűkülése ugyanakkor még nehezebbé teheti a túlárazott ingatlanok értékesítését, hiszen a vevőknek a vételár mellett a hitelterheket is mérlegelniük kell.

A használt lakások jelentősége ettől még nem csökken: a lakásforgalom túlnyomó része használt ingatlan, és számos településen ezek jelentik a legszélesebb körben elérhető kínálatot, a most bejelentett fix 5%-os kamatozású hitel elsősorban ezt a szegmenst érintheti. A vidéki településeken különösen fontos kérdés, hogy az új építésű ingatlanok ténylegesen rendelkezésre állnak-e majd, és áruk megfelel-e a helyi jövedelmi viszonyoknak.

A kereslet gyorsabban nőhet, mint az új lakások kínálata

Az új lakások használtakénál kedvezőbb finanszírozása ebben a szegmensben élénkítheti a vásárlói érdeklődést, de a kereslet növekedése csak akkor vezethet tartósan több adásvételhez és szélesebb választékhoz, ha a kínálat is képes alkalmazkodni. Az új lakások piacán nem elegendő a fejlesztési szándék vagy a bejelentett beruházások száma: a vásárlók számára ténylegesen elérhető, megfelelő árú és a támogatási feltételeknek is megfelelő ingatlanokra van szükség.

A csomag egyik fontos eleme, hogy a kormányzati kommunikáció szerint az új építésű lakások 5 százalékos áfája határozatlan ideig fennmarad. Ez jelentős előrelépés az ingatlanfejlesztői szakma számára, amely hosszú ideje szorgalmazta a kedvezmény kiszámítható, hosszú távú fenntartását. A stabil adózási környezet ugyanis javíthatja a lakásberuházások tervezhetőségét, és nagyobb biztonságot adhat a több éven át előkészített és megvalósított fejlesztéseknek. Mindez a kínálat bővülését is támogathatja, bár az új lakások tényleges piacra kerülését továbbra is számos tényező, köztük a finanszírozás, az építési költségek és a kivitelezési kapacitások alakulása befolyásolja. Ezen tényezők együttes megjelenéséhez egy választási ciklusokon átívelő, kiszámítható lakástámogatási program teremthet bizalmi alapot.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A lakásfejlesztések hosszú átfutási ideje miatt a finanszírozási feltételek változása és az új lakások piacra kerülése között jelentős idő telhet el. A kiemelt beruházások felülvizsgálata, az engedélyezési folyamatok, a kivitelezési kapacitások, az építési költségek és a finanszírozás egyaránt befolyásolhatják, milyen gyorsan jelenik meg új kínálat. Ha a kereslet rövid idő alatt növekszik, miközben az átadások csak később követik, az egyes szegmensekben további árnyomás alakulhat ki. A támogatás tényleges hatásához az is lényeges, hogy milyen négyzetméterár-korlátok és egyéb feltételek vonatkoznak majd a Wekerle Plusz keretében megvásárolható új lakásokra. Ezek ismerete nélkül egyelőre nem állapítható meg, hogy a fejlesztések mekkora része lesz elérhető a programra jogosult vásárlók számára.

A lakásállomány megújulása szintén hosszabb távú kihívás. Ha szemléltető számításként százéves átlagos lakás-életciklussal számolunk, a mintegy 4,6 milliós magyar lakásállomány folyamatos megújításához évente körülbelül 46 ezer új lakás építésére lenne szükség. Ez nem rövid távú építési célérték vagy hivatalos előrejelzés, hanem annak érzékeltetése, hogy a lakásállomány mennyiségi és minőségi fenntartása folyamatos feladat. A tényleges lakásépítési igényt ugyanakkor a lakások megszűnése, a felújítások, a háztartások számának változása és a lakásállomány területi összetétele is befolyásolja.

Nem csak a tulajdonszerzés lehet a lakáspolitika célja

A Wekerle Plusz mellett bejelentett intézkedések a lakásfelújítás és az önerő előteremtésének támogatását is érintik. A magyar lakóingatlan állomány közel 80%-a 1990 előtt épült, ebből adódóan a lakóingatlan-állomány tetemes része elöregedett és energetikai szempontból korszerűtlen. A 1959 előtt épült épületekben az energiafogyasztás mértéke háromszoros, a fűtési energiaigény mértéke négyszeres az új ingatlanokhoz képest. Egy korábbinál egyszerűbb korszerűsítési program javíthatja a meglévő ingatlanok használati értékét, és olyan háztartások számára is lehetőséget teremthet, amelyek nem engedhetik meg maguknak az új lakásba költözést. A korábbi programok tapasztalatai alapján a korszerűsítéséhez szükséges banki szerepvállalás alapja az energetikai adatokhoz való tömeges, ingyenes hozzáférés biztosítása – a bejelentett program optimális esetben ebben is áttörést hozhat.

A korszerűsítések mellett a lakástakarék-program újraindítása a későbbi lakásvásárláshoz szükséges megtakarítás felépítését segítheti.

A lakhatás megfizethetősége ugyanakkor nem kizárólag a saját tulajdon megszerzésén keresztül javítható. A kormány korábbi bejelentése szerint megfizethető bérlakások és kollégiumi férőhelyek kialakítását célzó, Wekerle Sándor Lakás- és Kollégiumépítési Programot is indítana. Ez más lakhatási élethelyzetekre adhat választ: azoknak is jelenthet alternatívát, akiknek nincs elegendő önerőjük a vásárláshoz, nem szeretnének hosszú távú hitelkötelezettséget vállalni, vagy tanulásuk, munkájuk miatt rugalmasabb lakhatásra van szükségük. A bérlakásfejlesztés és az új lakások építésének támogatása ezért nem feltétlenül egymással versengő cél. Eltérő igényeket szolgálhatnak, és egy átfogó lakáspolitikában mindkettőnek szerepe lehet. A döntő kérdés az, hogy a programok mekkora tényleges kínálatot teremtenek, hol valósulnak meg a fejlesztések, és az elkészült lakások milyen áron lesznek elérhetők.

A következő időszak kulcskérdése a tényleges megfizethetőség lesz

A 2027-es költségvetéshez kapcsolódó bejelentések a lakáspolitika több területén is változást vetítenek előre. Az új lakások kedvezőbb finanszírozása ösztönözheti a keresletet és a fejlesztéseket, miközben a használt lakások piacán módosulhatnak a vásárlói preferenciák és az alkupozíciók. A felújítási és bérlakásprogramok más-más módon járulhatnak hozzá a lakhatási lehetőségek bővítéséhez. A bejelentett tervek hatása azonban egyelőre csak feltételesen értékelhető. A pontos jogosultsági szabályok, a négyzetméterár-korlátok, az átállás időpontja és a részletszabályok ismerete nélkül nem lehet teljes képet adni arról, hogy a változások mely vásárlói csoportokat és ingatlanpiaci szegmenseket érintik majd a legerősebben.

A lakáspiac hosszú távú egyensúlyához ugyanis nem elegendő a kereslet finanszírozásának ösztönzése. Olyan kínálatra is szükség van, amely megfelelő helyen, megfelelő minőségben és a háztartások számára ténylegesen megfizethető áron áll rendelkezésre. A következő időszak egyik legfontosabb kérdése ezért az lesz, hogy a támogatási rendszer átalakítása a kereslet élénkítése mellett mennyiben járul hozzá a ténylegesen elérhető, megfizethető lakáskínálat bővüléséhez.