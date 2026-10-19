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Otthon

Egyre nehezebb a lakásfelújítók dolga itthon: irtó nehéz már jó mesterembert találni

Pénzcentrum
2026. október 19. 15:32

Hosszadalmas szakemberkeresés, árajánlat után eltűnő mesterek, hibásan elvégzett javítások – egy friss kutatás szerint a magyarok jelentős része küzd ezekkel a problémákkal. Vannak azonban eltérések az ország régiói között: a Közép-Magyarországon élőknek az átlagosnál több szakembert kell megkeresniük, mire találnak valakit, és itt több a hibásan elvégzett munka is.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A közép-magyarországi régióban élők az országos átlaghoz képest nehezebben találtak mestereket az otthonukban az elmúlt két évben felmerülő javítási, felújítási munkák elvégzésére: csak 28,2%-uk járt sikerrel elsőre (az országos átlag: 33,7%), és az országos 9,8%-kal szemben 13,2%-uknak kellett legalább öt jelölttel egyeztetnie. Talán emiatt is aktívabbak az itt élők az online szakemberkeresésben: interneten 35% kutat szemben az országos 27,8%-kal, szakemberkereső platformot vagy applikációt pedig 16,4% használ az országos 11,2%-hoz képest.

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Úgy tűnik, ebben a régióban a mestereknek is könnyebben nyoma vész: a válaszadók csaknem 13%-ával fordult elő, hogy három vagy több szakember is eltűnt azután, hogy visszahívást ígért (országosan ugyanez az adat csak 7,5%), és az is sokkal gyakrabban fordult elő, hogy három vagy több mester is elérhetetlenné vált, miután árajánlatot adott: az országos átlag 2,6%-ával szemben a közép-magyarországi régióban 6%-kal történt meg ez. A megrendelők gyakrabban hallották azt is, hogy „Készpénzben olcsóbb!” (22,4% szemben az országos átlag 17,6%-kal).

A nem megfelelő minőség problémájával is többször kell szembenézniük a Közép-Magyarországon élőknek: míg országosan a megrendelők megközelítőleg harmadánál (35%) bizonyult legalább egy munka utólag hibásnak, addig ebben a régióban jóval magasabb ez az adat, 44%. Így nem meglepő az sem, hogy az országos átlaghoz képest, ami 2,8%, itt kétszer annyian vannak (5,9%), akik több mint egymillió forintot költöttek a hibák kijavíttatására.

Érdekesség, hogy a hónapok óta fennálló hibák, sérülések között is akad jelentősebb eltérés: ezen a területen az országos átlaghoz képest több a beázás (11,3% vs. 7,7%) és kevesebb a repedt fal (7,5% vs. 13,1%). A régió lakóinak gyakrabban kellett 3-4 hetet várniuk például vízvezeték-szerelőre (6,2% az országos 3,4%-kal szemben), zárszerelőre (2,5% vs. 1,3%) és villanyszerelőre (6,8% vs. 4,8%).

„A szakemberhiány, hosszadalmas várakozás, a rosszul elvégzett munkák épp olyankor nehezítik meg az emberek életét, amikor például egy káresemény után gyors, szakszerű segítségre lenne szükségük. Új lakásbiztosításunk, a NEO ezt a terhet veszi le az ügyfelek válláról: megszervezzük a helyreállítást” – hívja fel a figyelmet Tollmayer György, az Alfa Biztosító lakásbiztosítási termékmenedzsment vezetője.

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A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A NEO ezt a szolgáltatást az Otthonszerviz asszisztenciacsomag keretében nyújtja: a 300 ezer és 5 millió forint közötti épületkárok helyreállítását például a felméréstől a mesterek kifizetéséig megszervezik az egész ország területén. A csomagban elérhető nyolc szakma pontosan az, ahol a kutatás szerint a legnagyobb a hiány: festő-mázoló, kőműves, hideg- és melegburkoló, gipszkartonszerelő, tetőfedő, üveges, vízvezeték- és villanyszerelő. Emellett a biztosítás további, a piacon eddig nem elérhető újdonságokkal is kényelmesebbé teszi az ingatlantulajdonosok életét, mint például az új szabványoknak megfelelő helyreállítás vagy a zöldebb technológiára való váltás támogatása bizonyos keretek között.

Az asszisztenciaszolgáltatások biztosításában az Alfa partnere a VIG cégcsoport tagja, a Global Assistance, amelynek szolgáltatásait például a helyreállítási felelősségvállalás, a minőségellenőrzés, a garanciális javítás és a mérhető teljesítmény teszi egyedivé.
Címlapkép: Getty Images
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