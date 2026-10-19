Egyre nehezebb a lakásfelújítók dolga itthon: irtó nehéz már jó mesterembert találni

Hosszadalmas szakemberkeresés, árajánlat után eltűnő mesterek, hibásan elvégzett javítások – egy friss kutatás szerint a magyarok jelentős része küzd ezekkel a problémákkal. Vannak azonban eltérések az ország régiói között: a Közép-Magyarországon élőknek az átlagosnál több szakembert kell megkeresniük, mire találnak valakit, és itt több a hibásan elvégzett munka is.

A közép-magyarországi régióban élők az országos átlaghoz képest nehezebben találtak mestereket az otthonukban az elmúlt két évben felmerülő javítási, felújítási munkák elvégzésére: csak 28,2%-uk járt sikerrel elsőre (az országos átlag: 33,7%), és az országos 9,8%-kal szemben 13,2%-uknak kellett legalább öt jelölttel egyeztetnie. Talán emiatt is aktívabbak az itt élők az online szakemberkeresésben: interneten 35% kutat szemben az országos 27,8%-kal, szakemberkereső platformot vagy applikációt pedig 16,4% használ az országos 11,2%-hoz képest.

Úgy tűnik, ebben a régióban a mestereknek is könnyebben nyoma vész: a válaszadók csaknem 13%-ával fordult elő, hogy három vagy több szakember is eltűnt azután, hogy visszahívást ígért (országosan ugyanez az adat csak 7,5%), és az is sokkal gyakrabban fordult elő, hogy három vagy több mester is elérhetetlenné vált, miután árajánlatot adott: az országos átlag 2,6%-ával szemben a közép-magyarországi régióban 6%-kal történt meg ez. A megrendelők gyakrabban hallották azt is, hogy „Készpénzben olcsóbb!” (22,4% szemben az országos átlag 17,6%-kal).

A nem megfelelő minőség problémájával is többször kell szembenézniük a Közép-Magyarországon élőknek: míg országosan a megrendelők megközelítőleg harmadánál (35%) bizonyult legalább egy munka utólag hibásnak, addig ebben a régióban jóval magasabb ez az adat, 44%. Így nem meglepő az sem, hogy az országos átlaghoz képest, ami 2,8%, itt kétszer annyian vannak (5,9%), akik több mint egymillió forintot költöttek a hibák kijavíttatására.

Érdekesség, hogy a hónapok óta fennálló hibák, sérülések között is akad jelentősebb eltérés: ezen a területen az országos átlaghoz képest több a beázás (11,3% vs. 7,7%) és kevesebb a repedt fal (7,5% vs. 13,1%). A régió lakóinak gyakrabban kellett 3-4 hetet várniuk például vízvezeték-szerelőre (6,2% az országos 3,4%-kal szemben), zárszerelőre (2,5% vs. 1,3%) és villanyszerelőre (6,8% vs. 4,8%).

„A szakemberhiány, hosszadalmas várakozás, a rosszul elvégzett munkák épp olyankor nehezítik meg az emberek életét, amikor például egy káresemény után gyors, szakszerű segítségre lenne szükségük. Új lakásbiztosításunk, a NEO ezt a terhet veszi le az ügyfelek válláról: megszervezzük a helyreállítást” – hívja fel a figyelmet Tollmayer György, az Alfa Biztosító lakásbiztosítási termékmenedzsment vezetője.

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Az asszisztenciaszolgáltatások biztosításában az Alfa partnere a VIG cégcsoport tagja, a Global Assistance, amelynek szolgáltatásait például a helyreállítási felelősségvállalás, a minőségellenőrzés, a garanciális javítás és a mérhető teljesítmény teszi egyedivé.