Felgyulladt Budapest a kánikula közepén: házak lángolnak, hatalmas erők vonultak ki

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Több száz négyzetméteren lángol a vegetáció a XI. kerületben, a Kakukkhegyi út környékén, tájékoztatta a Katasztrófavédelem szóvivője a Telexet.

Címlapkép: Getty Images

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