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tűz, hőség
Otthon

Felgyulladt Budapest a kánikula közepén: házak lángolnak, hatalmas erők vonultak ki

Pénzcentrum
2026. július 31. 19:24

Több száz négyzetméteren lángol a vegetáció a XI. kerületben, a Kakukkhegyi út környékén, tájékoztatta a Katasztrófavédelem szóvivője a Telexet.

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A tűzben több nyaraló is lángra kapott - közölte a hatóság.

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A fővárosi hivatásos tűzoltók a Katasztrófavédelem szerint dolgoznak a tűz megfékezésén. Az esethez további egységek is elindultak. A tűz terjedését egyelőre sikerült megakadályozni.
Címlapkép: Getty Images
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