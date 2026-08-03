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Személy keze égő gyertyát tart, amely egy biztosítékszekrényt világít meg, demonstrálva az áramkimaradást, valamint a fényért és az energiáért folytatott küzdelmet áramszünet vagy áramkimaradás idején.
Otthon

Már csak ez hiányzott: több tucat településen jön áramszünet - itt az MVM teljes listája

Pénzcentrum
2026. augusztus 3. 14:24

A 40 fokos kánikula ellenére több magyarországi településen is áramszünetre kell számítani 2026. augusztus 3-án. Az MVM által bejelentett kimaradások miatt sokaknak a nap legforróbb óráiban kell nélkülözniük a hűtőberendezéseket és a klímát.

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Az MVM hivatalos tájékoztatása alapján az év egyik legmelegebb hetén több helyen is ideiglenesen szünetel az áramellátás. Apátfalván például nemcsak a mai napot érinti a korlátozás, a helyieknek csütörtökön és pénteken is hasonló áramkimaradásokkal kell számolniuk.

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Az érintett települések és a mai áramszünetek várható időtartamai az alábbiak, a pontos utcalista pedig az MVM weboldalán ellenőrizhető.

  • Hernád (08:00–17:00)
  • Solt (07:30–15:30)
  • Pálmonostora (07:30–15:30)
  • Felgyő (08:00–16:00)
  • Kevermes (08:00–20:00)
  • Apátfalva (08:00–16:00)
  • Baja (08:30–09:30, illetve 16:00–18:00)
  • Hódmezővásárhely (08:00–16:00)
  • Balástya (08:00–17:30)
  • Szeged (08:00–16:30)
  • Bordány (08:00–16:30)
  • Forráskút (08:00–16:00)
Címlapkép: Getty Images
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