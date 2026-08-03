Már csak ez hiányzott: több tucat településen jön áramszünet - itt az MVM teljes listája

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A 40 fokos kánikula ellenére több magyarországi településen is áramszünetre kell számítani 2026. augusztus 3-án. Az MVM által bejelentett kimaradások miatt sokaknak a nap legforróbb óráiban kell nélkülözniük a hűtőberendezéseket és a klímát.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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