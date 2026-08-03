A tartós hőség nemcsak a komfortérzetet rontja, de komoly fizikai és mentális terhet jelenthet a dolgozók számára.
Már csak ez hiányzott: több tucat településen jön áramszünet - itt az MVM teljes listája
A 40 fokos kánikula ellenére több magyarországi településen is áramszünetre kell számítani 2026. augusztus 3-án. Az MVM által bejelentett kimaradások miatt sokaknak a nap legforróbb óráiban kell nélkülözniük a hűtőberendezéseket és a klímát.
Az MVM hivatalos tájékoztatása alapján az év egyik legmelegebb hetén több helyen is ideiglenesen szünetel az áramellátás. Apátfalván például nemcsak a mai napot érinti a korlátozás, a helyieknek csütörtökön és pénteken is hasonló áramkimaradásokkal kell számolniuk.
Az érintett települések és a mai áramszünetek várható időtartamai az alábbiak, a pontos utcalista pedig az MVM weboldalán ellenőrizhető.
- Hernád (08:00–17:00)
- Solt (07:30–15:30)
- Pálmonostora (07:30–15:30)
- Felgyő (08:00–16:00)
- Kevermes (08:00–20:00)
- Apátfalva (08:00–16:00)
- Baja (08:30–09:30, illetve 16:00–18:00)
- Hódmezővásárhely (08:00–16:00)
- Balástya (08:00–17:30)
- Szeged (08:00–16:30)
- Bordány (08:00–16:30)
- Forráskút (08:00–16:00)
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