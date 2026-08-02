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Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés oktatási bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 11-én.
Gazdaság

Feje tetejére állhat a dolgozó szülők élete: azonnali bezárások jöhetnek az óvodákban, bölcsődékben

Pénzcentrum/MTI
2026. augusztus 2. 08:28

A rendkívüli hőség miatt a bölcsődék és óvodák ideiglenes bezárását is megfontolásra ajánlja az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A tárca szerint sok intézményben nem megoldott a megfelelő hűtés, ezért a gyermekek és a dolgozók biztonsága érdekében indokolt lehet a rendkívüli zárva tartás. A döntést az intézményvezetők hozzák meg a szülőkkel egyeztetve. A minisztérium bízik abban, hogy a munkáltatók támogatják az érintett családokat.

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Valamennyi bölcsőde és óvoda számára megfontolásra ajánlja az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium a hőségriadó idejére a zárvatartás lehetőségét, erről tájékoztatott Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter Facebook-oldalán szombaton.

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A miniszter közölte, hogy Kereki Judit koragyermekkori jóllétért felelős államtitkár valamennyi bölcsőde és óvoda számára levelet küldött, amelyben a kritikus időjárásra való tekintettel a rendkívüli zárvatartás lehetőségét ajánlotta fel mind a gyermekek, mind a dolgozók biztonsága érdekében, mivel a legtöbb intézményben a hűtés nem megoldott.

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Az intézményvezetőktől azt kérte az államtitkár, hogy a dolgozó szülőkkel egyeztessenek az esetleges intézkedés kapcsán.

A miniszter megjegyezte, hogy remélhetőleg a legtöbb munkáltató lehetővé teszi a kisgyermekes szülők számára az otthoni munkavégzést a következő kritikus napokban. De tudjuk, vannak olyan munkakörök, ahol ez sajnos nem lehetséges - fűzte hozzá.
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