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Feje tetejére állhat a dolgozó szülők élete: azonnali bezárások jöhetnek az óvodákban, bölcsődékben
A rendkívüli hőség miatt a bölcsődék és óvodák ideiglenes bezárását is megfontolásra ajánlja az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A tárca szerint sok intézményben nem megoldott a megfelelő hűtés, ezért a gyermekek és a dolgozók biztonsága érdekében indokolt lehet a rendkívüli zárva tartás. A döntést az intézményvezetők hozzák meg a szülőkkel egyeztetve. A minisztérium bízik abban, hogy a munkáltatók támogatják az érintett családokat.
Valamennyi bölcsőde és óvoda számára megfontolásra ajánlja az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium a hőségriadó idejére a zárvatartás lehetőségét, erről tájékoztatott Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter Facebook-oldalán szombaton.
A miniszter közölte, hogy Kereki Judit koragyermekkori jóllétért felelős államtitkár valamennyi bölcsőde és óvoda számára levelet küldött, amelyben a kritikus időjárásra való tekintettel a rendkívüli zárvatartás lehetőségét ajánlotta fel mind a gyermekek, mind a dolgozók biztonsága érdekében, mivel a legtöbb intézményben a hűtés nem megoldott.
Az intézményvezetőktől azt kérte az államtitkár, hogy a dolgozó szülőkkel egyeztessenek az esetleges intézkedés kapcsán.
A miniszter megjegyezte, hogy remélhetőleg a legtöbb munkáltató lehetővé teszi a kisgyermekes szülők számára az otthoni munkavégzést a következő kritikus napokban. De tudjuk, vannak olyan munkakörök, ahol ez sajnos nem lehetséges - fűzte hozzá.
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