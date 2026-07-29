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Módosult a riasztás, még brutálisabb hőség csap le Magyarországra: csak öt megye ússza meg a kánikulát
Újabb hőhullám éri el Magyarországot, és napról napra egyre nagyobb területet érint a kánikula. Az országos tisztifőorvos már csütörtöktől hőségriadót rendelt el. Szerdán még csak a délnyugati országrészben haladhatja meg a napi középhőmérséklet a 25 fokot, péntekre azonban már az ország középső részén a legmagasabb, piros figyelmeztetés lép életbe. Szombaton mindössze öt megyében marad 25 fok körül a középhőmérséklet, mindenhol máshol 29 fok körül lesz majd.
A HungaroMet előrejelzése szerint szerdán még elsősorban a délnyugati országrészben alakulhat 25 fok felett a napi középhőmérséklet, csütörtöktől azonban jelentősen fokozódik a hőség. Az északkeleti tájak kivételével már az ország nagy részén 25 fok fölé emelkedik a napi átlaghőmérséklet, az Észak-Dunántúlon, a középső országrészben és a Dél-Alföldön pedig több helyen a 27 fokot is meghaladja.
A veszélyjelzések is ezt tükrözik. Péntekre az ország jelentős részére másodfokú, narancssárga figyelmeztetést adtak ki, míg a középső országrész több vármegyéjében már harmadfokú, piros figyelmeztetés lesz érvényben a tartós hőség miatt.
Szombatra tovább romlik a helyzet. A legmagasabb, piros fokozatú figyelmeztetés már az ország nyugati, délnyugati és középső területeinek nagy részére kiterjed, miközben az északi és keleti országrészekben is jellemzően másodfokú figyelmeztetés lesz érvényben.
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Hétvégére a hőmérséklet a 34-40 fokot is elérheti, ezért az országos tisztifőorvos a hőhullám miatt harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére július 30. (csütörtök) 0:00 órától augusztus 4. (kedd) 24:00 óráig.
A következő napokban ezért különösen fontos a megfelelő folyadékbevitel, a tűző nap kerülése a déli órákban, valamint a fizikai megterhelés mérséklése. A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy az idősek, a kisgyermekek és a krónikus betegek fokozottan veszélyeztetettek a tartós hőség idején.
Ismét egyre melegebb idő vár Magyarországra: szerdán már többfelé 35 fokig emelkedik a hőmérséklet, csütörtökön pedig helyenként 37 fokot is mérhetünk.
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