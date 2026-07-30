Mától van érvényben a harmadfokú hőségriasztás: erre érdemes készülni az egész országban

Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, amelyet az országos tisztifőorvos rendelt el csütörtök 0 órától kedd 24 óráig. A HungaroMet veszélyjelzése szerint csütörtökön Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Veszprém, Fejér, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében 27 Celsius-fok felett alakul a középhőmérséklet, Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye kivételével máshol 25 fok felett várható a középhőmérséklet.

Pénteken Komárom-Esztergom, Fejér és Bács-Kiskun vármegyében 29 fok feletti középhőmérséklet várható. Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben 25, máshol 27 fok felett alakul a középhőmérséklet.

A több napon keresztül fennálló magas hőmérséklet rontja a fizikai és szellemi teljesítőképességet, fokozza a fáradékonyságot és a balesetek kockázatát, valamint kedvezőtlenül befolyásolja a szív- és érrendszeri, légzőszervi, illetve vesebetegségek lefolyását. A hőterhelés legsúlyosabb következménye a hőguta, amely életveszélyes állapot, ezért rosszullét esetén az érintettet haladéktalanul hűvös helyre kell vinni, meg kell kezdeni a test hűtését, és szükség esetén mentőt kell hívni.

Az országos tisztifőorvos kedden rendelte el a csütörtöktől érvényben lévő harmadfokú riasztást. A vörös hőségriasztás keddig lesz érvényben, ha meg nem hosszabbítják.

Kire és mire figyeljünk különösen?

Különösen veszélyeztetettek a krónikus betegséggel élők, így például a szív- és érrendszeri, anyagcsere-, légzőszervi vagy vesebetegek, valamint a demenciával vagy más mentális betegséggel érintettek. Nagyobb odafigyelést igényelnek továbbá a 65 év felettiek, a csecsemők és kisgyermekek, a várandós nők, a mozgáskorlátozottak, illetve azok, akik a szabadban vagy nagy hőterhelés mellett dolgoznak.

A hatóságok korábban arra is felhívják a figyelmet, hogy a nagy melegben ne feledkezzünk meg az egyedül élő idősekről sem. A tűzoltókat idén átlagosan naponta 25 alkalommal riasztották olyan idős emberekhez, akik hosszabb ideje nem adtak életjelet magukról. Egy rövid telefonhívás vagy személyes ellenőrzés akár életet is menthet.

A hőség okozta rosszullétek megelőzésében kulcsfontosságú a megfelelő folyadékbevitel. Elsősorban víz fogyasztása ajánlott, miközben érdemes kerülni az alkoholt, a cukros és a magas koffeintartalmú italokat. A legmelegebb, 11 és 15 óra közötti időszakban célszerű hűvös helyen tartózkodni, és kerülni a megerőltető fizikai munkát.

A lakások árnyékolása, az éjszakai szellőztetés, valamint a könnyű, világos színű ruházat, a fejfedő és az UV-védelemmel ellátott napszemüveg viselése szintén segíthet a hőség elleni védekezésben. A rendszeresen szedett gyógyszereket pedig a betegtájékoztatóban előírt hőmérsékleten kell tárolni, mivel a túlzott meleg egyes készítmények stabilitását is befolyásolhatja.

A hatóságok ismételten figyelmeztetnek: gyermekeket és háziállatokat semmilyen körülmények között nem szabad parkoló autóban hagyni, mert az utastér percek alatt életveszélyesen felmelegedhet. Ha valaki ilyen helyzetet lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívót.

A kánikula a tűzveszélyt is jelentősen növeli. Az elmúlt időszakban naponta csaknem száz szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat: erdők, tarlók, mezőgazdasági területek és füves részek is lángra kaptak, esetenként több tíz hektáros területen. A hőségriasztás idején ezért mindenkit arra kérnek, hogy kerülje a szabadtéri tűzgyújtást.

Ahol nyílt égésterű vízmelegítő működik, ott különösen fontos a szén-monoxid-érzékelő használata. A nagy meleg miatt ugyanis a kéményben légdugó alakulhat ki, ami elősegítheti a mérgező gáz kialakulását.

EZ IS ÉRDEKELHET Ezekben a városi oázisokban hűsölhetsz a kánikula alatt: ide menekülj a hőség elől, mielőtt megfőnél otthon A Pénzcentrum összegyűjtötte a legjobb tippeket, hol érdemes keresni az enyhülést a hőséghullám alatt, ha a lakásban nem tudunk megmaradni.

A katasztrófavédelem honlapján elérhető a klimatizált helyiségek listája

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) honlapján elérhető azon légkondicionálóval felszerelt magyarországi helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet nyitva tartásuk függvényében. A lakosság-lakosságvédelem menűpont alatt, illetve ezen a linken található lista 2254 helyiséget tartalmaz és megyénként, településenként csoportosítva sorolja fel a klimatizált hivatali épületeket, üzleteket, művelődési házakat, könyvtárakat, egészségügyi intézményeket, sportlétesítményeket és egyebek mellett vendéglőket, valamint azok címét.

Az OKF a honlapján hasznos információkkal is ellátja a lakosságot hőség idejére, és felhívja a figyelmet, hogy naponta ajánlatos több órát is hűtött helyiségben tartózkodni.