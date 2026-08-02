Az MNNSZ szerint szabályozási változtatásokkal is gyorsan növelhető lenne a hazai áramtermelés és az ellátásbiztonság.
Rendkívüli bejelentést tett a NAV: azonnali változás lép életbe a brutális hőség miatt
A rendkívüli hőség miatt módosítja ügyfélszolgálatai működését a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A klimatizált irodák változatlan nyitvatartással üzemelnek, a légkondicionálás nélküli kirendeltségeken azonban rövidített ügyfélfogadás lesz hétfőtől szerdáig. A hivatal hangsúlyozza, hogy az elektronikus ügyintézés továbbra is folyamatosan elérhető. Telefonos segítséget a NAV Infóvonalán is lehet kérni.
Az adóhivatal ügyfélszolgálatain jövő héten is intézhetőek az adóügyek, de a rendkívüli körülmények miatt a személyes ügyfélfogadást hétfőtől szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják - közölte a NAV.
A klimatizált, központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint várják az ügyfeleket. Azokon a kirendeltségeken, ahol a légkondicionálás nem biztosított, rövidített nyitvatartás lép életbe, ezek a hivatalok hétfőtől szerdáig csak 12 óráig tartanak nyitva - írták a közleményben.
A NAV közölte azt is, hogy bár hétfőtől a személyes ügyfélszolgálatok rendje változik, az ügyintézés egyetlen percre sem áll le, ugyanis az elektronikus megoldások, az online felületek mindig rendelkezésre állnak.
Felhívták a figyelmet, hogy a NAV Ügyfélportálján gyorsan, kényelmesen és biztonságosan intézhető szinte minden adóügy. Ha pedig valaki telefonon kérne segítséget, a NAV Infóvonala teljes üzemidőben - 8.30-tól 16 óráig - a hőségriadó napjain is hívható a 1819-es számon (külföldről: +36 1 461-1819).
A paksi atomerőmű teljes leállása előtt rendkívüli energiatakarékosságra szólította fel az országot a kormány.
A Nébih szerint néhány egyszerű szabály betartásával áramszünet esetén is csökkenthető az élelmiszerromlás kockázata.
Három nap után ismét termel a Dunamenti Erőmű G3-as blokkja, közel 400 megawatt kapacitással segítve a hálózatot.
Este hét órától hatályos az új rendelet, amely válsághelyzetben a nagyfogyasztók lekapcsolását is lehetővé teszi.
Sorra jönnek a megszorítások az energiaválság miatt: cégek, városok és a közlekedés is takarékra kapcsol
Kötelező fogyasztáscsökkentés is jöhet, miközben egyre több cég és önkormányzat vezet be energiatakarékossági lépéseket.
Tovább tart nyitva több magyar strand, több helyen ingyenes vagy kedvezményes esti fürdőzés is lesz.
Tényleg már zöld nagyhatalomnak számít Magyarország? Kiderült az igazság - nem ilyen egyszerű a helyzet
Magyarország kevesebb üvegházhatású gázt bocsát ki, mint néhány éve – de a számok mögött korántsem egy egyértelmű sikertörténet áll.
Azonnali felhívást intézett a magyarokhoz az E.ON: ezt kérik minden háztartástól a brutális hőségben
Az E.ON megerősített készenléttel működik, és az esti csúcsidőben takarékosabb áramhasználatra kéri ügyfeleit.
Tíz helyszínen mélyítik a csatornákat és távolítják el az iszapot a Velencei-tó élőhelyeinek védelmében.
A kormány szerint kritikus az energiahelyzet, ezért új korlátozási rendet vezetnek be és takarékosságot kérnek.
A Duna rekordalacsony vízállása miatt újabb turbinagenerátort állítottak le, napokon belül a teljes leállás is bekövetkezhet.
Olyan gazdasági törés előtt áll Európa, amit már régen nem láttunk: ezt kevesen látták jönni, nagyon fájni fog
Az európai folyók rekordalacsony vízállása egyre súlyosabb gazdasági következményekkel jár Európában.
A Samsung a víz- és áramellátási nehézségek miatt jelentősen visszafogja fogyasztását a gödi gyárban.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben pénteken a kora reggeli jegyzéséhez képest.
A szakértő szerint a stratégiai készletek fékezik az olaj drágulását, de ez nem tarthat örökké.
Visszaigényelhető a szén-dioxid-kvóta-adó, egyszerűsödik a vámeljárás és több adószabály is módosul.
Hétfőtől leáll a Paksi Atomerőmű, a kormány takarékosságra kéri a lakosságot és a nagyfogyasztókat.
A Lidl bővítené hazai hálózatát, és úgy látja, a Kauflandnak is lenne helye a magyar piacon.