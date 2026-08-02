Rendkívüli bejelentést tett a NAV: azonnali változás lép életbe a brutális hőség miatt

A rendkívüli hőség miatt módosítja ügyfélszolgálatai működését a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A klimatizált irodák változatlan nyitvatartással üzemelnek, a légkondicionálás nélküli kirendeltségeken azonban rövidített ügyfélfogadás lesz hétfőtől szerdáig. A hivatal hangsúlyozza, hogy az elektronikus ügyintézés továbbra is folyamatosan elérhető. Telefonos segítséget a NAV Infóvonalán is lehet kérni.

Az adóhivatal ügyfélszolgálatain jövő héten is intézhetőek az adóügyek, de a rendkívüli körülmények miatt a személyes ügyfélfogadást hétfőtől szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják - közölte a NAV.

A klimatizált, központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint várják az ügyfeleket. Azokon a kirendeltségeken, ahol a légkondicionálás nem biztosított, rövidített nyitvatartás lép életbe, ezek a hivatalok hétfőtől szerdáig csak 12 óráig tartanak nyitva - írták a közleményben.

A NAV közölte azt is, hogy bár hétfőtől a személyes ügyfélszolgálatok rendje változik, az ügyintézés egyetlen percre sem áll le, ugyanis az elektronikus megoldások, az online felületek mindig rendelkezésre állnak.

Felhívták a figyelmet, hogy a NAV Ügyfélportálján gyorsan, kényelmesen és biztonságosan intézhető szinte minden adóügy. Ha pedig valaki telefonon kérne segítséget, a NAV Infóvonala teljes üzemidőben - 8.30-tól 16 óráig - a hőségriadó napjain is hívható a 1819-es számon (külföldről: +36 1 461-1819).