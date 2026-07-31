Fordulat a lakáspiacon? Kilőttek a lakásépítések Magyarországon, özönlenek az új projektek

Jelentősen élénkült a lakásépítési piac 2026 első felében. A KSH adatai szerint az év első hat hónapjában 6278 új lakást adtak át, ami 22 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest. Az építési kedv is erősödött: közel 16 600 lakás építésére adtak ki engedélyt vagy tettek egyszerű bejelentést, ami 29 százalékos emelkedés. A legtöbb új lakás továbbra is Budapesten épült.

2026 I. félévében 6278 lakást vettek használatba, ami 22%-os növekedést jelent az előző év azonos időszaki, alacsony bázishoz képest. A megyei jogú városokban 32, a fővárosban és a többi városban egyaránt 22, a községekben pedig 18%-kal több lakás épült, mint 2025 I. félévében.

A lakásépítés területi koncentrációja a fővárosban továbbra is erős. Budapest 2224 új lakásának 83%-a négy kerületben épült fel: a X. kerületben 832, a XIII.-ban 476, az I.-ben 277, a XI. kerületben 272 új lakást vettek használatba.

A megyei jogú városok közül háromban adtak át 100-nál több új lakást: Székesfehérváron (217), Kecskeméten (154) és Szegeden (122). Az észak-magyarországi és a nyugat-dunántúli lakásépítések 34 és 14%-os csökkenésén kívül minden más régióban nőtt a használatba vett lakások száma 2025 I. félévéhez képest.

A természetes személyek által épített lakások aránya az előző év azonos időszaki 33%-áról 30%-ra csökkent, a vállalkozások által építetteké 67%-ról 69%-ra nőtt. Az új lakóépületekben használatba vett lakások 47%-a családi házban, 46%-a többszintes, többlakásos épületben, 4,1%-a lakóparkban található. A használatba vett lakások átlagos alapterülete 1,0 m2-rel 94,5 m2-re nőtt a 2025. I. félévihez képest. A fővárosi lakások mérete átlagosan 65,8 m2 volt. Az értékesítési céllal épített lakások aránya 68, a saját használatra építetteké 29% volt.

Építési engedélyek, I. félév

Az építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma országosan 16 588 volt, 29%-kal több, mint egy évvel korábban. Budapesten összesen 6560 lakás építésére adtak engedélyt, ami az előző év azonos időszakit 9,5%-kal haladta meg. Az engedélyezett fővárosi lakásépítések 75%-a két kerületben fog megvalósulni: a XIII. kerületben 2561, a IX. kerületben 2364 lakás építését tervezik.

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A megyei jogú városokban 36, a többi városban 55, a községekben pedig 50%-kal emelkedett az engedélyezett lakásépítések száma az előző év azonos időszakihoz képest. A megyei jogú városok közül kiemelkedik Kecskemét, Nyíregyháza és Debrecen, 578, 498 és 349 engedélyezett lakással.

Minden régióban nőtt az engedélyezett lakásépítések száma a 2025. I. félévihez képest, legnagyobb mértékben Észak-Magyarországon, Nyugat-Dunántúlon és Észak-Alföldön (133, 86, illetve 72%-kal). A budapesti agglomerációt magába foglaló Pest régióban 35%-os volt a növekedés. Az építtetők az esetek 26%-ában éltek az egyszerű bejelentés lehetőségével.

A kiadott új építési engedélyek alapján az egy évvel korábbinál 28%-kal több, összesen 5708 lakóépület építését tervezték az országban. A létesítendő nem lakóépületek száma országosan 1380 volt, 1,1%-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában.