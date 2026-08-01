Meglepő döntést hoztak a magyar strandok: jön a nagy változás a brutális hőség miatt

A tartós hőség miatt országszerte több strand is meghosszabbította nyitvatartási idejét, sőt egyes városokban ingyenes vagy kedvezményes esti fürdőzést is biztosítanak. Budapesten a Palatinus és a Római Strandfürdő egy órával tovább várja a vendégeket. Debrecenben, Székesfehérváron, Pécsen és Szolnokon is külön intézkedésekkel igyekeznek enyhíteni a hőség hatásait. A kedvezmények jellemzően a helyi lakosok számára érhetők el.

Több strand is meghosszabbított nyitvatartási idejét a hőség miatt. A harmadfokú hőségriadó miatt augusztus 4-ig csak este nyolc órakor zár a Palatinus és a Római Strandfürdő - derült ki a két fürdő hivatalos honlapján közzétett tájékoztatásból. A strandok rendes nyitvatartási ideje 9-től 19 óráig tart, a hőségriadó idején azonban egy órával később zárnak. A pénztárak a zárás előtt egy órával bezárnak, a medencéket és a medencetereket pedig húsz perccel korábban kell elhagyni.

Több megyei jogú városban is meghosszabbították a strandok nyitvatartását, illetve ingyenes vagy kedvezményes esti fürdőzést biztosítanak a hőség miatt - derül ki az önkormányzatok és a strandüzemeltetők hivatalos tájékoztatásaiból.

Debrecen önkormányzatának honlapja szerint augusztus 3-6. között 18 órától 20 óráig ingyenesen használhatják az Aquaticum strandját a debreceni lakcímkártyával és fényképes igazolvánnyal érkezők. A medencéket 19.30-kor zárják.

A székesfehérvári önkormányzat közlése alapján augusztus 3. és 14. között hétköznapokon 17 órától 20 óráig ingyenesen látogathatják a helyiek a Csitáry-strandot. A kedvezmény a strand befogadóképességéig, székesfehérvári lakcímkártyával és fényképes igazolvánnyal vehető igénybe. Hőségriasztás idején a strand egy órával tovább, 20 óráig tart nyitva.

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A Pécsi Sport Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint a Hullámfürdő augusztus 4-ig 20 óráig fogadja a vendégeket, 18 és 20 óra között pedig 50 százalékos kedvezménnyel váltható strandbelépő. A kedvezményt a később elrendelt harmadfokú hőségriasztások idején is alkalmazzák.

Györfi Mihály, Szolnok polgármestere Facebook-oldalán azt közölte, hogy augusztus 3-7. között 17 órától 20 óráig a szolnoki lakcímkártyával rendelkezők ingyenesen látogathatják a Tiszaligeti Élményfürdőt és a Véső úti Strandfürdőt.