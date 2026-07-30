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Otthon

Nem csitul a debreceni ivóvíz-vita: az önkormányzat szerint biztonságos a csapvíz, az akkugyár felel a szennyezés megszüntetéséért

MTI
2026. július 30. 07:34

Biztonsággal fogyasztható a debreceni ivóvíz - közölte a megyei jogú város önkormányzata szerdán. Ezt annak kapcsán tudatták, hogy újabb információk jelentek meg a közösségi médiában a lítiumion-akkumulátor-elválasztófilmet gyártó kínai vállalat, a Semcorp debreceni üzemének területén történt szennyezéssel kapcsolatban, amely szerint határértéket többszörösen meghaladó mangánkoncentrációt mért három lakossági használatban lévő magánkút vizében a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület a Greenpeace Magyarországgal együttműködve.

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A közlemény szerint Debrecen Megyei Jogú Önkormányzat azt kéri, hogy senki ne keverje össze a magánkútból vett mintát az ellenőrzött, zárt rendszerben történő ivóvíz-mintavételezéssel, ugyanis a magánkútban található víz nem csapvíz. Azt írták, Debrecen ivóvízellátását három, a gyáraktól távol elhelyezkedő víztermelő telep biztosítja. A vizet 160-230 méter mély kutakból, több vízzáróréteg által védett vízkészletből nyerik.

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A vízbázisokat és a termelő kutakat folyamatosan ellenőrzött monitoringkutak veszik körül, amelyek lehetővé teszik a vízminőség változásainak időbeni észlelését. Kiemelték: a Debreceni Vízmű Zrt. vizsgálatai alapján a vízbázisokhoz tartozó monitoringkutak és termelő kutak vízminősége megfelelő. A kitermelt víz szabályozott, folyamatosan ellenőrzött tisztítási folyamaton is átesik, mielőtt eljut a fogyasztókhoz; ettől hivatalosan is ivóvíz, azaz élelmiszer lesz - közölték.

A Semcorpnál feltárt szennyezés, annak megszüntetése és a terület megtisztítása a szennyező feladata - hívták fel a figyelmet. "Debrecen önkormányzata továbbra is elvárja az ügy teljes körű hatósági feltárását és a szükséges intézkedések haladéktalan végrehajtását" - fogalmaztak.

A Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület és a Greenpeace Magyarország előzőleg közös közleményükben azt írták, hogy három lakossági használatban lévő magánkút vizét vizsgáltatták meg. A vizsgálat során a korábban a környezetbe jutó anyagokat nem találtak, azonban a határértéket többszörösen meghaladó mangánkoncentrációt mértek azokban a kutakban, amelyekből a tulajdonosok a mindennapokban isznak, főznek, állataikat itatják, valamint kertjeiket is ezek vizével öntözik - tették hozzá.

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Közbotránynak nevezte, hogy amíg egyesek az úszómedencéjüket töltik fel közpénzből támogatott vízzel, addig másnak ivóvíz sem jut a nyári hőségben.
Címlapkép: Getty Images
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