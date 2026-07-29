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Vásárlás

Rendkívüli lépés a hétvégi hőségriadó alatt: ingyenes szállítással segíti a magyarokat az online bolt

Pénzcentrum
2026. július 29. 15:27

Ismét ingyenessé teszi a házhoz szállítást a hétvégére a Kifli.hu az augusztus első napjaira várható extrém hőség miatt. A kedvezmény péntektől vasárnapig minden olyan településen érvényes lesz, ahol elérhető a szolgáltatás, emellett több ásványvizet is akciós áron kínál a vállalat.

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Az online szupermarket idei terjeszkedésének köszönhetően a szolgáltatás már 133 településen érhető el a magyar tenger környékén, elérve egészen Hévízt és a Balaton-felvidék településeit. A nyaralóövezetekben a teljesítmény 5–10 százalékkal meghaladta az előzetes várakozásokat, a nyár első két hónapjában több, mint 32 ezer rendelést teljesítettek a régióban.

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A megnövekedett keresletre reagálva a vállalat további kedvezményekkel segíti vásárlóit: újabb, 60 perces kiszállítási idősávokat tett elérhetővé egészen este 22 óráig. Ezen felül Székesfehérváron, Veszprémben és Várpalotán július 31-ig minden délutáni idősáv díjmentesen foglalható.

A nyári csúcsidőszakban a vállalat további kedvezményekkel is segíti a vásárlókat: az augusztus első hétvégéjére várható extrém hőség miatt a Kifli.hu péntektől vasárnapig ingyenesen szállít ki minden olyan településre, ahol elérhető a szolgáltatása – így a Balaton környékére is –, emellett több ásványvizet is kedvezményes áron kínál a hétvégén. 

 

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A szezonban eddig közel 10 ezer vásárló rendelt a tó környékéről, közülük minden hatodik itt adta le élete első rendelését náluk. Emellett jól látszik, hogy a vásárlók jelentős része a nyaralás idejére is “magával vitte” megszokott bevásárlási szokásait, a közvetlen balatoni zónák vásárlóinak 77 százaléka korábban már más településre is rendelt a cégtől. A legtöbb rendelés Siófokról, Balatonkeneséről, Balatonalmádiból és Balatonfüredről érkezett. A vállalat szakértői számára különösen Balatonkenese teljesítménye volt meglepő: az alig 3500 lakosú település adta a második legtöbb rendelést a teljes balatoni régióban. 

A balatoni rendelések összetétele is eltér az országos átlagtól. A közvetlen partmenti településeken az átlagos kosárérték közel ötödével meghaladja az országos szintet, ráadásul egy-egy rendelés több terméket is tartalmaz. A legnépszerűbb kategóriát az italok adták, de az országos átlagnál jóval nagyobb arányban kerültek a kosarakba ásványvizek, grilltermékek, friss pékáruk, valamint pezsgők és fehérborok is.

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Címlapkép: Getty Images
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