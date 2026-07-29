A múlt héten - már másodszor - rendelték el a fürdési tilalmat, de pár napon belül ismét megnyitották a strandokat. A nagy hőség, amilyen a...
Rendkívüli lépés a hétvégi hőségriadó alatt: ingyenes szállítással segíti a magyarokat az online bolt
Ismét ingyenessé teszi a házhoz szállítást a hétvégére a Kifli.hu az augusztus első napjaira várható extrém hőség miatt. A kedvezmény péntektől vasárnapig minden olyan településen érvényes lesz, ahol elérhető a szolgáltatás, emellett több ásványvizet is akciós áron kínál a vállalat.
Az online szupermarket idei terjeszkedésének köszönhetően a szolgáltatás már 133 településen érhető el a magyar tenger környékén, elérve egészen Hévízt és a Balaton-felvidék településeit. A nyaralóövezetekben a teljesítmény 5–10 százalékkal meghaladta az előzetes várakozásokat, a nyár első két hónapjában több, mint 32 ezer rendelést teljesítettek a régióban.
A megnövekedett keresletre reagálva a vállalat további kedvezményekkel segíti vásárlóit: újabb, 60 perces kiszállítási idősávokat tett elérhetővé egészen este 22 óráig. Ezen felül Székesfehérváron, Veszprémben és Várpalotán július 31-ig minden délutáni idősáv díjmentesen foglalható.
A nyári csúcsidőszakban a vállalat további kedvezményekkel is segíti a vásárlókat: az augusztus első hétvégéjére várható extrém hőség miatt a Kifli.hu péntektől vasárnapig ingyenesen szállít ki minden olyan településre, ahol elérhető a szolgáltatása – így a Balaton környékére is –, emellett több ásványvizet is kedvezményes áron kínál a hétvégén.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A szezonban eddig közel 10 ezer vásárló rendelt a tó környékéről, közülük minden hatodik itt adta le élete első rendelését náluk. Emellett jól látszik, hogy a vásárlók jelentős része a nyaralás idejére is “magával vitte” megszokott bevásárlási szokásait, a közvetlen balatoni zónák vásárlóinak 77 százaléka korábban már más településre is rendelt a cégtől. A legtöbb rendelés Siófokról, Balatonkeneséről, Balatonalmádiból és Balatonfüredről érkezett. A vállalat szakértői számára különösen Balatonkenese teljesítménye volt meglepő: az alig 3500 lakosú település adta a második legtöbb rendelést a teljes balatoni régióban.
A balatoni rendelések összetétele is eltér az országos átlagtól. A közvetlen partmenti településeken az átlagos kosárérték közel ötödével meghaladja az országos szintet, ráadásul egy-egy rendelés több terméket is tartalmaz. A legnépszerűbb kategóriát az italok adták, de az országos átlagnál jóval nagyobb arányban kerültek a kosarakba ásványvizek, grilltermékek, friss pékáruk, valamint pezsgők és fehérborok is.
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