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Otthon

Hiába az extrém alacsony vízállás: ezekre a területekre tilos lépni - Sokan nem is képzelik, hol járnak és mit tesznek tönkre

Pénzcentrum
2026. július 30. 11:32

Az elmúlt napok sajtóhírei nyomán a Fővárosi Vízművek fontosnak tartja felhívni a figyelmet arra, hogy a rekord alacsony dunai vízállás miatt megközelíthetővé vált, ivóvízbázis-védelmi területeket érintő Duna-mederszakaszokra történő belépést és az ott tartózkodást a jogszabályok tiltják.

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A szabaddá vált mederszakaszok egy része Budapest és az agglomeráció több mint kétmillió lakosának ivóvízellátását biztosító parti szűrésű ivóvízbázisokhoz tartozik. Ezek a vízbázisok sérülékenyek, egyben a kritikus infrastruktúra kiemelten védendő részét képezik - közölte a Vízművek a Facebookon.

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Arra kérnek mindenkit, hogy a szabaddá vált Duna-medret ne tekintsék kirándulási, sportolási vagy turisztikai célpontnak, és semmilyen körülmények között ne lépjenek be a vízbázisvédelmi területekre! Közös felelősségünk megóvni azt a természeti kincset, amely nap mint nap több mint kétmillió ember, az ország csaknem negyedének biztonságos ivóvízellátását biztosítja - hívták fel a figyelmet.

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A Fővárosi Vízművek szerint a szolgáltatás jövőbeni biztonságához olyan kiszámítható finanszírozási környezetre van szükség, amelynek része a lakossági vízdíjak fokozatos és tervezhető emelése is.

 
Címlapkép: Getty Images
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