2026. augusztus 4. kedd Domonkos, Dominika
40 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Az új Óbudai-szigetre tervezett gyalogos híd Fotó: biggeorgeproperty.hu
Utazás

Hivatalos bejelentés: vadiúj Duna-híd épül Budapesten, heteken belül indulhat a beruházás

Pénzcentrum
2026. augusztus 4. 14:32

Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett az Óbudai-szigetre tervezett gyalogoshíd projektje. A Biggeorge Property közleménye szerint Budapest főépítésze jóváhagyta a Speciálterv által készített hídkoncepciót, így a szakhatóságokkal és közműszolgáltatókkal egyeztetett dokumentáció akár néhány héten belül benyújtható engedélyezésre.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A tervek szerint a 138 méter hosszú és 3,5 méter széles gyalogoshíd a Waterfront City központi teréről indul majd, és a HÉV, a rakpart, valamint a Duna-ág felett átívelve biztosít közvetlen kapcsolatot az Óbudai-szigettel. A beruházó szerint az átkelő akadálymentes lesz, lifttel és kerékpártoló sínekkel is felszerelik, este pedig közvilágítás és díszvilágítás szolgálja majd a használókat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A híd az Árpád híd, a K-híd és a H-híd után a sziget negyedik közúti kapcsolatát jelenti, ugyanakkor ez lesz az első olyan átkelő, amelyet kifejezetten gyalogosok számára terveztek.

A Biggeorge Property már több mint hét éve kezdeményezte a híd megépítését. A beruházás előtt álló közigazgatási akadályok a Fővárosi Közgyűlés 2025-ös döntésével hárultak el, ezt követően a fejlesztés a Waterfront Parkhoz kapcsolódó településrendezési szerződésben is megjelent beruházói kötelezettségvállalásként.

Kapcsolódó cikkeink:

A vállalat közlése szerint a milliárdos nagyságrendű beruházás teljes egészében magánforrásból valósul meg, és nemcsak a Waterfront City lakóinak, hanem a környező városrészek több ezer lakójának is gyorsabb gyalogos kapcsolatot biztosít majd az Óbudai-szigettel.

„A gyalogoshíd olyan átkelő lesz, amely minden budapesti számára új kapcsolatot nyit az Óbudai-szigettel” – idézi a közlemény Bozsovics Zsoltot, a Biggeorge Property igazgatósági tagját és a Biggeorge Homes vezérigazgatóját.

A fejlesztő szerint a híd Budapest egyik legnagyobb rozsdaövezeti rehabilitációjának részeként valósul meg. A Waterfront City és a Waterfront Park célja, hogy egykori iparterületek helyén új városnegyedeket hozzon létre, miközben jelentős közlekedési és közterületi fejlesztések is megvalósulnak.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az új Óbudai-szigetre tervezett gyalogoshíd Fotó: biggeorgeproperty.huAz új Óbudai-szigetre tervezett gyalogoshíd Fotó: biggeorgeproperty.hu

A közlemény szerint a két projekt részeként több új közlekedési csomópont épül, megújulnak utak és parkolók, folytatódik az Óbudai Promenád kiépítése, korszerűsítik a közműhálózatot, valamint a Waterfront Parkban 130 önkormányzati bérlakás is létrejön.

A fejlesztő hangsúlyozta, hogy a beruházások során nagy hangsúlyt kapnak a zöldfelületek is. A Waterfront City területén az egykori ipari telephely 14 százalékos zöldfelületi arányát több mint 50 százalékra növelik, míg a Waterfront Parkban egy tízezer négyzetméternél nagyobb belső parkot alakítanak ki. A két projekt keretében összesen több mint 660 fát ültetnek el, a felszíni gépjárműforgalom jelentős részét pedig a föld alá vezetik.

Címlapkép: biggeorgeproperty.hu
#utazás #közlekedés #ingatlan #Budapest #fejlesztés #városfejlesztés #beruházás #építkezés #óbuda #híd #infrastruktúra

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:37
14:32
13:59
13:35
13:13
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 4.
Véget érhet a pofátlanul olcsó kínai termékek kora? Kiderült, mire számíthat, aki a jövőben Temu-ról, Shein-ről, Aliexpress-ről rendelne ruhát
2026. augusztus 3.
Keményen megvágják a rezsiszámlát a magyarok ezzel a módszerrel - nem olcsó mulatság beruházni, de busásan megtérül
2026. augusztus 4.
Magyarország bekerült a világ leggazdagabb országainak klubjába: a fizetésükből ezt sokan nem gondolnák
2026. augusztus 4.
Nem a medence vize a legkomolyabb veszély: megdőlt a legnagyobb tévhit a strandon elkapható fertőzésekről
2026. augusztus 3.
Drágább lehet az áram este Magyarországon? Sokakat érint az ötlet, itt a válasz minden kérdésre
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 4. kedd
Domonkos, Dominika
32. hét
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Újabb helyen rendeltek el fürdési tilalmat: bezárják a népszerű strandot a Balatonnál
2
3 napja
Rendkívüli intézkedéseket vezet be a MÁV: ezt minden utas megérezi majd a következő időszakban
3
1 hete
Már rég nem nagyszüleink filléres nyaralása: egyre többen jönnek rá, 2026-ban mégis ezt éri meg választani
4
1 hete
Kiadták a riasztást, itt csaphatnak le a zivatarok vasárnap: egy hidegfront érkezik a brutál kánikula előtt
5
2 hete
Újabb csapás a közlekedőknek: egy tollvonással törölték a gyorsforgalmi utat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kártyás fizetés a WebKincstárban
Forintban kibocsátott állampapírokat azonnal vásárolhatunk bankkártyával. P€MÁK (Prémium Euró Magyar Államkötvény) esetén bankkártyás fizetéssel úgy vásárolható euró kötvény, hogy az ügyfél lehúzza a bankkártyát, írásos megbízást ad a vásárlásra, majd a Kincstár a számlán történő euró jóváírás napján teljesíti a vételi megbízást a Speciális Szerződési Feltételeknek megfelelően.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 4. 13:03
Magyarország bekerült a világ leggazdagabb országainak klubjába: a fizetésükből ezt sokan nem gondolnák
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 4. 12:44
A pénztárcánkon is érezni fogjuk a brutális aszályt: erre figyelmezetetnek most a gazdák
Agrárszektor  |  2026. augusztus 4. 13:33
Itt a fordulat? Emelkedni kezdett a Duna vízszintje Paksnál