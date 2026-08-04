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Hivatalos bejelentés: vadiúj Duna-híd épül Budapesten, heteken belül indulhat a beruházás
Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett az Óbudai-szigetre tervezett gyalogoshíd projektje. A Biggeorge Property közleménye szerint Budapest főépítésze jóváhagyta a Speciálterv által készített hídkoncepciót, így a szakhatóságokkal és közműszolgáltatókkal egyeztetett dokumentáció akár néhány héten belül benyújtható engedélyezésre.
A tervek szerint a 138 méter hosszú és 3,5 méter széles gyalogoshíd a Waterfront City központi teréről indul majd, és a HÉV, a rakpart, valamint a Duna-ág felett átívelve biztosít közvetlen kapcsolatot az Óbudai-szigettel. A beruházó szerint az átkelő akadálymentes lesz, lifttel és kerékpártoló sínekkel is felszerelik, este pedig közvilágítás és díszvilágítás szolgálja majd a használókat.
A híd az Árpád híd, a K-híd és a H-híd után a sziget negyedik közúti kapcsolatát jelenti, ugyanakkor ez lesz az első olyan átkelő, amelyet kifejezetten gyalogosok számára terveztek.
A Biggeorge Property már több mint hét éve kezdeményezte a híd megépítését. A beruházás előtt álló közigazgatási akadályok a Fővárosi Közgyűlés 2025-ös döntésével hárultak el, ezt követően a fejlesztés a Waterfront Parkhoz kapcsolódó településrendezési szerződésben is megjelent beruházói kötelezettségvállalásként.
A vállalat közlése szerint a milliárdos nagyságrendű beruházás teljes egészében magánforrásból valósul meg, és nemcsak a Waterfront City lakóinak, hanem a környező városrészek több ezer lakójának is gyorsabb gyalogos kapcsolatot biztosít majd az Óbudai-szigettel.
„A gyalogoshíd olyan átkelő lesz, amely minden budapesti számára új kapcsolatot nyit az Óbudai-szigettel” – idézi a közlemény Bozsovics Zsoltot, a Biggeorge Property igazgatósági tagját és a Biggeorge Homes vezérigazgatóját.
A fejlesztő szerint a híd Budapest egyik legnagyobb rozsdaövezeti rehabilitációjának részeként valósul meg. A Waterfront City és a Waterfront Park célja, hogy egykori iparterületek helyén új városnegyedeket hozzon létre, miközben jelentős közlekedési és közterületi fejlesztések is megvalósulnak.
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A közlemény szerint a két projekt részeként több új közlekedési csomópont épül, megújulnak utak és parkolók, folytatódik az Óbudai Promenád kiépítése, korszerűsítik a közműhálózatot, valamint a Waterfront Parkban 130 önkormányzati bérlakás is létrejön.
A fejlesztő hangsúlyozta, hogy a beruházások során nagy hangsúlyt kapnak a zöldfelületek is. A Waterfront City területén az egykori ipari telephely 14 százalékos zöldfelületi arányát több mint 50 százalékra növelik, míg a Waterfront Parkban egy tízezer négyzetméternél nagyobb belső parkot alakítanak ki. A két projekt keretében összesen több mint 660 fát ültetnek el, a felszíni gépjárműforgalom jelentős részét pedig a föld alá vezetik.
Címlapkép: biggeorgeproperty.hu
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