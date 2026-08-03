Nagyot koppannak a budai háztulajok: komoly falba ütköztek az árak, miközben Pesten még mindig kilő a piac

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Lassult a budapesti használt lakóingatlanok drágulása 2026 első felében. Az Otthon Centrum adatai szerint a fővárosi lakások és házak átlagosan még mindig mintegy 10 százalékkal kerültek többe, mint egy évvel korábban, de az áremelkedés üteme már jóval visszafogottabb a tavalyihoz képest. A kerületek között ugyanakkor jelentős eltérések alakultak ki: míg egyes városrészekben alig változtak az árak, máshol 30 százalékot meghaladó drágulást mértek.
Lassult a budapesti használt lakóingatlanok árának emelkedése az idei első hat hónapban. Az Otthon Centrum közvetítésével értékesített ingatlanok alapján a téglalakások átlagos négyzetméterára 1,482 millió forint, a panellakásoké 1,181 millió forint, a családi házaké pedig 910 ezer forint volt.
Soóki-Tóth Gábor, az Otthon Centrum elemzési vezetője szerint a fővárosi használt lakóingatlanok átlagosan mintegy 10 százalékkal drágultak egy év alatt. A téglalakások ára 11,3 százalékkal, a panellakásoké 9,6 százalékkal, a házaké pedig 12,2 százalékkal emelkedett. Ez továbbra is növekedést jelent, de az előző időszakhoz képest már jól látható a lassulás.
A legnagyobb árkülönbségek a társasházi téglalakások piacán alakultak ki. A III. kerület lett a legdrágább, ahol átlagosan 1,82 millió forintot fizettek egy négyzetméterért. Ezt az I. kerület követte 1,74 millió forintos, majd az V. kerület 1,66 millió forintos átlaggal. Az átlagos négyzetméterár már minden budapesti kerületben meghaladta az egymillió forintot.
A népszerű XIII. kerületben 1,63 millió forint volt az átlagos négyzetméterár, míg a VI. és IX. kerületben 1,5 millió, a VII. és VIII. kerületben 1,25 millió forint körül alakult. A külső pesti kerületekben ennél jóval alacsonyabb árszintek jellemezték a piacot. A IV. kerületben 1,19 millió, a XVIII. kerületben 1,05 millió forint volt az átlag, ezzel utóbbi bizonyult a legolcsóbbnak a téglalakások között.
Az éves átlag mögött jelentős különbségek húzódnak meg. A korábban is legdrágább I., II., V. és XIII. kerületekben lényegében stagnáltak az árak, miközben a III., XVIII. és XIX. kerületben 30 százalékot meghaladó drágulást regisztrált az ingatlanközvetítő.
A panellakások piacán szintén mérséklődött a növekedési ütem. Az átlagos négyzetméterár 1,181 millió forint volt, a legmagasabb értéket a XI. kerületben mérték 1,37 millió forinttal, ezt követte a XIII. kerület 1,29 millió forinttal. A legtöbb kerületben 5 és 15 százalék közötti éves drágulás történt, a VIII. és XVIII. kerületben azonban 18 százalékkal emelkedtek az árak. A panelek 9,6 százalékos éves drágulása jóval elmarad a tavaly mért 35 százalékos növekedéstől.
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A használt családi házak átlagosan 910 ezer forintos négyzetméteráron cseréltek gazdát. A III. kerületben 1,26 millió forintos átlagot mértek, míg a XXII. kerületben 884 ezer, a XV. és XVI. kerületben nagyjából 900 ezer, a IV. és XX. kerületben pedig 800 ezer forint körül alakult az átlagos négyzetméterár.
A családi házak piacán továbbra is jelentős különbség figyelhető meg Buda és Pest között. A pesti kerületekben átlagosan 22 százalékkal emelkedtek az árak, míg Budán lényegében stagnálás volt tapasztalható. Az Otthon Centrum szerint ennek egyik oka, hogy a budai árszintek az elmúlt években olyan magasra emelkedtek, hogy egyre inkább korlátozzák a fizetőképes keresletet.
Soóki-Tóth Gábor szerint az első féléves adatok azt mutatják, hogy ugyan éves összevetésben tovább emelkedtek az árak, negyedéves bontásban már jól látható a piac lassulása, miközben a különböző városrészek között egyre nagyobb eltérések alakulnak ki.
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