Elképesztően megnőtt a kereslet a lakáspiacon: az járhat most nagyon jól, aki ilyen ingatlant adna el

Bár júliusban éves összevetésben 14 százalékkal csökkent az eladó lakások és házak iránti kereslet, ez főként az Otthon Start program tavalyi bejelentése miatti bázishatásnak tudható be. Júniushoz képest ugyanis 9,3 százalékkal nőtt a kereslet, ezen belül a kertes házak iránti érdeklődés 13,5 százalékkal emelkedett. A fellendülést elsősorban a kelet-magyarországi vármegyék élénkülése hajtotta, míg Budapesten a vevői aktivitás lényegében stagnált. A kínálati oldalon is felemás eredményt hozott a július, mivel a nyári szezonalitás miatt közel 8 százalékkal csökkent az újonnan meghirdetett lakóingatlanok száma, az országos összkínálat azonban tovább bővült, így a vevők a hónap végén már több mint 146 ezer ingatlanból válogathattak.

Kettősség jellemezte a júliust a lakáspiacon. Bár az adatok első ránézésre visszaesést mutatnak, a háttérben elsősorban a bázishatás áll, hiszen éves szinten csökkent a kereslet, havi összevetésben viszont éppen fordított a helyzet. Többek között ez derül ki az ingatlan.com friss kereslet-kínálati összesítőjéből, amely a lakáspiac nyár közepi tendenciáit vizsgálja.

Az éves visszaesés hátterében egyértelműen az Otthon Start program hatása húzódik meg. Júliusban országosan több mint 244 ezer telefonos érdeklődés érkezett az eladó lakásokra és házakra, ami 14 százalékkal marad el az egy évvel korábbi volumentől. Júniushoz képest ugyanakkor több mint 9 százalékkal élénkült a piac.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a folyamatokat értékelve elmondta, hogy a júliusi éves visszaesés elsősorban a tavalyi Otthon Start bejelentése miatt kialakult, rendkívül magas bázis következménye, hiszen tavaly nyáron valósággal megrohamozták a vevők a piacot.

A szakember úgy véli, az aktuális helyzetet reálisabban tükrözi a júniushoz képest tapasztalt keresletnövekedés. Kiemelte továbbá, hogy a következő három hónapban is hasonló jelenségre lehet számítani, mivel egy éve ugyanebben az időszakban érte el a program a keresleti csúcspontját, így a lakáspiaci forgalom elmaradása egyre jelentősebbnek tűnhet majd éves összevetésben.

A havi élénkülés elsősorban a kertes házak iránti érdeklődésnek köszönhető, ebben a szegmensben ugyanis 13 százalékot meghaladó bővülést regisztráltak, míg a lakások esetében közel 6 százalékkal erősödött a kereslet.

A szakértő rámutatott, hogy az országon belül kiugró területi különbségek alakultak ki. Szabolcs-Szatmár-Bereg, Csongrád-Csanád és Hajdú-Bihar vármegyében 30 százalék körüli vagy azt meghaladó havi keresletbővülés ment végbe. Ezzel szemben Budapest a sor végén foglal helyet, mivel a fővárosi ingatlanok iránti érdeklődés mindössze 0,4 százalékkal nőtt júniushoz képest, ami gyakorlatilag stagnálásnak felel meg.

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A kínálati oldalt a nyári szezonalitás és a hőség is fékezte, az eladók egy része ugyanis láthatóan kivárt. A feladott hirdetések adataiból egyértelműen kirajzolódik az uborkaszezon hatása. Júliusban megközelítőleg 30 ezer eladó lakóingatlan-hirdetést adtak fel, ami havi szinten 8, éves összevetésben pedig 6 százalékos csökkenést jelent.

Az új hirdetések számának mérséklődése ugyanakkor nem akadályozta meg az összkínálat további duzzadását. Július végén országosan 146,4 ezer eladó lakásból és házból válogathattak a vevők, szemben a június végi 145,3 ezerrel. Az egy évvel korábbi, mintegy 136 ezres állományhoz viszonyítva ez közel 7 százalékos bővülésnek felel meg. A lakáspiaci kínálat tehát folyamatosan növekszik, mivel a jelenlegi kereslet nem képes felszívni a rendelkezésre álló volument.

A friss kínálatban szintén jelentős területi eltérések mutatkoztak. Budapesten, valamint Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Bács-Kiskun, Pest és Békés vármegyében az országos átlagnál nagyobb mértékben, 11–14 százalékkal csökkent az újonnan piacra kerülő ingatlanok mennyisége júniushoz képest. Ezzel szemben az ingatlan.com adatai alapján Nógrád, Baranya, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna vármegyében havi összevetésben 2–21 százalékkal nőtt az új hirdetések száma.