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Lerohanja a hőkupola Magyarországot: minden rekord megdőlhet, napról napra borzasztóbb lesz a forróság
A következő napokban tovább erősödik a hőség, miközben Európa nagy részét egy kiterjedt hőkupola tartja uralma alatt. A forróság Magyarországot is egyre intenzívebben éri el, és a hétvégén már extrém értékek is kialakulhatnak. A legnagyobb meleg hétfőn várható, amikor több térségben a 40 fokot is meghaladhatja a hőmérséklet. A helyzet akár a hazai abszolút hőmérsékleti rekord megdőléséhez is vezethet, írja az Időkép.
A következő napokban tovább fokozódik a hőség, az idei év eddigi legintenzívebb hőhulláma teszi próbára a mindennapokat. Európa nagy része felett egy úgynevezett hőkupola helyezkedik el, amely fokozatosan a Kárpát-medence felé is kiterjeszti hatását, így a forróság a hétvégén és hétfőn válik igazán szélsőségessé.
A jelenlegi előrejelzések szerint a hőmérséklet több napon át extrém tartományban alakulhat: pénteken 33–38, szombaton 34–40, vasárnap pedig már 36–41 fok közötti csúcsértékek is előfordulhatnak. Hétfőn különösen a Dunától keletre és a délkeleti országrészben lehet a legforróbb, ahol akár 37–42 fokot is mérhetnek.
Magyarország hivatalos abszolút hőmérsékleti rekordja 41,9 Celsius-fok, amelyet 2007. július 20-án Kiskunhalason regisztráltak. A mostani modellfutások alapján nem kizárt, hogy a hét elején ezt az értéket is megközelítheti vagy akár meg is haladhatja a hőmérséklet.
A legmelegebb időszakot ugyanakkor egy közeledő hidegfront is befolyásolhatja: hétfő délután északnyugat felől érkezhet, amely elsősorban a Dunántúl nyugati és északi részein mérsékelheti a hőséget. Ott 31–35 fok körüli maximumok várhatók, Sopron térségében pedig 31–32 fokra is visszaeshet a csúcshőmérséklet.
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