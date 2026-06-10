Most először nyílik meg a titokzatos balatoni luxusvilla: egykor Horthy főhadiszállása is volt + Videó

Különleges időutazásra hív Siófok: egy új kulturális séta keretében a látogatók most először léphetnek be a legendás Thanhoffer-villa belső tereibe is. A program a századfordulós balatoni aranykor világát idézi meg – amikor villatulajdonosok, nyaralóvendégek és történelmi alakok formálták a fürdőváros arculatát.

A balatoni nyarak régi, elegáns világa elevenedik meg Siófokon egy új kulturális programban, amely nemcsak a város utcáin, hanem egy eddig ritkán látogatható történelmi épületben is vezeti az érdeklődőket. A „Siófoki időutazás – Aranykor és árnyékok: Az úri Siófok rejtett arca” című tematikus séta a századforduló hangulatát idézi meg, és most először enged betekintést a Thanhoffer-villa belső tereibe - írta a Sonline.hu.

A Balaton partján álló Thanhoffer-villa nem csupán egy elegáns régi épület: Siófok egyik legpatinásabb és legértékesebb öröksége, amely most egy új kulturális programon keresztül kerül a figyelem középpontjába. A századforduló világát idéző tematikus séta a város történelmi aranykorát mutatja be – a villák, a fürdőtelep és a társasági élet fénykorát.

A 2.342 négyzetméteres saroktelken álló villa az 1890-es évek végén épült, és később helyi védettséget is kapott. Az épület az elmúlt évtizedekben teljes körű rekonstrukción esett át 2012–2013 között, amelynek célja nemcsak a műemléki értékek megőrzése volt, hanem egy exkluzív vendégház kialakítása is, konferenciák és reprezentatív események fogadására.

A felújítás során hat lakóegységet alakítottak ki: a földszinten egy kisebb előadóterem, étkező és teakonyha kapott helyet, az első emeleten két reprezentatív lakóegység, a tetőtérben pedig további négy szoba és lakosztály szolgálja a vendégek kényelmét. A villa pince–földszint–emelet–tetőtér elrendezésével ma is őrzi klasszikus karakterét, miközben modern funkciókkal bővült.

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A Thanhoffer-villa történelmi jelentőségét tovább növeli, hogy 1919-ben négy hónapon át Horthy Miklós főhadiszállásaként működött. Ez az időszak az épületet országos jelentőségű helyszínné emelte, hiszen a falai között katonai és politikai döntések háttere is formálódott. A villa később elismerésben is részesült: műemléki igényességű rekonstrukcióját követően megkapta a „Somogyország Kincse – Örökségünk” díjat, amely a megye kiemelkedő kulturális értékeit hivatott elismerni.

Címlapkép: Lányok egy siófoki villa kertjében 1907-ben. Fortepan / Zichy kúria