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Közelkép egy hagyományos, kézi működtetésű kék vízszivattyúról, amelyből a szabadban folyik a víz. A tiszta ivóvíz, a vidéki infrastruktúra, a fenntarthatóság, a vízhez való hozzáférés és a természeti erőforrások témája.
Otthon

Óriási felelőtlenség: a tűzcsappal szórakozott egy férfi, két teljes település vízellátása került veszélybe miatta

Pénzcentrum
2026. július 2. 19:07

Közérdekű üzem működésének megzavarása miatt indított eljárást a rendőrség egy 29 éves férfi ellen, aki a környékbeli gyerekek szórakoztatására megnyitott egy tűzcsapot Mosdóson. Meggondolatlan tette miatt több mint 110 köbméter ivóvíz folyt el, amivel két település vízellátását is veszélybe sodorta.

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A rendőrség közlése szerint az eset június 28-án kora este történt, amikor a helyi lakos az utcájukban lévő föld alatti tűzcsapból engedett ki vizet, állítása szerint "a gyerekek szórakoztatására", a szerelvényt azonban utána már nem tudta elzárni. Bár a férfi próbált segítséget kérni, a szakemberek kiérkezéséig hatalmas mennyiségű ivóvíz ömlött az utcára.

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A jelentős vízveszteség nemcsak Mosdós, hanem a szomszédos Nagyberki ivóvízellátását is megzavarta. A két településen így több mint kétezer ember, valamint számos lakóház és közintézmény folyamatos vízellátása került veszélybe.

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói rövid időn belül azonosították és elfogták a férfit, akit az előállítását követően gyanúsítottként hallgattak ki.
Címlapkép: Getty Images
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Felix DeSouza
13 perce
Tényleg nagy ház van a vízzel, itt is csökkentett nyomással csordogál csak a csapból.
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