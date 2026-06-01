Májusban elmozdult a korábbi mélypontjáról a hazai lakáspiac, mivel a kínálat és a kereslet is növekedést mutatott áprilishoz képest.
Összedőlt egy bontás alatt álló négyemeletes épület Székesfehérváron: egy ember a romok alatt rekedt
Súlyos baleset történt Székesfehérváron: egy bontás alatt álló, négyemeletes épület részben összeomlott, egy ember pedig a romok alatt rekedt. A mentés azonnal megkezdődött, a helyszínre tűzoltók és speciális kutató-mentő egységek érkeztek. A hatóságok jelenleg is dolgoznak a sérült kiszabadításán.
Összedőlt egy bontás alatt lévő négyemeletes ipari épület Székesfehérváron – közölte a Kontroll.hu. A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint az omlás következtében egy ember a romok alatt rekedt. A helyszínre székesfehérvári hivatásos tűzoltók vonultak ki, és megkezdték a mentési munkálatokat. A katasztrófavédelem közlése szerint speciális kutyás mentőegység is érkezik, hogy segítsék a romok alatt rekedt személy felkutatását és kimentését.
Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere Facebook-bejegyzésben számolt be a történtekről. Mint írta, a vasúti pályaudvar déli oldalán zajló ipari bontás közben történt az omlás.
„A Katasztrófavédelem munkatársai megtalálták az illetőt, kapcsolatot tudtak létesíteni vele, a kiszabadítása pedig folyamatban van” – fogalmazott a polgármester, aki hozzátette: bízik benne, hogy a mentés gyorsan és sikeresen zárul.
A városvezető szerint a baleset körülményei egyelőre nem tisztázottak. A hatóságok vizsgálják, pontosan mi vezetett az épület összeomlásához, és a felelősségi viszonyok is később derülhetnek ki. A mentési munkálatok jelenleg is zajlanak, a területet lezárták, a szakemberek pedig folyamatosan dolgoznak a romok átvizsgálásán.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A 444 információi szerint az épület a Cerbona egyik bontásra ítélt épülete volt, a romok alatt ragadt ember pedig él és tud kommunikálni.
Az MTI azt írja, a helyszínen vannak a székesfehérvári hivatásos tűzoltóság egységei, megkezdték a mentési munkálatokat, de további mentőegységek és keresőkutyás csapatok is érkeznek.
Megrázó rongálás borzolja a kedélyeket Tatabányán: ismeretlenek több védett platánfa törzsébe is lyukakat fúrtak a Komáromi utcában.
Kóstoltátok már az őrségi tatárkakását sült újhagymás vargányával, a tetején egy kis tökmagolajjal megcsorgatva? Ha nem, akkor itt az ideje hozzálátni.
Évtizedekig elzárták a magyarok elől ezt a vadregényes vidéket: lenyűgöző, mi fogadott minket a rettegett Vasfüggöny helyén
Keresve sem találhatnánk vadregényesebb helyszínt, mint az ország legnyugatibb csücskét: a Vendvidéket. Egy karnyújtásnyira Szlovénia és Ausztria, de még a határ innenső felén járunk.
Másfél év után pótlóbuszok helyett mától ismét járnak a vonatok Veszprém és Ajka között.
A Szentjakabi nyári esték idén három júliusi csütörtökön kínálnak szórakozást Kaposváron - adta hírül az Együd Árpád Művelődési Központ a Facebook-oldalán.
Kié a Balaton-part? Puskaporos a hangulat az aligai magasparton a lezárt lejárók miatt. A helyiek most attól tartanak, hogy teljesen elveszíthetik a szabad vízpartot.
Vége az ingyenes csobbanásnak: bezárják az évtizedes múltú magyar szabadstrandot, kemény tiltás lép életbe
Lezárul egy korszak Szolnokon: idén nem nyit ki a város Tisza-parti szabadstrandja, és a folyó érintett szakaszán a fürdőzés jogszabály szerint is tilos lesz.
Hatalmas Lidl épülhet a Balatonnál: megérkezett az engedély, bármikor indulhatnak a munkagépek Siófokon.
Vészjósló, ami a Velencei-tónál történik: menekülnek a horgászok, nyár végére leállhat a hajóforgalom + Videó
Az extrém alacsony vízállás nemcsak a természetes élővilágot, hanem a turizmust és a horgászatot is súlyosan érinti. Gyakorlatilag a tó vizének kétharmada hiányzik.
Ilyenkor, tavasz végén már alig várjuk, hogy virágozni kezdjen a bodza – de úgy igazán. De mit készítsünk belőle, ha már tele a spájz bodzaszörppel?...
Világraszóló magyar siker: a legnevesebb brit utazási magazin is rajong ezért a két hazai úti célért
Újabb jelentős nemzetközi turisztikai elismerés érkezett Északkelet-Magyarország számára. A brit Wanderlust Magazine 2026-os Travel Green List válogatásába Miskolc és Tokaj-hegyalja is bekerült.
Évtizedekig lapult a pince mélyén az aranyérmékkel teli befőttesüveg: elképesztő, mit találtak a vidéki palotában
A különleges helyszínt borkóstolókon és más eseményeken a látogatók is megismerhetik.
A Szolnoki úti bérlakások mögötti területen egy nagyobb földrészt ástak ki, majd azt több köbméternyi vízzel töltötték fel. A munkálatokhoz traktor és lajtoskocsi segítségét is...
Tórekorder gigaponty akadt horogra a hazai horgászversenyen: 40 percig tartott az elképesztő küzdelem
Új tórekord született a Heves vármegyei Szűcsi Völgy Tavon, ahol a II. MTC Kupán egy 39 kilogrammos pontyot emeltek partra a horgászok – számolt be...
Meglepő dologok épülnek a Balatonon: megjelentek a titokzatos vízi szigetek, mutatjuk, mire készülnek
Nem semmi, Tiktokon jött a látványos videó: a Balaton négy különböző pontján épp szigetüzemű kutatóállomások telepítése zajlik.
Figyelem! Azbesztgyanú a közkedvelt dunántúli tónál: lezárták a sétányt, a strandnyitás is bizonytalan
Az ügy miatt a népszerű vasi horgász- és fürdőhely jövője is bizonytalanná vált, a strand megnyitása jelenleg kérdéses.
A Balaton sokaknak a nyár, a gondtalan pihenés helye, Bujtor István özvegye számára más emlékeket idéz. A színész halála óta Judit nem tudott visszatérni a...
Idén is mélyebben kell a pénztárcába nyúlniuk azoknak, akik a legnépszerűbb hazai termálstrandokra készülnek.
-
Az egészségbiztosítással megelőzhetjük a bajt és megőrizhetjük az egészségünket (x)
A megfelelő egészségbiztosítás nemcsak anyagi védelmet nyújthat, hanem az egészségügyi ellátások megszervezésében és finanszírozásában is segítséget adhat.
-
Több mint 4400 termék árát csökkentette tavasszal a dm (x)
Miközben a drogériákban sokan még mindig azt érzik, hogy „minden drágább”, a dm tavasszal látványosan belenyúlt az árakba.