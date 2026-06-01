Összedőlt egy bontás alatt álló négyemeletes épület Székesfehérváron: egy ember a romok alatt rekedt

2026. június 1. 13:22

Súlyos baleset történt Székesfehérváron: egy bontás alatt álló, négyemeletes épület részben összeomlott, egy ember pedig a romok alatt rekedt. A mentés azonnal megkezdődött, a helyszínre tűzoltók és speciális kutató-mentő egységek érkeztek. A hatóságok jelenleg is dolgoznak a sérült kiszabadításán.

Összedőlt egy bontás alatt lévő négyemeletes ipari épület Székesfehérváron – közölte a Kontroll.hu. A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint az omlás következtében egy ember a romok alatt rekedt. A helyszínre székesfehérvári hivatásos tűzoltók vonultak ki, és megkezdték a mentési munkálatokat. A katasztrófavédelem közlése szerint speciális kutyás mentőegység is érkezik, hogy segítsék a romok alatt rekedt személy felkutatását és kimentését.

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere Facebook-bejegyzésben számolt be a történtekről. Mint írta, a vasúti pályaudvar déli oldalán zajló ipari bontás közben történt az omlás.

„A Katasztrófavédelem munkatársai megtalálták az illetőt, kapcsolatot tudtak létesíteni vele, a kiszabadítása pedig folyamatban van” – fogalmazott a polgármester, aki hozzátette: bízik benne, hogy a mentés gyorsan és sikeresen zárul.

A városvezető szerint a baleset körülményei egyelőre nem tisztázottak. A hatóságok vizsgálják, pontosan mi vezetett az épület összeomlásához, és a felelősségi viszonyok is később derülhetnek ki. A mentési munkálatok jelenleg is zajlanak, a területet lezárták, a szakemberek pedig folyamatosan dolgoznak a romok átvizsgálásán.

A 444 információi szerint az épület a Cerbona egyik bontásra ítélt épülete volt, a romok alatt ragadt ember pedig él és tud kommunikálni.

Az MTI azt írja, a helyszínen vannak a székesfehérvári hivatásos tűzoltóság egységei, megkezdték a mentési munkálatokat, de további mentőegységek és keresőkutyás csapatok is érkeznek.
