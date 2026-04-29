Meglepő fordulat a magyar lakáspiacon: emiatt indulhat meg újra a roham az ingatlanokért
A hozamok csökkenése lefelé húzhatja a lakáshitelek kamatát, ami új vevőket hozhat vissza az ingatlanpiacra. A Duna House szerint ezzel a piaci alapú hitelezés erősödhet, és olyan vásárlók is megjelenhetnek, akik korábban nem fértek hozzá állami támogatásokhoz.
A közlemény alapján a drágább, 100 millió forint feletti ingatlanok iránt is nőhet a kereslet. Az alacsonyabb kamatok javíthatják a hitelképességet, így szélesebb vevői kör jelenhet meg ebben a szegmensben.
A tavalyi adatok erős piacot mutattak. A lakásárak éves szinten 23,5 százalékkal emelkedtek, miközben a jelzáloghitel-piac is bővült. A Credipass becslése szerint a kihelyezett hitelek összege 50 százalékkal nőtt, és elérte a 2000 milliárd forintot.
2025 végére azonban lassulás jelei jelentek meg. Az országos lakásárindex csökkent, ami korrekcióra utal. A fővárosban eltérő trendek látszanak. A panellakások ára tovább emelkedett, a téglalakásoknál viszont megtorpant a drágulás. Ez arra utal, hogy a kereslet egy része elérte a fizetőképessége határát.
A hitelfelvevők viselkedése is változott. Több térségben csökkent az átlagos hitelösszeg, miközben a hosszabb, jellemzően 25 éves futamidejű hitelek kerültek előtérbe.
A Duna House szerint a piac átmeneti szakaszban van. Az árak még magas szinten állnak éves összevetésben, de a vásárlók egyre inkább a finanszírozási feltételekhez igazodnak. A kamatkörnyezet meghatározóvá vált a döntésekben.
Ha a hozamcsökkenés tartós marad, az olcsóbb hitelek révén tovább erősödhet a piaci hitelezés. Ez új keresletet hozhat, és élénkítheti az ingatlanpiacot.
Országos átlagban 95 napra nőtt a lakások és családi házak értékesítési ideje, miközben a vevők alkupozíciója jelentősen erősödött.
A jó állapotú, reálisan árazott lakások gyorsan gazdára találnak, miközben a túlárazott ingatlanok hónapokra beragadnak a kínálatban.
Egy tipikus első lakásvásárló mozgásterét jelentő 60 millió forintos költségvetésből átlagosan 44 négyzetméteres használt téglalakást lehet venni Budapesten 2026 elején.
