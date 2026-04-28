Egyre szűkülnek a lehetőségek a lakáspiacon: semmit nem ér már hatvanmillió forint?

Egy tipikus első lakásvásárló mozgásterét jelentő 60 millió forintos költségvetésből átlagosan 44 négyzetméteres használt téglalakást lehet venni Budapesten 2026 elején. A folyamatos áremelkedés miatt az ebből az összegből megvásárolható ingatlanok alapterülete egyre csökken. A városon belüli területi különbségek ugyanakkor hatalmasak: kerülettől függően 32 és 63 négyzetméter közötti otthonokat lehet ennyi pénzből kapni.

A Duna House adatai szerint a budapesti téglalakások átlagos négyzetméterára a 2025-ös 1,29 millió forintról 1,37 millió forintra emelkedett 2026 első két hónapjában. Bár a fővárosi vásárlók jelenleg átlagosan 76,2 millió forintot költenek egy jellemzően 57 négyzetméteres lakásra, a 60 milliós ársáv kiemelten fontos a piacon. Ez az az összeg ugyanis, amely az Otthon Start program 50 millió forintos kedvezményes hiteléből és a hozzá szükséges 10 millió forintos önerőből áll össze.

Szegő Péter, a hálózat vezető elemzője szerint a támogatás alaposan átrendezte a keresletet. A befektetők visszaszorultak, az év eleji adásvételek 41 százaléka pedig a 60 millió forint alatti kategóriában valósult meg, főként a piacra lépő első lakásvásárlóknak köszönhetően.

A főváros különböző részein jelentős áreltérések mutatkoznak. A leginkább megfizethető külső pesti kerületekben átlagosan 1,28 millió forintba kerül egy négyzetméter, ami az előző évhez képest több mint tízszázalékos drágulást jelent. Ebben a térségben 60 millió forintból átlagosan egy 47 négyzetméteres lakásra futja. A legolcsóbb a XXIII. kerület, ahol ebből a pénzből akár egy tágasabb, 63 négyzetméteres ingatlant is vehetünk. Ezzel szemben az átlagot felfelé húzó IX. kerületben be kell érnünk 44 négyzetméterrel.

A belvárosban és a budai oldalon ugyanez a költségvetés már lényegesen kisebb élettérre elég. A belső pesti kerületekben 1,46 millió forintos négyzetméterár a jellemző, így itt átlagosan 40 négyzetméteres lakást kaphatunk. Ezen a részen a VII. kerület számít a legkedvezőbbnek a maga 43 négyzetméteres lehetőségével, míg a legdrágább V. kerületben mindössze 37 négyzetméterre futja.

A legszűkebb mozgástérrel a budai oldalon szembesülnek a vevők, ahol az árak elérik az 1,62 millió forintos átlagot. A legolcsóbb budai kerületnek számító III. kerületben egy 38 négyzetméteres lakást vásárolhatunk ennyi pénzből. A legdrágább II. kerületben viszont már csupán egy 32 négyzetméteres garzonlakás jön ki a 60 milliós költségvetésből.

A folyamatos áremelkedés egyértelmű következménye, hogy a vevők egyre kisebb alapterületet kapnak a pénzükért. Míg 2025-ben 60 millió forintból még átlagosan 46 négyzetmétert lehetett vásárolni a fővárosban, 2026 elejére ez 44 négyzetméterre olvadt. A szakértő arra figyelmeztet, hogy az Otthon Start program által fűtött kereslet eddig átlag feletti drágulást hozott. Ha ez a tendencia folytatódik, a 60 milliós keretösszeg ingatlanpiaci vásárlóereje az év folyamán tovább zsugorodhat.